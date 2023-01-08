Директор «Брайтона» о Кайседо и «Ливерпуле»: «42 млн фунтов хватит разве что на шнурки от его бутс. Предложений не поступало»

Пол Барбер прокомментировал интерес «Ливерпуля» к Мойсесу Кайседо.

Сообщалось, что « » уже интересовался Кайседо прошлым летом, предложив за него 42 млн фунтов. Комментируя это предложение, , тренировавший «Брайтон» на тот момент, заявил, что этой суммы «хватит разве что на его бутсы».

«С радостью сообщаю, что нам не поступало никаких [предложений]. Может быть, у них («Ливерпуля» – прим.) нет моей электронной почты, потому что я ничего не видел.

Не уверен, что 42 миллионов фунтов стерлингов теперь хватит даже на бутсы – может быть, только на шнурки. Но если отбросить шутки в сторону, то ценность каждого игрока в конечном счете определяется рынком. Комментарии Грэма [Поттера] были шуткой, но отчасти и серьезными, потому что Мойсес был для нас исключительным игроком.

С тех пор как он перешел в Премьер-лигу, он постоянно прогрессировал. Он парень с отличным отношением к делу и фантастической трудовой этикой и очень приятный человек вне поля. Все это повышает ценность футболиста, когда придет время его продавать», – сказал исполнительный директор « ».

В текущем сезоне забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Подробная статистика игрока – здесь.