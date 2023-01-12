Судья по делу Менди об изнасилованиях готов принять вердикт большинства присяжных – 10 из 11. Единогласное мнение не требуется

Судья по делу готов принять вердикт большинства присяжных.

Присяжные, один из которых был уволен ранее по медицинским показаниям, в составе семи мужчин и четырех женщин, впервые рассмотрели вердикт 5 декабря.

Судья Стивен Эверетт заявил, что он может принять вердикт, с которым согласится, по крайней мере, 10 из 11 присяжных, не требуя единогласного мнения.

Защитнику « » предъявлены обвинения в 10 эпизодах сексуального насилия, по одному из которых Менди позже был оправдан.