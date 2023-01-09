Гол Мантуана в ворота ЦСКА – лучший у «Зенита» в первой части сезона

Болельщики определили автора лучшего гола « » в первой части сезона.

В фанатском голосовании победил гол Густаво Мантуана в ворота в 5-м туре Мир (2:1). Бразилец забил дальним ударом на 85-й минуте и принес своей команде победу.

На приз автору лучшего гола сине-бело-голубых также претендовали Иван Сергеев, забивший «Спартаку», (гол «Оренбургу»), (мяч в ворота «Пари НН») и Вильмар Барриос (гол «Сочи»).