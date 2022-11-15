Гвардиола о Менди: «Он славный парень, всегда готов помочь. Но я не знаю, чем он занимается вне поля – я не его отец»

дал показания в суде по делу .

«Он славный парень, я бы сказал, что он очень щедр. Если кто-то его о чем-то просил, он всегда был рад помочь.

Думаю, он очень быстро адаптировался в команде, и я бы сказал, что он очень рад помогать другим», – рассказал Гвардиола, отвечая на вопрос о характере Менди.

Также Гвардиола заявил, что не знает, чем занимался Менди вне поля, так как он не следит за личной жизнью игроков.

«Я контролирую своих игроков, когда мы вместе работаем на тренировках. Я не слежу за игроками в социальных сетях, поэтому не знаю, что они делают вне моего контроля. Я не их отец», – сказал главный тренер .

Экс-сотрудница «Сити» о Менди: «Бенжамен – милейший человек. Он умеет заставить людей чувствовать себя комфортно и счастливо»