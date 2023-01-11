ЦСКА о Карраскале: «Хорхе еще летом подписал бумагу, отказавшись от опции приостановки контракта. Завтра прилетает на сборы»
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг информацию об уходе Хорхе Карраскаля.
«Хорхе еще летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в ФИФА предоставили футболистам. Поэтому говорить сейчас о возможности приостановки контракта не приходится.
Более того, только что, в 16:15 по колумбийскому времени, Хорхе Карраскаль начал свой непростой путь на сборы ЦСКА. Почти 19 часов чистого времени в воздухе, две пересадки – и завтра ночью мы встречаем Хорхе в Абу-Даби», – отметил Брейдо.
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