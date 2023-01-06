Агент Карраскаля: «Интерес «Атлетико» очень реален, но сейчас переход не состоится. Нужно держать в голове июль»

Агент Хорхе Карраскаля рассказал о деталях интереса « » к футболисту.

«Подтверждаю: интерес со стороны «Атлетико» очень реален, но сейчас переход не состоится. Нужно держать в голове июль», – сообщил Мартин Родригес.

Ранее сообщалось, что рассчитывает получить 15 миллионов евро за Карраскаля.

Полузащитник забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах нынешнего сезона Мир .