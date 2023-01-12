Судья по делу Менди об изнасилованиях готов принять вердикт большинства присяжных – 10 из 11. Единогласное мнение не требуется

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Бенжамен Менди Футбол

Судья по делу Бенжамена Менди готов принять вердикт большинства присяжных.

Присяжные, один из которых был уволен ранее по медицинским показаниям, в составе семи мужчин и четырех женщин, впервые рассмотрели вердикт 5 декабря.

Судья Стивен Эверетт заявил, что он может принять вердикт, с которым согласится, по крайней мере, 10 из 11 присяжных, не требуя единогласного мнения.

Защитнику «Манчестер Сити» предъявлены обвинения в 10 эпизодах сексуального насилия, по одному из которых Менди позже был оправдан.

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38 комментариев

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Pertinax Gandi
Прочитал сперва "об изнасилованиях го́тов". Подумал, бедные готы, а их-то зачем?
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abrusevshii chechen
Ответ Гамарджоба Генацвале
"На 10тыс.женщин процент изнасилований совсем небольшой, мизерный просто. Прошу учесть это при вынесении приговора "- из речи адвоката Менди.
Менди,сам говорил ,что у него небольшой
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justbored
Ответ Фут.Боль
4 присяжных сразу скажут виновен.
Вот уж совсем не факт. Многие женщины смотрят без розовых очков на представительниц своего пола, а зачастую более осуждающе. Лапша - любимое блюдо мужчин.
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Shadow1882
Готов-то за что?
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Гамарджоба Генацвале
"На 10тыс.женщин процент изнасилований совсем небольшой, мизерный просто. Прошу учесть это при вынесении приговора "- из речи адвоката Менди.
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Вечно в бане
Ответ TheCreator
Какие материалы дела, все истории под копирку, сама пришла к нему домой , сама разделась , сама занялась сексом, а после в отказ. Классика секса 21 века.
О, ещё один знаток секса 21 века. Зачем нам материалы дела?
Ещё раз повторяю, все истории под копирку, а почти никого не сажали. Формальная логика говорит, что если именно Менди посадят, то конкретно его история была точно не под копирку. Но зачем думать, если можно ориентироваться на то, что попало в прессу?
+4
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+4
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red blue Tyumen’
Ответ Северный болельщик
Менди даёт, готов изнасиловал. Этих неформалов, мрачных готик-рокеров!
Сначала не понял, потом как понял
+2
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Фут.Боль
4 присяжных сразу скажут виновен.
+2
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-1
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TheCreator
Ответ Вечно в бане
Шалав с обвинениями без доказательств, было очень много, а реальных дел - с гулькин нос. Если посадят, наверняка было за что. Да и ты с материалами дела вряд ли знаком. Но ради плюсиков можно и накинуть.
Какие материалы дела, все истории под копирку, сама пришла к нему домой , сама разделась , сама занялась сексом, а после в отказ. Классика секса 21 века.
+2
-5
-3
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filippa
смс голосованием !
0
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Michael Boldyrev
Ответ MaxLnd
В английском праве судья при отсутствии единогласного решения жюри имеет право принять решение абсолютного большинства (на практике 11-1 или 10-2, не меньше)
Понял, он в своем праве получается. Спасибо.

Но заранее озвученный "ценник" все равно выглядит элементом шоу, согласитесь?
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-6
-6
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SCHOKKKK
А над аргентинским преступником вместе с его отцом Хорхе повторный суд когда состоится?🤣
0
-4
-4
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balo1990
Ответ Юрий Кечко
Мерзость то что его посадят скорей всего по обвинениям от шалав которых он не насиловал , без особых доказательств
Изучил показания всех участников дела и провел детальный анализ. Или у тебя по умолчанию все женщины шалавы ?
+7
0
+7
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Александр Зубков
Присяжных то 11. Кого не насиловал Менди?
+9
-1
+8
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Arty Novikoff
Юристы есть ? Это вообще нормальная практика, что судья сам решает, сколько ему нужно голосов присяжных ?
А то завтра он скажет "Достаточно одного "За", и я его посажу".
0
-4
-4
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MaxLnd
Ответ Michael Boldyrev
Это какой-то модный приговор, а не суд) Судья сам правила определяет, что ли?
В английском праве судья при отсутствии единогласного решения жюри имеет право принять решение абсолютного большинства (на практике 11-1 или 10-2, не меньше)
+4
0
+4
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Руслан Мнацаканов
Чорт одни износилваные боже что за женщины пошли
+2
-5
-3
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Вечно в бане
Ответ Юрий Кечко
Мерзость то что его посадят скорей всего по обвинениям от шалав которых он не насиловал , без особых доказательств
Шалав с обвинениями без доказательств, было очень много, а реальных дел - с гулькин нос. Если посадят, наверняка было за что. Да и ты с материалами дела вряд ли знаком.
Но ради плюсиков можно и накинуть.
+61
-9
+52
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TopNotch
Ответ Северный болельщик
Менди даёт, готов изнасиловал. Этих неформалов, мрачных готик-рокеров!
Тоже подумал, что он готов изнасиловал)
+5
0
+5
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Michael Boldyrev
Это какой-то модный приговор, а не суд) Судья сам правила определяет, что ли?
+10
-10
0
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Юрий Кечко
Ответ George Shpilman
Комментарий удален модератором
Мерзость то что его посадят скорей всего по обвинениям от шалав которых он не насиловал , без особых доказательств
+30
-36
-6
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justbored
Ответ Максим Кутузов
С чего комментарии то минусуют?
да чтоб немного обуздать любителей лёгких лайков.
+2
-1
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George Shpilman
Комментарий удален
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Old Partisan
Ответ maks44
"изнасилование готов"?
готы в шоке
+27
-1
+26
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Sledim
Ответ 68.39
Как же тупо чувак все просрал
потому что думал не той головой )))
0
-3
-3
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