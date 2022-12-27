Юрий Газинский: «Играешь с «Локо», «Динамо», ЦСКА и понимаешь, что «Зенит» на другом уровне»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Деян Ловрен Юрий Газинский Дуглас Сантос Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Чемпионат.com Футбол

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский оценил уровень «Зенита» на фоне соперников по Мир РПЛ.

«Считаю, что «Зенит» вообще нужно выносить за скобки. Настолько высок класс футболистов на всех позициях, да и на скамейке.

Вот играешь с «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА и понимаешь, что «Зенит» на другом уровне. Дуглас Сантос, Клаудинью, Барриос, Малком… Условно, пять человек делают всю игру.

Центральный защитник Ловрен с левой отдает передачу, и Малком выходит один на один. Где еще ты такое увидишь в РПЛ?

Бакаев для нашей лиги достаточно квалифицированный футболист, но ему там тяжело конкурировать.

Со всеми остальными в РПЛ играть можно», – сказал Газинский.

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4 комментария

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pvh-82
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Всегда считал Гачинского не далеким футболистом, после первого взгляда на его лицо все становится понятно..
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Александр Беляков
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Юрий понимает в футболе)
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Дмитрий9779
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Это если играть в футбол,а если косить при попустительстве судьи то норм.
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dudufufu
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Сказал ГАЗинский
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