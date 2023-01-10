Агент Карраскаля о «Фламенго»: «Хорхе не хочет приостанавливать контракт с ЦСКА, используя СВО как отговорку»

Теги ЦСКА Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Политика Хорхе Карраскаль Футбол

Агент Хорхе Карраскаля опроверг информацию о переходе во «Фламенго».

Ранее твиттер-аккаунт Jornal Fla сообщил, что бразильский клуб рассматривает вариант с подписанием хавбека ЦСКА, а сам футболист хочет приостановить контракт с армейцами. 

«Хорхе хочет продолжить карьеру во «Фламенго»? Нет, неправда. Клуб просто проявляет интерес к моему клиенту, ничего более.

Сейчас Карраскаль не хочет уходить из ЦСКА, приостанавливая контракт и используя в качестве отговорки СВО. Возможен вариант только с полноценным трансфером, но на данный момент это очень сложно и дорого», – сказал Мартин Родригес.

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16 комментариев

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Любитель побеждать
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Ответ Nick Crosier
Для Латинской Америки все что касается вооруженного какого-то действа привычное дело. А тут даже действия идут не в РФ конкретно. Да и терять такого игрока ЦСКА очень болезненно.
Конституционально они идут в РФ получается…
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Kit244098
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Значит свалит. К бабке не ходи))
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Инженер Управляющий
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Ответ GerbertS
"Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка"
Я тебе выше написал что никто не говорит что это геолого-разведывательная или хирургическая операция.
Сама вобла подразумевает иные методы, цели и последствия. Она также подразумевает официальное объявление.

Ты же говоришь - вот живут мужик и женщина вместе, значит у них брак, но ничего подобного. Официальный брак совсем иное явление, чем сожительство. Иной юридический статус, иные права и обязательства. Хотя для людей вокруг вроде бы таже самая "утка".

Кстати, не подскажешь, янки когда Ирак долбили или Югославию, как они называли сие действо? Уж не операция ли "Буря в пустыне", например?
Или воблу объявляли официально?
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stubborn89
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Ответ Анюточка Колыханова
Респект Карраскалю, если это так
и дизреспект, если не это так
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titov-and-trubach
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Ответ LLiriKK
Осенью Карраскаль был одним из худших в команде. Сильно сомневаюсь, что его выступления на этом отрезке чемпионата могли впечатлить бразильцев настолько, что они задумывались бы хоть об аренде, хоть о полноценном трансфере.
Нуууу, бразильцы вообще народ странный: Витиньо за 8 или 10 миллионов купили.
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LLiriKK
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Осенью Карраскаль был одним из худших в команде. Сильно сомневаюсь, что его выступления на этом отрезке чемпионата могли впечатлить бразильцев настолько, что они задумывались бы хоть об аренде, хоть о полноценном трансфере.
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GerbertS
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Ответ Инженер Управляющий
Это не новояз, а формулировка. Не нужно подменять понятия.
"Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка"
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Инженер Управляющий
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Ответ GerbertS
смущает новояз, если такое слово уже есть в языке, - нехер из себя делать принцесс
Это не новояз, а формулировка.
Не нужно подменять понятия.
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GerbertS
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Ответ Инженер Управляющий
Что вас в этой формулировке смущает? Слово на букву В там присутствует, оно обозначает вполне конкретные действия не исследовательская, не геологическая, не археологическая, не медицинская операция. "Вобла" за которую так переживают либералы имеет вполне себе другой статус и последствия в отличие от сво. Официально кто-то кому-то её объявлял? А если нет, то за что тогда весь трындеж?
смущает новояз, если такое слово уже есть в языке, - нехер из себя делать принцесс
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Константин Эсперов
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Ответ GerbertS
Агент так и сказал? "СВО"?
В армейском клубе учат правильной формулировке .
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Инженер Управляющий
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Ответ GerbertS
Агент так и сказал? "СВО"?
Что вас в этой формулировке смущает? Слово на букву В там присутствует, оно обозначает вполне конкретные действия не исследовательская, не геологическая, не археологическая, не медицинская операция. "Вобла" за которую так переживают либералы имеет вполне себе другой статус и последствия в отличие от сво. Официально кто-то кому-то её объявлял? А если нет, то за что тогда весь трындеж?
+3
-3
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GerbertS
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Агент так и сказал? "СВО"?
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Злодей Спб
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Продайте нам недорого, а то бесплатно уйдёт :)

P.S. Причем, уйдёт тоже к нам. Ахахаха :)))
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Nick Crosier
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Для Латинской Америки все что касается вооруженного какого-то действа привычное дело. А тут даже действия идут не в РФ конкретно. Да и терять такого игрока ЦСКА очень болезненно.
+7
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Анюточка Колыханова
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Респект Карраскалю, если это так
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Константин Эсперов
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Он остаётся
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