Станислав Минин: «Делал эротические гороскопы в 2004-м, стабильно покупали. Иногда думаю: «Кто-то же жил по ним!» Возможно, я кому-то жизнь сломал»

Теги премьер-лига Россия Матч ТВ Станислав Минин контент Футбол

Станислав Минин в интервью Sports.ru рассказал, как составлял эротические гороскопы.

– Ты когда-нибудь работал не в медиа?

– Да, в 2004 году, сразу после университета. На следующий день после получения диплома пошел работать в фирму, которая производила развлекательный контент для мобильных телефонов. 

– Отправь сообщение на номер 3737 и получи анекдот?

– Да-да-да. Викторины, кроссворды, гороскопы. Я даже делал эротические гороскопы.

– ЧТО?!

– У нас работала колдунья, которая профессионально этим занималась, а потом она уволилась. Между нами поделили ее обязанности, мне достались эротические гороскопы.

Берешь знак зодиака, расписываешь по дням. Например. «Стрелец, 1 июня. Не придумывайте экстремальные позы. 2 июня. Расставьте по квартире ароматические свечи». Первые пару раз весело, а потом начинаешь прогнозы местами переставлять для разных знаков.

Но спрос был, приходилось продолжать, поэтому люди и получали аналитику, что в этот день лучше не раком, а как-нибудь еще. Я, конечно, прямо так не писал, но суть примерно такая была.

Один раз на новогодние праздники мне дали задание на дом – описать позы из камасутры и уложить их в размер одной смски. Причем надо было сделать не пошло, а как-то прилично. Уже не помню, как именно, но в каком-то былинном ладе это описывал. В духе: «Мóлодец и дéвица друг на друга залезают». Шиза полная! 

К сожалению (или к счастью), камасутру не приняли, а эротический гороскоп стабильно покупали. Я иногда думаю: «Кто-то же жил по моим гороскопам!» Условно, какая-то пара отправила смс, а ей прилетел мой бред в духе: «Сегодня у вас не встанет». И это как-то повлияло на их вечер. Возможно, я так кому-то жизнь сломал, – рассказал комментатор «Матч ТВ».

«Я сочинял эротические гороскопы. Возможно, сломал кому-то жизнь». Большое интервью Станислава Минина

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10 комментариев

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Арсений Элин
А кто это такой этот Минин?🤷‍♂️
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vrazrez
Высасывал сюжеты из пальца ещё 20 лет назад.
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hsmshhzfn5
Скамил еще в 2004, значит.
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Iuasamotu
Астрология, не для шарлатанов.
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benjamin92
Ответ Роман
Тегас.ком в наших сердцах
Нифига ты старый )
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Лагер
Ответ Роман
Тегас.ком в наших сердцах
Wapos
0
-1
-1
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HoratioH
Поразительно, сколько людей верят во всякое мракобесие вроде гороскопов, астрологов, бога
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Роман
Тегас.ком в наших сердцах
+9
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Cruel Snake
Кто на эту чушь вообще ведётся. Звёзды на шептали... 😂
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damondiamond
Всякие Терюшковы нынче не по смскам таким занимаются
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