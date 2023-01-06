Агент Карраскаля: «Интерес «Атлетико» очень реален, но сейчас переход не состоится. Нужно держать в голове июль»
Агент Хорхе Карраскаля рассказал о деталях интереса «Атлетико» к футболисту.
«Подтверждаю: интерес со стороны «Атлетико» очень реален, но сейчас переход не состоится. Нужно держать в голове июль», – сообщил Мартин Родригес.
Ранее сообщалось, что ЦСКА рассчитывает получить 15 миллионов евро за Карраскаля.
Полузащитник забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.
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