«МЮ» интересуется 20-летним хавбеком «Брайтона» Кайседо

«Манчестер Юнайтед» интересен 20-летний хавбек «Брайтона» Мойсес Кайседо.
Центральный полузащитник перебрался в английский клуб по ходу прошлого сезона и дебютировал в АПЛ только в апреле, однако после этого сразу закрепился в стартовом составе.
«Юнайтед» давно следит за эквадорцем и планировал подписать его еще до перехода в «Брайтон».
Контракт Кайседо с «Брайтоном» рассчитан до 2025 года. Клуб не намерен продавать его сейчас.
Руководство «МЮ» обсудит возможный трансфер хавбека и примет решение, стоит ли делать официальное предложение.
В 1-м туре АПЛ «Брайтон» 7 августа обыграл «Юнайтед» на «Олд Траффорд» (2:1). Кайседо полностью провел ту игру.
Статистика футболиста доступна здесь.