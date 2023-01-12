Игорь Семшов: «Без бразильцев «Зенит» так ярко выступать не будет. Южноамериканцы делают основную погоду в клубе»

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Александр Мостовой Малком Клаудиньо Футбол

Игорь Семшов поразмышлял, как бы играл «Зенит» без легионеров. 

«Я полностью согласен с мнением Мостового, что если бразильцев убрать из «Зенита», то у петербуржцев будет обычная команда.

На данный момент южноамериканские футболисты делают основную погоду в клубе. Мы это видели в осенних матчах, когда те же Малком и Клаудиньо в одиночку могли вытащить игру.

Да, наши футболисты помогают в какой-то степени, но пока лидерские качества бразильцев проявляются больше, чем у наших игроков. Если убрать легионеров, то, может быть, кто-то из российских футболистов станет лидером. Но, к сожалению, без бразильцев «Зенит» так ярко выступать не будет», – сказал экс-игрок сборной России, а ныне главный тренер «Чайки».

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42 комментария

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тралмейстер
Ответ Hong Kil
Может сразу без футболистов играть?! Чего только московские не выдумывают, но 25+ очков за сезон приносят Зениту регулярно. И на том спасибо.ахаха
Девушка без макияжа не так ярка - так для того и наносит макияж ,что б ярче!
Зенит без бразил не так ярок - так для того и берут,что б ярче.
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Юрий Кечко
Ответ zanuda59
Так Семшов и говорит, что без бразильцев даже в чемпионате уровня пивзавода будет обычная(читай средненькая) команда.
Если все будет без единого легионера Зенит как минимум в тройке останется
У Спартака существенно возрастут шансы на чемпионство (единственный расклад где они возрастут )
У многих команд будет паспортистов сильнее Кузяева и Мостового ? Караваева и Кругового
Да даже лавочник Бакаев сильнее большинства паспортистов , это на фоне бразильцев он дерьм0

Или как Зениту легионеров убрать а остальным оставить ? Ну тогда да будет обычной , тогда может и займёт 5-6 место
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zanuda59
Ответ Юрий Кечко
Игру Ростова против израильтян полтора годичной давности посмотри
Еще раз повторяю, Семшов говорит о настоящем времени. И я тоже, а не об игре более чем двухлетней давности.
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Виктор
Ответ В Питере Пять
Московским болельщикам не нравится :(
А кто заставляет московских болельщиков смотреть, как играет Зенит? Пускай фигурное катание смотрят.
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Рашпель793
Без Месси, Мбаппе, Неймара ПСЖ не будет так хорош как с ними.
Без Модрича, Крооса, Вини, Бенза Реал не будет так силён как с ними.

Примерно такая логика у Семшова и ему подобных? Очевидно, что без лучших, ЛЮБАЯ команда будет не та, что с ними.
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MAXIMum1
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Даже бывшие партнеры по команде с радостью вытирают ноги о миф тренерского гения Семака
Читать не умеешь? Со зрением проблемы? Или... боюсь представить... Где ты вообще что-то про Семака увидел?
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Woenpens
Убери из Реала,Баварии,Псж и ежели с ними иностранцев которые на ведущих ролях, то они тоже превратятся в обычные команды.
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Hong Kil
Может сразу без футболистов играть?! Чего только московские не выдумывают, но 25+ очков за сезон приносят Зениту регулярно. И на том спасибо.ахаха
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blacksmithept
Еще один очень умный эксперт.
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MAXIMum1
Вообще не понимаю подобных рассуждений. Зенит делает что-то запрещённое? Нет. Были бы другие правила, Зенит бы действовал по тем правилам. Всё дело в профессионализме. Можно рассуждать про финансирование и подобное, но несколько команд имеют сходные возможности. Как бы не костерили руководство Зенита, но они всё правильно делают.
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zanuda59
Ответ Юрий Кечко
И что смотреть теперь чемпионат уровня пивзавода если пока нет еврокубков ? Сейчас уровень паспортистов низок как никогда , я лучше посмотрю ещё на легионеров нормальных пока они есть
Так Семшов и говорит, что без бразильцев даже в чемпионате уровня пивзавода будет обычная(читай средненькая) команда.
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В Питере Пять
Ответ Дмитрий9779
А зачем их убирать,если футбол,который они показывают нравится болельщикам?
Московским болельщикам не нравится :(
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Dandelo_O
Ответ Дмитрий9779
А зачем их убирать,если футбол,который они показывают нравится болельщикам?
Потому что кто-то в столичном регионе не научился в селекцию и теперь достал старые партийные методички с "отобрать и поделить"
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Юрий Кечко
Ответ zanuda59
Состав Ростова посмотри.
Игру Ростова против израильтян полтора годичной давности посмотри
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Winterburn
Ответ Юрий Кечко
Открою вам страшную тайну , без бразильцев цска бы не выиграл кубок уефа .. А Реал последнюю лигу чемпионов .. Ну дальше там докрутите сами )))
Более того, без бразильцев бразильцы бы не стали пятикратными чемпионами мира))
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Юрий Кечко
И вообще меня поражает уровень этого лицемерия
Десяток лет все вы и эксперты восхищались шахтером с их бразильцами , что это лучший клуб восточной Европы ( а это так и было ) , какая у них ахиренная стратегия

