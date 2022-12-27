Юрий Газинский: «Играешь с «Локо», «Динамо», ЦСКА и понимаешь, что «Зенит» на другом уровне»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский оценил уровень « » на фоне соперников по Мир РПЛ.

«Считаю, что «Зенит» вообще нужно выносить за скобки. Настолько высок класс футболистов на всех позициях, да и на скамейке.

Вот играешь с « », « », и понимаешь, что «Зенит» на другом уровне. Дуглас Сантос, Клаудинью, Барриос, Малком… Условно, пять человек делают всю игру.

Центральный защитник Ловрен с левой отдает передачу, и Малком выходит один на один. Где еще ты такое увидишь в РПЛ?

Бакаев для нашей лиги достаточно квалифицированный футболист, но ему там тяжело конкурировать.

Со всеми остальными в играть можно», – сказал Газинский.

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