Мойсес Кайседо интересен «Челси». «Брайтон» хочет не менее 70 млн фунтов и не пойдет на уступки (Бен Джейкобс)

« » интересуется Мойсесом Кайседо.

Как пишет журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс, ряд источников сообщает о том, что лондонский клуб оценивает возможность сделки. «Брайтон» рассчитывает выручить за 21-летнего хавбека 70-75 млн фунтов и не пойдет на снижение цены, учитывая, что «Челси» заплатил 62 млн фунтов за Марка Кукурелью. Кроме того, у клуба нет необходимости продавать игроков в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что проблемы при возможной сделке могут создать агенты Кайседо. « » интересовался полузащитником еще во время его выступлений за эквадорский «Индепендьенте дель Валье», однако трансфер не состоялся из-за условий агентов.

В текущем сезоне Кайседо забил один гол в 15 матчах . Статистику игрока можно найти здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!