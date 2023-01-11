ЦСКА о Карраскале: «Хорхе еще летом подписал бумагу, отказавшись от опции приостановки контракта. Завтра прилетает на сборы»

Директор ЦСКА по коммуникациям опроверг информацию об уходе .

«Хорхе еще летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в ФИФА предоставили футболистам. Поэтому говорить сейчас о возможности приостановки контракта не приходится.

Более того, только что, в 16:15 по колумбийскому времени, Хорхе Карраскаль начал свой непростой путь на сборы ЦСКА. Почти 19 часов чистого времени в воздухе, две пересадки – и завтра ночью мы встречаем Хорхе в Абу-Даби», – отметил Брейдо.

Карраскаль интересен «Фламенго». Хавбек хочет приостановить контракт с ЦСКА (Jornal Fla)