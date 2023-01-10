Карраскаль интересен «Фламенго». Хавбек хочет приостановить контракт с ЦСКА (Jornal Fla)

Теги ЦСКА Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Хорхе Карраскаль Футбол

Полузащитник Хорхе Карраскаль может покинуть ЦСКА в ближайшее время.

По сведениям твиттер-аккаунта Jornal Fla, вариант с подписанием хавбека рассматривает «Фламенго». Сам футболист при этом хочет воспользоваться правом приостановки контракта с российской командой.

При этом для бразильского клуба Карраскаль не является кандидатурой номер один.

В текущем сезоне колумбиец провел 16 игр в Мир РПЛ и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Slavnov
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Ответ Злодей Спб
Вот, собственно, отличный контр-пример всем критикам размена Альберто на нескольких бразильцев. Если альтернатива бесплатный уход - то Зенит достойно вышел из ситуации.
а эти бразильцы в следующее трансферное окно не смогут уйти бесплатно?я больше вам скажу они и в это могут спрыгнуть,нет никаких гарантий не с кем,юридически все можно оформить красиво,остается лишь моральная сторона вопроса,а это ненадежно
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Slavnov
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Ответ eggor404
Разве игроки ЦСКА не подписывали пункт о том, что не будут приостанавливать контракты?
вот уехал он из России и куда условному цска идти с этим пунктом,в какие суды?
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Злодей Спб
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Ответ Shuller18
Да в принципе не прям большая потеря была бы. Легионера такого уровня вполне можно найти, это не Влашич. Но раз опроверг, то пусть остается.
За два месяца еще ситуация может 10 раз поменяться + никто не застрахован от ухода немотивированных легионеров даже уже по ходу сезона.

Поэтому, не расслабляйте булки, коллега :)
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Злодей Спб
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Вот, собственно, отличный контр-пример всем критикам размена Альберто на нескольких бразильцев. Если альтернатива бесплатный уход - то Зенит достойно вышел из ситуации.
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Фут.Боль
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Ответ eggor404
Разве игроки ЦСКА не подписывали пункт о том, что не будут приостанавливать контракты?
При желании игрока уйти этот пункт никакой роли играть не будет пока действует тупое правило ФИФА о приостановке контрактов.
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Alexander Baskakov
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Ответ striker7369
Агент уже опроверг ⬇️ https://t.me/cskathebest/14789
Дыма без огня не бывает
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Alexander Baskakov
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👏👏👏😄😄😄замечательно,тепрь главное взять игрока из Химок или фнл ,а не легионера
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Shuller18
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Ответ striker7369
Агент уже опроверг ⬇️ https://t.me/cskathebest/14789
Да в принципе не прям большая потеря была бы. Легионера такого уровня вполне можно найти, это не Влашич. Но раз опроверг, то пусть остается.
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feeeeeliiiikssss
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Ответ eggor404
Разве игроки ЦСКА не подписывали пункт о том, что не будут приостанавливать контракты?
Агент уже сказал что это не правда
+3
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Enot1881
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Как там у Штирлица - а вот этого не ожидал никто...
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Кирилл
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Агент Карраскаля уже опроверг эту новость.

Хотя, судя по тому, как Хорхе частенько был недоволен решениями Федотова и пререкался с ним, я бы не удивился даже..
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knaiss
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Очередная сказка
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striker7369
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Агент уже опроверг ⬇️

https://t.me/cskathebest/14789
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pyrec
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Теперь понятно его настроение в последних матчах.
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eggor404
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Разве игроки ЦСКА не подписывали пункт о том, что не будут приостанавливать контракты?
+18
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Станислав Колесов
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Да пусть звездует на все 4 стороны.
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Кеды и бутса
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Какой, однако, преданный предатель...
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Oleg Kostin
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Ну вот, а так хотел играть за ЦСКА
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