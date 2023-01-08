Директор «Брайтона» о Кайседо и «Ливерпуле»: «42 млн фунтов хватит разве что на шнурки от его бутс. Предложений не поступало»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Пол Барбер Грэм Поттер деньги Мойсес Кайседо Футбол

Пол Барбер прокомментировал интерес «Ливерпуля» к Мойсесу Кайседо.

Сообщалось, что «Ливерпуль» уже интересовался Кайседо прошлым летом, предложив за него 42 млн фунтов. Комментируя это предложение, Грэм Поттер, тренировавший «Брайтон» на тот момент, заявил, что этой суммы «хватит разве что на его бутсы».

«С радостью сообщаю, что нам не поступало никаких [предложений]. Может быть, у них («Ливерпуля» – прим.) нет моей электронной почты, потому что я ничего не видел.

Не уверен, что 42 миллионов фунтов стерлингов теперь хватит даже на бутсы – может быть, только на шнурки. Но если отбросить шутки в сторону, то ценность каждого игрока в конечном счете определяется рынком. Комментарии Грэма [Поттера] были шуткой, но отчасти и серьезными, потому что Мойсес был для нас исключительным игроком.

С тех пор как он перешел в Премьер-лигу, он постоянно прогрессировал. Он парень с отличным отношением к делу и фантастической трудовой этикой и очень приятный человек вне поля. Все это повышает ценность футболиста, когда придет время его продавать», – сказал исполнительный директор «Брайтона».

В текущем сезоне Мойсес Кайседо забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Подробная статистика игрока – здесь.

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7 комментариев

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trav
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Ответ Maxximus
Кто это? Я немного запутался в этих Кайседо. Сложнее только с носящими фамилию Менди 😂
Очень крутой молодой опорник. Выносливый, с пасом и бегает как конь. Такой новый Майкл Эссьен
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iJoy
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Высокомерие Поттера никак не подтверждается в работе с новой командой.
Причем пока не видна даже надежда на то, что команда выберется, так как он выходит на поле с установкой «не проиграть».
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QWertY
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Ответ Алексей Прядко
Не, ну если шнурки из чистейшего золота, то да, а так если без шуток, ему красная цена 25 лямов.
Он стоит столько, сколько просит Брайтон. Ни больше, ни меньше. Тоже самое было и с Кукурелье, которого впарили Челси за 72 мультов
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Amalfitano
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Кайседо конечно конь. Вот он сможет заиграть в топ клубе сразу. Но блин, что опять отваливать 60-70 мультов?
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Maxximus
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Кто это? Я немного запутался в этих Кайседо. Сложнее только с носящими фамилию Менди 😂
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Тиджани Бабангида
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«Ливерпуль» решил что бутсы и шнурки нынче переоценены и заблокировал электронную почту «Брайтона»
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Алексей Прядко
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Не, ну если шнурки из чистейшего золота, то да, а так если без шуток, ему красная цена 25 лямов.
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