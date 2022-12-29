Мойсес Кайседо интересен «Челси». «Брайтон» хочет не менее 70 млн фунтов и не пойдет на уступки (Бен Джейкобс)
«Челси» интересуется Мойсесом Кайседо.
Как пишет журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс, ряд источников сообщает о том, что лондонский клуб оценивает возможность сделки. «Брайтон» рассчитывает выручить за 21-летнего хавбека 70-75 млн фунтов и не пойдет на снижение цены, учитывая, что «Челси» заплатил 62 млн фунтов за Марка Кукурелью. Кроме того, у клуба нет необходимости продавать игроков в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что проблемы при возможной сделке могут создать агенты Кайседо. «Ливерпуль» интересовался полузащитником еще во время его выступлений за эквадорский «Индепендьенте дель Валье», однако трансфер не состоялся из-за условий агентов.
В текущем сезоне Кайседо забил один гол в 15 матчах АПЛ. Статистику игрока можно найти здесь.
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