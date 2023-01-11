ЦСКА о Карраскале: «Хорхе еще летом подписал бумагу, отказавшись от опции приостановки контракта. Завтра прилетает на сборы»

Теги ЦСКА Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Хорхе Карраскаль Чемпионат.com Кирилл Брейдо Футбол

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг информацию об уходе Хорхе Карраскаля.

«Хорхе еще летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в ФИФА предоставили футболистам. Поэтому говорить сейчас о возможности приостановки контракта не приходится.

Более того, только что, в 16:15 по колумбийскому времени, Хорхе Карраскаль начал свой непростой путь на сборы ЦСКА. Почти 19 часов чистого времени в воздухе, две пересадки – и завтра ночью мы встречаем Хорхе в Абу-Даби», – отметил Брейдо.

Карраскаль интересен «Фламенго». Хавбек хочет приостановить контракт с ЦСКА (Jornal Fla)

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2 комментария

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Арсений Элин
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Молодцы пресекли чётко все эти якобы"инсайды"...
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Мосгорсуд
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Легионер то хороший, и играть умеет, жаль что не стабильно это делает. То что не предатель как Энджуке...респект!! Давай, Хорхе, выходи на уровень себя начала сезона!!!
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