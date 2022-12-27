Юрий Газинский: «Играешь с «Локо», «Динамо», ЦСКА и понимаешь, что «Зенит» на другом уровне»
Полузащитник «Урала» Юрий Газинский оценил уровень «Зенита» на фоне соперников по Мир РПЛ.
«Считаю, что «Зенит» вообще нужно выносить за скобки. Настолько высок класс футболистов на всех позициях, да и на скамейке.
Вот играешь с «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА и понимаешь, что «Зенит» на другом уровне. Дуглас Сантос, Клаудинью, Барриос, Малком… Условно, пять человек делают всю игру.
Центральный защитник Ловрен с левой отдает передачу, и Малком выходит один на один. Где еще ты такое увидишь в РПЛ?
Бакаев для нашей лиги достаточно квалифицированный футболист, но ему там тяжело конкурировать.
Со всеми остальными в РПЛ играть можно», – сказал Газинский.
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