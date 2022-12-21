Месси, Рэшфорд и Шкриньяр – в топ-3 самых дорогих игроков с истекающим контрактом, Бензема – 5-й

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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси вошел в десятку самых дорогих игроков с истекающим контрактом.

Transfermarkt оценивает аргентинца, чье соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года, в 50 млн евро.

Десятка наиболее дорогих футболистов, которые через полгода могут стать свободными агентами, выглядит следующим образом:

1. Милан Шкриньяр («Интер») – 60 млн евро;

2. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 55 млн евро;

3. Лионель Месси («ПСЖ») – 50 млн евро;

4. Юри Тилеманс («Лестер») – 40 млн евро;

5. Карим Бензема («Реал») – 35 млн евро; 

6. Жоржиньо («Челси») – 35 млн евро;

7. Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 32 млн евро;

8. Диогу Далот («Манчестер Юнайтед») – 32 млн евро;

9. Эван Ндика («Айнтрахт») – 32 млн евро;

10. Леандро Троссард («Брайтон») – 30 млн евро.

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