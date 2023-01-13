Клаудиньо не перейдет в «Палмейрас». «Зенит» ждет его на сборах (Фабио Алейшо)

Клаудиньо не перейдет в «Палмейрас» зимой.

Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо на фоне слухов о возможном трансфере бразильца.

Отмечается, что « » ждет на медосмотре и сборах российского клуба.

Ранее появилась информация, что 25-летний полузащитник намерен продолжить карьеру в « ».

Сообщалось, что бразильский клуб готов заплатить 17 млн евро частями – «Зенит» получил бы 15 млн за 80% прав, «Ред Булл Брагантино» – 2 млн.