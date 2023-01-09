Гол Мантуана в ворота ЦСКА – лучший у «Зенита» в первой части сезона
Болельщики определили автора лучшего гола «Зенита» в первой части сезона.
В фанатском голосовании победил гол Густаво Мантуана в ворота ЦСКА в 5-м туре Мир РПЛ (2:1). Бразилец забил дальним ударом на 85-й минуте и принес своей команде победу.
На приз автору лучшего гола сине-бело-голубых также претендовали Иван Сергеев, забивший «Спартаку», Малком (гол «Оренбургу»), Клаудиньо (мяч в ворота «Пари НН») и Вильмар Барриос (гол «Сочи»).
Да второй гол Зенита получился эстетским. И Комбинация, и удар Манта уана.
Но был бы в воротах не Игорь, вратарь и повыше ростом с длинными руками, и более прыгучий, гола могло бы и не случиться этого. Дистанция большая.
А у Игоря еще и коленки все травмированы, не считаю еще и возраста его.
Отличная работа бокового.
ЦСКА три раза за весь матч к воротам Зенита подошёл. И один раз в створ ворот попал.
https://youtu.be/X06K4YoPzNI