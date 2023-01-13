Станислав Минин: «Делал эротические гороскопы в 2004-м, стабильно покупали. Иногда думаю: «Кто-то же жил по ним!» Возможно, я кому-то жизнь сломал»

Станислав Минин в интервью Sports.ru рассказал, как составлял эротические гороскопы.

– Ты когда-нибудь работал не в медиа?

– Да, в 2004 году, сразу после университета. На следующий день после получения диплома пошел работать в фирму, которая производила развлекательный контент для мобильных телефонов.

– Отправь сообщение на номер 3737 и получи анекдот?

– Да-да-да. Викторины, кроссворды, гороскопы. Я даже делал эротические гороскопы.

– ЧТО?!

– У нас работала колдунья, которая профессионально этим занималась, а потом она уволилась. Между нами поделили ее обязанности, мне достались эротические гороскопы.

Берешь знак зодиака, расписываешь по дням. Например. «Стрелец, 1 июня. Не придумывайте экстремальные позы. 2 июня. Расставьте по квартире ароматические свечи». Первые пару раз весело, а потом начинаешь прогнозы местами переставлять для разных знаков.

Но спрос был, приходилось продолжать, поэтому люди и получали аналитику, что в этот день лучше не раком, а как-нибудь еще. Я, конечно, прямо так не писал, но суть примерно такая была.

Один раз на новогодние праздники мне дали задание на дом – описать позы из камасутры и уложить их в размер одной смски. Причем надо было сделать не пошло, а как-то прилично. Уже не помню, как именно, но в каком-то былинном ладе это описывал. В духе: «Мóлодец и дéвица друг на друга залезают». Шиза полная!

К сожалению (или к счастью), камасутру не приняли, а эротический гороскоп стабильно покупали. Я иногда думаю: «Кто-то же жил по моим гороскопам!» Условно, какая-то пара отправила смс, а ей прилетел мой бред в духе: «Сегодня у вас не встанет». И это как-то повлияло на их вечер. Возможно, я так кому-то жизнь сломал, – рассказал комментатор « ».

«Я сочинял эротические гороскопы. Возможно, сломал кому-то жизнь». Большое интервью Станислава Минина