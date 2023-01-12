Игорь Семшов: «Без бразильцев «Зенит» так ярко выступать не будет. Южноамериканцы делают основную погоду в клубе»

поразмышлял, как бы играл «Зенит» без легионеров.

«Я полностью согласен с мнением Мостового, что если бразильцев убрать из « », то у петербуржцев будет обычная команда.

На данный момент южноамериканские футболисты делают основную погоду в клубе. Мы это видели в осенних матчах, когда те же и в одиночку могли вытащить игру.

Да, наши футболисты помогают в какой-то степени, но пока лидерские качества бразильцев проявляются больше, чем у наших игроков. Если убрать легионеров, то, может быть, кто-то из российских футболистов станет лидером. Но, к сожалению, без бразильцев «Зенит» так ярко выступать не будет», – сказал экс-игрок сборной России, а ныне главный тренер «Чайки».