Троссард может покинуть «Брайтон». У автора хет-трика «Ливерпулю» конфликт с Де Дзерби

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Роберто Де Дзерби Брайтон Леандро Троссард агенты Футбол

У тренера «Брайтона» и Леандро Троссарда случился конфликт.

Роберто Де Дзерби вывел 28-летнего полузащитника сборной Бельгии из состава перед завтрашним матчем 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Итальянец объяснил свое решение тем, что Троссард, узнав, что не сыграет в Кубке Англии против «Мидлсбро», самовольно покинул тренировку и ничего ему не объяснил.

«Леандро очень хорошо знает мое мнение. На последней тренировке перед игрой с «Мидлсбро», когда он понял, что не будет играть, он ушел с тренировки, ничего мне не сказав, и это нехорошо. В понедельник я поговорил с ним и объяснил, что мне не нравится такое отношение, такое поведение.

Он очень хорошо знает, что если он хочет играть  у меня в «Брайтоне», ему нужно много работать, бегать. Он должен двигаться в правильном направлении. Мы не большая команда – «Реал», «Барселона» или другой топ-клуб. Мы «Брайтон», и нам нужны игроки, которые работают так же, как и все остальные», – сказал Де Дзерби.

Леандро также пропустил предыдущий матч Премьер-лиги с «Эвертоном», он не выходил на поле в этом году. Игрок не продлевает контракт с «Брайтоном», рассчитанный до лета 2024 года, и намерен покинуть клуб.

Агент игрока Джози Комхэйр сделал заявление относительно ситуации и будущего Троссарда.

«Перед отъездом Леандро на ЧМ-2022 в Катар «Брайтон» хотел продлить с ним контракт, но этого не произошло, поскольку мы не достигли соглашения. Леандро также указал, что он готов к следующему шагу.

После чемпионата мира на тренировке между Леандро и другим игроком произошла ссора из-за ерунды. С тех пор тренер не разговаривал с Леандро, что явно не способствует атмосфере, а также результативности.

Леандро был игроком стартового состава в матчах против «Саутгемптона» и «Арсенала», но против «Эвертона» остался на скамейке запасных, он не вышел и на замену – без каких-либо объяснений.

В преддверии матча с «Мидлсбро» в Кубке Англии Леандро дважды сообщал о проблемах с икроножными мышцами. Именно по этой причине он прекратил занятие. Это было согласовано с медицинским персоналом.

От тренера по физподготовке Леандро узнал, что ему нужно тренироваться отдельно. В прошлый понедельник главный тренер наказал Леандро и дал понять, что больше не хочет его видеть. Тренер, который не общался напрямую со своим игроком в течение четырех недель. Это действительно непонятно.

Это тренер, который несколько раз указывал, что трансфер – наиболее разумное решение. Поэтому трансфер из «Брайтона» выгоден обеим сторонам», – сказано в заявлении.

Троссард забил 7 голов, в том числе сделал хет-трик в первом круге на выезде с «Ливерпулем», и отдал 2 голевых паса в 16 матчах АПЛ в этом сезоне. На ЧМ-2022 он провел 3 игры. Его подробная статистика – здесь.

«Наблюдаю за магией Троссарда и интеллектом Мак Аллистера». Поговорили с блогером, который пишет на Трибуне о «Брайтоне» и других непопсовых командах

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Маслов
Ответ Great ManUtd
Идеальная замена Ван Де Беку, надеюсь Тен Хаг не упустит взять его хотя бы в аренду.
токсики не нужны в МЮ
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MansZ
Ответ Great ManUtd
Идеальная замена Ван Де Беку, надеюсь Тен Хаг не упустит взять его хотя бы в аренду.
Он идеальная замена одному португальцу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Great ManUtd
Идеальная замена Ван Де Беку, надеюсь Тен Хаг не упустит взять его хотя бы в аренду.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Поттер с удовольствием возьмёт. Как раз мини Брайтон соберёт.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Кузнецов
Делает все, чтобы быстрее продали. Такое мы осуждаем.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий