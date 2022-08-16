«МЮ» интересуется 20-летним хавбеком «Брайтона» Кайседо

интересен 20-летний хавбек «Брайтона» .

Центральный полузащитник перебрался в английский клуб по ходу прошлого сезона и дебютировал в только в апреле, однако после этого сразу закрепился в стартовом составе.

«Юнайтед» давно следит за эквадорцем и планировал подписать его еще до перехода в «Брайтон».

Контракт Кайседо с рассчитан до 2025 года. Клуб не намерен продавать его сейчас.

Руководство «МЮ» обсудит возможный трансфер хавбека и примет решение, стоит ли делать официальное предложение.

В 1-м туре АПЛ «Брайтон» 7 августа обыграл «Юнайтед» на «Олд Траффорд» (2:1). Кайседо полностью провел ту игру.

Статистика футболиста доступна здесь.