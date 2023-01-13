«Челси» интересен хавбек «Брайтона» Кайседо, клуб думает сделать предложение

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Жоржиньо Нголо Канте Алексис Мак Аллистер Грэм Поттер Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» хочет подписать полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Лондонцы ищут усиление для центра поля в связи с травматичностью Нголо Канте  и неуверенностью относительно будущего Жоржиньо. Подписать Энцо Фернандеса из «Бенфики» не удается.

По данным The Guardian, «Челси» проявляет интерес и к другому хавбеку «Брайтона» Алексису Мак Аллистеру, однако трансфер Мойсеса может быть более реален.

Тренер «Челси» Грэм Поттер знает Кайседо по совместной работе в «Брайтоне», и клуб думает о том, чтобы направить предложение о покупке 21-летнего футболиста сборной Эквадора.

В то же время «Брайтон», ведущий борьбу за зону еврокубков, вряд ли захочет расстаться с Кайседо или как минимум запросит за него солидную компенсацию.

В текущем сезоне Мойсес Кайседо забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 16 играх АПЛ. На ЧМ-2022 он забил 1 гол в 3 матчах. Подробная статистика игрока – здесь.

Директор «Брайтона» о Кайседо и «Ливерпуле»: «42 млн фунтов хватит разве что на шнурки от его бутс. Предложений не поступало»

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16 комментариев

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Ultimate7
Челси без Абрамовича снова превращается в безвкусную британскую авсянку.
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DolJun
всяко лучше нонейма из бенфики
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Contiliano
Нормальные владельцы взяв топ-клуб, пытаются сделать из нее супертопклуб, а Боэли делает из Челси второй Брайтон🤡
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ZarvuR2020
Боэли, ты мог просто купить Брайтон вместо этого
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Остужающий
Челси нужен нормальный тренер и руководство, а не шальные трансферы, игры нет, атмосфера в команде не фонтан
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HellLight
Поттер так Брайтон и не перерос.
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deadjoker
Ньюкасл так бернли в шип отправил выкупив вуда.
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Okaka
Брайтону надо искать нового ЦП
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GuruFutbola
https://ibb.co/0XbNqcd
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Gaiar
Может хватит у Брайтона игроков забирать? Свои вроде тоже у Челси есть
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rigobersong
Надо брать!:))
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LIBerly
Поттер и узник Брайтона
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Акира_1
Боэли нужно понять, сколько бы он не накупил игроков, все это не работает без нормального тренера. Тем более ему не удастся собрать новый Брайтон в Челси для Поттера.
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Магомед Жабиев
Ну вот , шутки про покупку Брайтона перешли в действительность
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Okaka
Кайседо топчик, все умеет, пас, отбор, читает игру
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Niko [Ars]
Пытаются ослабить конкурента в борьбе за топ 8
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