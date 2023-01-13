Клаудиньо не перейдет в «Палмейрас». «Зенит» ждет его на сборах (Фабио Алейшо)
Клаудиньо не перейдет в «Палмейрас» зимой.
Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо на фоне слухов о возможном трансфере бразильца.
Отмечается, что «Зенит» ждет Клаудиньо на медосмотре и сборах российского клуба.
Ранее появилась информация, что 25-летний полузащитник намерен продолжить карьеру в «Палмейрас».
Сообщалось, что бразильский клуб готов заплатить 17 млн евро частями – «Зенит» получил бы 15 млн за 80% прав, «Ред Булл Брагантино» – 2 млн.
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