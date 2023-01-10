Карраскаль интересен «Фламенго». Хавбек хочет приостановить контракт с ЦСКА (Jornal Fla)

Полузащитник Хорхе Карраскаль может покинуть в ближайшее время.

По сведениям твиттер-аккаунта Jornal Fla, вариант с подписанием хавбека рассматривает « ». Сам футболист при этом хочет воспользоваться правом приостановки контракта с российской командой.

При этом для бразильского клуба Карраскаль не является кандидатурой номер один.

В текущем сезоне колумбиец провел 16 игр в Мир и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.