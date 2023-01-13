«Челси» интересен хавбек «Брайтона» Кайседо, клуб думает сделать предложение

« » хочет подписать полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Лондонцы ищут усиление для центра поля в связи с травматичностью и неуверенностью относительно будущего . Подписать Энцо Фернандеса из «Бенфики» не удается.

По данным The Guardian, «Челси» проявляет интерес и к другому хавбеку «Брайтона» Алексису Мак Аллистеру, однако трансфер Мойсеса может быть более реален.

Тренер «Челси» знает Кайседо по совместной работе в « », и клуб думает о том, чтобы направить предложение о покупке 21-летнего футболиста сборной Эквадора.

В то же время «Брайтон», ведущий борьбу за зону еврокубков, вряд ли захочет расстаться с Кайседо или как минимум запросит за него солидную компенсацию.

В текущем сезоне забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 16 играх АПЛ. На ЧМ-2022 он забил 1 гол в 3 матчах. Подробная статистика игрока – здесь.

Директор «Брайтона» о Кайседо и «Ливерпуле»: «42 млн фунтов хватит разве что на шнурки от его бутс. Предложений не поступало»