«Челси» интересен хавбек «Брайтона» Кайседо, клуб думает сделать предложение
«Челси» хочет подписать полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
Лондонцы ищут усиление для центра поля в связи с травматичностью Нголо Канте и неуверенностью относительно будущего Жоржиньо. Подписать Энцо Фернандеса из «Бенфики» не удается.
По данным The Guardian, «Челси» проявляет интерес и к другому хавбеку «Брайтона» Алексису Мак Аллистеру, однако трансфер Мойсеса может быть более реален.
Тренер «Челси» Грэм Поттер знает Кайседо по совместной работе в «Брайтоне», и клуб думает о том, чтобы направить предложение о покупке 21-летнего футболиста сборной Эквадора.
В то же время «Брайтон», ведущий борьбу за зону еврокубков, вряд ли захочет расстаться с Кайседо или как минимум запросит за него солидную компенсацию.
В текущем сезоне Мойсес Кайседо забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 16 играх АПЛ. На ЧМ-2022 он забил 1 гол в 3 матчах. Подробная статистика игрока – здесь.
Директор «Брайтона» о Кайседо и «Ливерпуле»: «42 млн фунтов хватит разве что на шнурки от его бутс. Предложений не поступало»
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