Игорь Семшов: «Без бразильцев «Зенит» так ярко выступать не будет. Южноамериканцы делают основную погоду в клубе»
Игорь Семшов поразмышлял, как бы играл «Зенит» без легионеров.
«Я полностью согласен с мнением Мостового, что если бразильцев убрать из «Зенита», то у петербуржцев будет обычная команда.
На данный момент южноамериканские футболисты делают основную погоду в клубе. Мы это видели в осенних матчах, когда те же Малком и Клаудиньо в одиночку могли вытащить игру.
Да, наши футболисты помогают в какой-то степени, но пока лидерские качества бразильцев проявляются больше, чем у наших игроков. Если убрать легионеров, то, может быть, кто-то из российских футболистов станет лидером. Но, к сожалению, без бразильцев «Зенит» так ярко выступать не будет», – сказал экс-игрок сборной России, а ныне главный тренер «Чайки».
Зенит без бразил не так ярок - так для того и берут,что б ярче.
У Спартака существенно возрастут шансы на чемпионство (единственный расклад где они возрастут )
У многих команд будет паспортистов сильнее Кузяева и Мостового ? Караваева и Кругового
Да даже лавочник Бакаев сильнее большинства паспортистов , это на фоне бразильцев он дерьм0
Или как Зениту легионеров убрать а остальным оставить ? Ну тогда да будет обычной , тогда может и займёт 5-6 место
Без Модрича, Крооса, Вини, Бенза Реал не будет так силён как с ними.
Примерно такая логика у Семшова и ему подобных? Очевидно, что без лучших, ЛЮБАЯ команда будет не та, что с ними.
Десяток лет все вы и эксперты восхищались шахтером с их бразильцами , что это лучший клуб восточной Европы ( а это так и было ) , какая у них ахиренная стратегия
Зенит пытается встать на те же рельсы , в будущем может продавать их также пытаться , и все расчехляют свой говнамет, те же люди что хвалили шахтёр )))
Вы лицемеры и подстилки без своего мнения объективного , говорите что то основываясь лишь на антипатии , а не от объективности
Это пол команды
А если ещё раньше то 4-5 легионеров тоже стабильно выходило в победном кубке уефа
ЭТО ОТ СЛОВА СОВСЕМ ???
Я собственно это и в том году видел когда они прыгали выше головы, что игра стала слабее на три головы
Если ты колхозник не видишь очевидных вещей , живи в своих розовых очках где паспортисты на уровне хоты бы средних легионеров ))) людям нормальным не нужно только эту херню втирать