Карраскаль интересен «Фламенго». Хавбек хочет приостановить контракт с ЦСКА (Jornal Fla)
Полузащитник Хорхе Карраскаль может покинуть ЦСКА в ближайшее время.
По сведениям твиттер-аккаунта Jornal Fla, вариант с подписанием хавбека рассматривает «Фламенго». Сам футболист при этом хочет воспользоваться правом приостановки контракта с российской командой.
При этом для бразильского клуба Карраскаль не является кандидатурой номер один.
В текущем сезоне колумбиец провел 16 игр в Мир РПЛ и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Поэтому, не расслабляйте булки, коллега :)
Хотя, судя по тому, как Хорхе частенько был недоволен решениями Федотова и пререкался с ним, я бы не удивился даже..
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