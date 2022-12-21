Месси, Рэшфорд и Шкриньяр – в топ-3 самых дорогих игроков с истекающим контрактом, Бензема – 5-й

Форвард «ПСЖ» вошел в десятку самых дорогих игроков с истекающим контрактом.

Transfermarkt оценивает аргентинца, чье соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года, в 50 млн евро.

Десятка наиболее дорогих футболистов, которые через полгода могут стать свободными агентами, выглядит следующим образом:

1. Милан Шкриньяр («Интер») – 60 млн евро;

2. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 55 млн евро;

3. Лионель Месси (« ») – 50 млн евро;

4. Юри Тилеманс («Лестер») – 40 млн евро;

5. Карим Бензема (« ») – 35 млн евро;

6. Жоржиньо (« ») – 35 млн евро;

7. Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 32 млн евро;

8. Диогу Далот (« ») – 32 млн евро;

9. Эван Ндика («Айнтрахт») – 32 млн евро;

10. Леандро Троссард («Брайтон») – 30 млн евро.