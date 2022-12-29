Мойсес Кайседо интересен «Челси». «Брайтон» хочет не менее 70 млн фунтов и не пойдет на уступки (Бен Джейкобс)

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Брайтон высшая лига Эквадор Индепендьенте дель Валье деньги Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» интересуется Мойсесом Кайседо.

Как пишет журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс, ряд источников сообщает о том, что лондонский клуб оценивает возможность сделки. «Брайтон» рассчитывает выручить за 21-летнего хавбека 70-75 млн фунтов и не пойдет на снижение цены, учитывая, что «Челси» заплатил 62 млн фунтов за Марка Кукурелью. Кроме того, у клуба нет необходимости продавать игроков в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что проблемы при возможной сделке могут создать агенты Кайседо. «Ливерпуль» интересовался полузащитником еще во время его выступлений за эквадорский «Индепендьенте дель Валье», однако трансфер не состоялся из-за условий агентов.

В текущем сезоне Кайседо забил один гол в 15 матчах АПЛ. Статистику игрока можно найти здесь.

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6 комментариев

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DolJun
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Ответ Владик Кошкин
А кто полено ? Кукурелья в последнем матче был неплох, всем нужно время на адаптацию в новом клубе кроме Холанда
он с лидсом перепутал) местные кулес слабо разбираются в клубах лучшей лиги мира. люмпены такие люмпены)
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Владик Кошкин
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Ответ Benner
Брайтону понравилось разводить мешок на поленья
Даже Месси год понадобился
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Владик Кошкин
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Ответ Benner
Брайтону понравилось разводить мешок на поленья
А кто полено ?
Кукурелья в последнем матче был неплох, всем нужно время на адаптацию в новом клубе кроме Холанда
+2
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+2
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Олег Шиляев
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Ощущение, что в АПЛ что то наподобие лимитчиков, за огромные бабки средних или ниже среднего уровня игроков впаривают внутри чемпионата
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Андрей БелаРУС
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Блин ...., по всем сайтам проходят новости, что Пеле умер 🙏
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Benner
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Брайтону понравилось разводить мешок на поленья
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