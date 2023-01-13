Хорхе Карраскаль: «Я в хорошей форме и готов посвящать себя ЦСКА»

заявил, что не покинет ЦСКА, несмотря на интерес со стороны «Фламенго».

Колумбиец прибыл на сбор армейцев с опозданием, задержавшись по семейным причинам.

— Хотел бы поблагодарить клуб и всех тех, кто работает здесь, за то, что протянули руку помощи в такой непростой момент для нашей семьи, ситуация очень неприятная. Рад, что клуб проявляет внимание и заботиться о каждом игроке.

— Мы все очень рады тебя видеть! Что такое перелет в 19 часов?

— Еще раз хочу поблагодарить клуб, что проявляет внимание. Все спрашивали, почему меня нет. А сейчас все говорят: «Спасибо большое, что приехал». Все проявляют интерес, никому не безразлично. Для меня это очень трогательно и приятно.

А перелет был непростой, но я уже зарядился энергией, собрался с силами и с оптимизмом смотрю в 2023 год, Хочу, чтобы год для нас был исключительно успешным и мы завоевали титулы.

— Сразу после прилета ты стал тренироваться. Правильно понимаю, что ты в хорошей форме?

— Я тренировался в Колумбии во время отпуска. Мы профессиональные игроки, поэтому нам надо приезжать на сбор с определенным физическим заделом. Хотел сразу погрузиться в тренировочный процесс. Но был долгий перелет, сразу давать большую нагрузку опасно. Поэтому втягиваться надо постепенно.

Но я приехал с самым лучшим отношением к делу, хотел продемонстрировать весь свой потенциал, умение и всего себя отдать для блага ЦСКА. Я правда в хорошей форме и готов посвящать себя клубу, – сказал хавбек .