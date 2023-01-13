Троссард может покинуть «Брайтон». У автора хет-трика «Ливерпулю» конфликт с Де Дзерби

У тренера «Брайтона» и случился конфликт.

вывел 28-летнего полузащитника сборной Бельгии из состава перед завтрашним матчем 20-го тура с « ».

Итальянец объяснил свое решение тем, что Троссард, узнав, что не сыграет в Кубке Англии против «Мидлсбро», самовольно покинул тренировку и ничего ему не объяснил.

«Леандро очень хорошо знает мое мнение. На последней тренировке перед игрой с «Мидлсбро», когда он понял, что не будет играть, он ушел с тренировки, ничего мне не сказав, и это нехорошо. В понедельник я поговорил с ним и объяснил, что мне не нравится такое отношение, такое поведение.

Он очень хорошо знает, что если он хочет играть у меня в «Брайтоне», ему нужно много работать, бегать. Он должен двигаться в правильном направлении. Мы не большая команда – «Реал», «Барселона» или другой топ-клуб. Мы «Брайтон», и нам нужны игроки, которые работают так же, как и все остальные», – сказал Де Дзерби.

Леандро также пропустил предыдущий матч Премьер-лиги с «Эвертоном», он не выходил на поле в этом году. Игрок не продлевает контракт с «Брайтоном», рассчитанный до лета 2024 года, и намерен покинуть клуб.

Агент игрока Джози Комхэйр сделал заявление относительно ситуации и будущего Троссарда.

«Перед отъездом Леандро на ЧМ-2022 в Катар «Брайтон» хотел продлить с ним контракт, но этого не произошло, поскольку мы не достигли соглашения. Леандро также указал, что он готов к следующему шагу.

После чемпионата мира на тренировке между Леандро и другим игроком произошла ссора из-за ерунды. С тех пор тренер не разговаривал с Леандро, что явно не способствует атмосфере, а также результативности.

Леандро был игроком стартового состава в матчах против «Саутгемптона» и «Арсенала», но против «Эвертона» остался на скамейке запасных, он не вышел и на замену – без каких-либо объяснений.

В преддверии матча с «Мидлсбро» в Кубке Англии Леандро дважды сообщал о проблемах с икроножными мышцами. Именно по этой причине он прекратил занятие. Это было согласовано с медицинским персоналом.

От тренера по физподготовке Леандро узнал, что ему нужно тренироваться отдельно. В прошлый понедельник главный тренер наказал Леандро и дал понять, что больше не хочет его видеть. Тренер, который не общался напрямую со своим игроком в течение четырех недель. Это действительно непонятно.

Это тренер, который несколько раз указывал, что трансфер – наиболее разумное решение. Поэтому трансфер из « » выгоден обеим сторонам», – сказано в заявлении.

Троссард забил 7 голов, в том числе сделал хет-трик в первом круге на выезде с «Ливерпулем», и отдал 2 голевых паса в 16 матчах АПЛ в этом сезоне. На ЧМ-2022 он провел 3 игры. Его подробная статистика – здесь.

«Наблюдаю за магией Троссарда и интеллектом Мак Аллистера». Поговорили с блогером, который пишет на Трибуне о «Брайтоне» и других непопсовых командах