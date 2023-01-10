Агент Карраскаля о «Фламенго»: «Хорхе не хочет приостанавливать контракт с ЦСКА, используя СВО как отговорку»
Агент Хорхе Карраскаля опроверг информацию о переходе во «Фламенго».
Ранее твиттер-аккаунт Jornal Fla сообщил, что бразильский клуб рассматривает вариант с подписанием хавбека ЦСКА, а сам футболист хочет приостановить контракт с армейцами.
«Хорхе хочет продолжить карьеру во «Фламенго»? Нет, неправда. Клуб просто проявляет интерес к моему клиенту, ничего более.
Сейчас Карраскаль не хочет уходить из ЦСКА, приостанавливая контракт и используя в качестве отговорки СВО. Возможен вариант только с полноценным трансфером, но на данный момент это очень сложно и дорого», – сказал Мартин Родригес.
Сама вобла подразумевает иные методы, цели и последствия. Она также подразумевает официальное объявление.
Ты же говоришь - вот живут мужик и женщина вместе, значит у них брак, но ничего подобного. Официальный брак совсем иное явление, чем сожительство. Иной юридический статус, иные права и обязательства. Хотя для людей вокруг вроде бы таже самая "утка".
Кстати, не подскажешь, янки когда Ирак долбили или Югославию, как они называли сие действо? Уж не операция ли "Буря в пустыне", например?
Или воблу объявляли официально?
Не нужно подменять понятия.
P.S. Причем, уйдёт тоже к нам. Ахахаха :)))