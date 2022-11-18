Адвокат Менди выступила перед присяжными: «Прекратите этот ад, если не уверены, что Бенжамен хищный монстр. Его прежней жизни конец»
Адвокат Бенжамена Менди, обвиняемого в изнасилованиях, выступила с речью на суде перед присяжными.
Элеонора Лоус Кей Си, защищающая 28-летнего игрока «Манчестер Сити», сказала, что его футбольной жизни конец, но ни одно из заявлений шести женщин о сексуальном насилии не было достоверным.
Лоус выступила с заключительной речью перед присяжными после трех месяцев дачи показаний в Честерском суде.
«Он не из тех, кто намеренно причиняет вред кому-либо. Если вы не уверены, что Бенжамен хищный монстр, он имеет право на оправдание. Одно слово против другого.
Его прежняя жизнь в футболе, в Великобритании закончилась – этих обвинений ему не избежать. Посмотрите на Чеда Эванса, на людей, которых ложно обвинили. Они никогда не избавятся от этого.
Посмотрите, что произошло с тех пор. Пожалуйста, просто сосредоточьтесь на доказательствах, и если вы не уверены в этих обвинениях, пожалуйста, используйте здравый смысл и положите конец этому сущему аду», – сказала адвокат Менди.
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