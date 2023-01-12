Судья по делу Менди об изнасилованиях готов принять вердикт большинства присяжных – 10 из 11. Единогласное мнение не требуется
Судья по делу Бенжамена Менди готов принять вердикт большинства присяжных.
Присяжные, один из которых был уволен ранее по медицинским показаниям, в составе семи мужчин и четырех женщин, впервые рассмотрели вердикт 5 декабря.
Судья Стивен Эверетт заявил, что он может принять вердикт, с которым согласится, по крайней мере, 10 из 11 присяжных, не требуя единогласного мнения.
Защитнику «Манчестер Сити» предъявлены обвинения в 10 эпизодах сексуального насилия, по одному из которых Менди позже был оправдан.
Ещё раз повторяю, все истории под копирку, а почти никого не сажали. Формальная логика говорит, что если именно Менди посадят, то конкретно его история была точно не под копирку. Но зачем думать, если можно ориентироваться на то, что попало в прессу?
Но заранее озвученный "ценник" все равно выглядит элементом шоу, согласитесь?
А то завтра он скажет "Достаточно одного "За", и я его посажу".
Но ради плюсиков можно и накинуть.