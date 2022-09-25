«Ливерпулю» и «Челси» интересен 20-летний хавбек сборной Эквадора Кайседо. «Брайтон» хочет 50 млн фунтов

«Ливерпулю» и «Челси» интересен 20-летний полузащитник «Брайтона» .

следит за хавбеком еще с тех пор, как он выступал за «Индепендьенте дель Валье». Однако тогда у клуба возникли сложности при организации трансфера, так как вокруг Кайседо было большое количество агентов, пишет журналист Бен Джейкобс.

Тогда «Брайтон» заплатил за него 4,5 млн фунтов, но выплатил очень большие комиссионные агентам.

Ожидается, что зимой в клуб поступят предложения о трансфере 20-летнего полузащитника. запросит за хавбека минимум 50 млн фунтов.

Несколько клубов , включая «Ливерпуль» и , следят за ситуацией. На данный момент приоритетным вариантом лондонцев для усиления центра поля является Эдсон Альварес из «Аякса», но ситуация может измениться.

Контракт эквадорца с «Брайтоном» действует до лета 2025 года, и клуб хотел бы подписать с хавбеком новое соглашение.

Сейчас Кайседо не думает о смене клуба. Вопрос о переходе в другую команду, возможно, будет поднят после ЧМ-2022.

В августе сообщалось, что игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Мойсес провел 6 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Его полная статистика доступна здесь.