Зенит пытается встать на те же рельсы , в будущем может продавать их также пытаться , и все расчехляют свой говнамет, те же люди что хвалили шахтёр )))
Вы лицемеры и подстилки без своего мнения объективного , говорите что то основываясь лишь на антипатии , а не от объективности
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zanuda59
Ответ Юрий Кечко
Любая команда без легионеров у нас будет заводская команда В этом плане сейчас в кое то веке лучше Спартаку ( о чудо впервые за 20 лет ), но даже там если убрать промеса одного кромешная тьма в атаке наступит Уже не знаю какие условия придумать что бы Зенит не унижал московские клубы , ну пусть в меньшинстве выходят что ли , как нибудь да обоснуют это
Состав Ростова посмотри.
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Юрий Кечко
Ответ zanuda59
Семшов говорит о настоящем времени и я тоже. Про ЕК можно забыть.
И что смотреть теперь чемпионат уровня пивзавода если пока нет еврокубков ? Сейчас уровень паспортистов низок как никогда , я лучше посмотрю ещё на легионеров нормальных пока они есть
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А я ясные дни оставляю себе
Даже бывшие партнеры по команде с радостью вытирают ноги о миф тренерского гения Семака
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zanuda59
Ответ Юрий Кечко
Можно привести этот пример ? В еврокубках что б стабильно хорошо выступила команда Только про 90-е не нужно говорить когда глобализация футбола только зарождалась
Семшов говорит о настоящем времени и я тоже. Про ЕК можно забыть.
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Юрий Кечко
Ответ magentrumen
Зенит до прихода Халка и Витселя
Ну костяк был русский но это называется от слова совсем ??? В основе стабильно играли Данни, Лазовка, Кришито , Алвеш или другой цз легионер в паре с другим легионером
Это пол команды

А если ещё раньше то 4-5 легионеров тоже стабильно выходило в победном кубке уефа
ЭТО ОТ СЛОВА СОВСЕМ ???
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Sergey Man
Семшов: если бы у бабушки был кукан, то она была бы дедушкой
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Valentin Kompaneytsev
Бразильцы в основном делают результат.
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Виктор
Ответ theDoctor
Что-то этот поток гениальной аналитики никак не заканчивается. Московским экспертам не угодишь. Забивал Дзюба - примитивная игра, одни забросы на Дзюбу. Начали красиво раскатывать - бразильцы им не угодили
Так новую методичку с новой мантрой подвезли.
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Юрий Кечко
Ответ Владислав88
Не надо ля-ля, Крылья без легов играли в топовый футбол, пока из не раздербанили. Крамнодар тоже мог бы играть без легов, если бы не раскивыдплись бы Уткиными и Ыомиными направо и налево.
Ну я вижу куда Краснодар без ленов скатился
Я собственно это и в том году видел когда они прыгали выше головы, что игра стала слабее на три головы
Если ты колхозник не видишь очевидных вещей , живи в своих розовых очках где паспортисты на уровне хоты бы средних легионеров ))) людям нормальным не нужно только эту херню втирать
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