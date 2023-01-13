Клаудиньо не перейдет в «Палмейрас». «Зенит» ждет его на сборах (Фабио Алейшо)

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

Клаудиньо не перейдет в «Палмейрас» зимой.

Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо на фоне слухов о возможном трансфере бразильца.

Отмечается, что «Зенит» ждет Клаудиньо на медосмотре и сборах российского клуба. 

Ранее появилась информация, что 25-летний полузащитник намерен продолжить карьеру в «Палмейрас».

Сообщалось, что бразильский клуб готов заплатить 17 млн евро частями – «Зенит» получил бы 15 млн за 80% прав, «Ред Булл Брагантино» – 2 млн.

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6 комментариев

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FRogER
Было бы славно,если бы остплся и на след.сезон
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Дмитрий9779
Сегодня медосмотр прошли 10 человек(из легионеров был Мантуан),завтра вторая группа,15-го на сбор улетают.
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Дмитрий9779
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Семёрку помнишь?Расчехлил вашего воспитанника.
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-2
+4
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Мукунку хороший
Комментарий удален
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Дмитрий9779
Это конечно хорошо,но что была за информация?Типа источника,типа знакомого с ситуацией?
+4
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Назар Игорь
Зарема в трауре.
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-2
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ta-tosha
Не дождутся, отсюда сейчас все бегут, даже персонажи типа Мевли.
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-7
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