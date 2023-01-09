Гол Мантуана в ворота ЦСКА – лучший у «Зенита» в первой части сезона

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Иван Сергеев Густаво Мантуан Футбол

Болельщики определили автора лучшего гола «Зенита» в первой части сезона. 

В фанатском голосовании победил гол Густаво Мантуана в ворота ЦСКА в 5-м туре Мир РПЛ (2:1). Бразилец забил дальним ударом на 85-й минуте и принес своей команде победу. 

На приз автору лучшего гола сине-бело-голубых также претендовали Иван Сергеев, забивший «Спартаку», Малком (гол «Оренбургу»), Клаудиньо (мяч в ворота «Пари НН») и Вильмар Барриос (гол «Сочи»). 

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12 комментариев

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Песчанка
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Это когда по диагонали линию офсайда на Караскале рисовали кому не лень? И говорили что линия то прямая, пусть она и по диагонали.
Да второй гол Зенита получился эстетским. И Комбинация, и удар Манта уана.
Но был бы в воротах не Игорь, вратарь и повыше ростом с длинными руками, и более прыгучий, гола могло бы и не случиться этого. Дистанция большая.
А у Игоря еще и коленки все травмированы, не считаю еще и возраста его.
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Pok_Toholo
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Ответ Дмитрий9779
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=82cea7eec52d85cda9d8fc4297094e08_l-6994641-images-thumbs&n=13 Отличная работа бокового.
Похоже ты очень слаб в таких нюансах. Боковой располагается неправильно относительно защитника Зенита
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MAXIMum1
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Да, реально, красивый гол. Комбинация, пас пяткой, дальний удар... Что ещё нужно.
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Дмитрий9779
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Ответ Pok_Toholo
ЦСКА должен был побеждать 2-1, но несправедливо отмененный гол и как ушат холодной воды гол Антуана😕
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=82cea7eec52d85cda9d8fc4297094e08_l-6994641-images-thumbs&n=13
Отличная работа бокового.
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Verhovn
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Ха, да отличный гол.
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Pok_Toholo
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Ответ Виктор
Смешной ты. ЦСКА три раза за весь матч к воротам Зенита подошёл. И один раз в створ ворот попал.
Чушь не пори
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KOT_B_yHTAX
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Ну просто Мантуан - победитель Москвичан)
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Виктор
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Ответ Pok_Toholo
ЦСКА должен был побеждать 2-1, но несправедливо отмененный гол и как ушат холодной воды гол Антуана😕
Смешной ты.
ЦСКА три раза за весь матч к воротам Зенита подошёл. И один раз в створ ворот попал.
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Циник Петербургский
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Ответ Alex Titov
Скорее всего выбирали , ещё как победный гол. Но я за Малкома голосовал
Я про то же. Понятия "важный" и "красивый", все-таки, разные вещи :)
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Alex Titov
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Ответ Циник Петербургский
Гол Мантуана, конечно, красивый и важный. Но... Мне вот этот гол Малкома больше понравился https://youtu.be/X06K4YoPzNI
Скорее всего выбирали , ещё как победный гол. Но я за Малкома голосовал
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Pok_Toholo
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ЦСКА должен был побеждать 2-1, но несправедливо отмененный гол и как ушат холодной воды гол Антуана😕
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Циник Петербургский
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Гол Мантуана, конечно, красивый и важный. Но... Мне вот этот гол Малкома больше понравился

https://youtu.be/X06K4YoPzNI
+6
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+5
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