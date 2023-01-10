Агент Карраскаля о «Фламенго»: «Хорхе не хочет приостанавливать контракт с ЦСКА, используя СВО как отговорку»

Агент Хорхе Карраскаля опроверг информацию о переходе во «Фламенго».

Ранее твиттер-аккаунт Jornal Fla сообщил, что бразильский клуб рассматривает вариант с подписанием хавбека , а сам футболист хочет приостановить контракт с армейцами.

«Хорхе хочет продолжить карьеру во « »? Нет, неправда. Клуб просто проявляет интерес к моему клиенту, ничего более.

Сейчас Карраскаль не хочет уходить из ЦСКА, приостанавливая контракт и используя в качестве отговорки СВО. Возможен вариант только с полноценным трансфером, но на данный момент это очень сложно и дорого», – сказал Мартин Родригес.