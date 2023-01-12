17-летний сын Роналдиньо находится на просмотре в молодежке «Барсы»

Теги Крузейро Барселона Роналдиньо Ла Лига Футбол

Сын Роналдиньо может стать игроком «Барселоны».

17-летний Жоао Мендеш де Ассис Морейра, ранее расторгший контракт с «Крузейро», находится в Барселоне, где проходит просмотр в молодежной командой каталонцев.

Отмечается, что окончательное решение по сыну Роналдиньо примут тренеры молодежки «Барсы».

Сын Роналдиньо отказал «ПСЖ», подписал контракт с «Крузейро» в 14 лет и никому не рассказывал, кто его папа  

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19 комментариев

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Surhay Lucmanov
Ответ stubborn89
талантливого пацана даже трансфермаркт не удосужился оценить)
У него не фамилия легенды . И ещё трансфермаркт не оценивает людей кто не не дебютировал в взрослом футболе
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Surhay Lucmanov
Ответ stubborn89
талантливого пацана даже трансфермаркт не удосужился оценить)
Потому что у него не фамилия отца . Большинство его даже не знает.
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stubborn89
Ответ Surhay Lucmanov
Он проходил отбор в ПСЖ в 14 лет вроде и прошел его . Но отказался от перехода. Хочет все сам сделать . Пацан талантливый, кто следит за Бразильским чемпионом и юношеским . Они знают что он талантлив . Если отец ему помог , он сразу перешёл в академию барсы , а не Крузейро
талантливого пацана даже трансфермаркт не удосужился оценить)
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Surhay Lucmanov
Ответ stubborn89
если бы был хоть наполовину талантлив, то мы бы уже об этом знали)
Он проходил отбор в ПСЖ в 14 лет вроде и прошел его . Но отказался от перехода. Хочет все сам сделать . Пацан талантливый, кто следит за Бразильским чемпионом и юношеским . Они знают что он талантлив . Если отец ему помог , он сразу перешёл в академию барсы , а не Крузейро
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jwbmwbqvih
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Лукашенко что ль??? 🤭😅😅
Ты же видишь,что с заглавной написано-Батька! Зачем вопросы глупые задаешь)?
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pvh-82
Обычно наоборот бывает, ездят таланты смотреть и не таланты приезжают на просмотр... Значит там дубина которую пытаются пристроить
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Для детей футболистов была создана специальная школа. На ознакомительном уроке учительница спрашивает: - дети скажите пожалуйста в каких клубах играют ваши папы? Встаёт мальчик:- мой папа играет в Милане... Раньше играл в МЛС... Встаёт второй мальчик:-мой папа играет в ПСЖ... Раньше играл в Барселоне... Встаёт ещё один мальчик:- А мой папа стриптизёр в гей-клубе... Учительница:- мальчик почему ты так говоришь у нас только дети футболистов?! Мальчик:- мой папа играл в Манчестере и перешёл в Аль-Насре ... Мне стыдно об этом говорить....
У вас есть еще что-нибудь? Голосом Мартиросяна из Камеди Баттл.
+3
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+3
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Winterburn
Ну первый футболист, чьим протеже в Барсе был Рональдиньо вполне себе вписался в игру Барсы. Месси его вроде звали))
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-1
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Пирс Морган
Ответ stubborn89
если бы был хоть наполовину талантлив, то мы бы уже об этом знали)
А вот это аргумент
+5
0
+5
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Barsa! bolshe chem klub
Для детей футболистов была создана специальная школа.

На ознакомительном уроке учительница спрашивает:
- дети скажите пожалуйста в каких клубах играют ваши папы?

Встаёт мальчик:- мой папа играет в Милане...
Раньше играл в МЛС...

Встаёт второй мальчик:-мой папа играет в ПСЖ...
Раньше играл в Барселоне...

Встаёт ещё один мальчик:-
А мой папа стриптизёр в гей-клубе...
Учительница:- мальчик почему ты так говоришь у нас только дети футболистов?!

Мальчик:- мой папа играл в Манчестере и перешёл в Аль-Насре ... Мне стыдно об этом говорить....
+2
-7
-5
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DaurenGod
Ronaldinho Jr
+2
0
+2
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stubborn89
Ответ Пирс Морган
Если хоть наполовину талантлив, как отец, то надо брать
если бы был хоть наполовину талантлив, то мы бы уже об этом знали)
+62
0
+62
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ ДЖИН
Фамильку Батька возьмет..Будет интересно.
Лукашенко что ль???
🤭😅😅
+12
-2
+10
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ljolik888
Пусть станет украшением в игре Барселоны . Если он талантлив хотя-бы на половину как папа , то принесёт много хорошего клубу .
+3
-2
+1
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Barsa! bolshe chem klub
Лучше: яблоко от яблони далеко не падает...

Чем: на детей гениев природа отдыхает
+3
0
+3
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ДЖИН
Фамильку Батька возьмет..Будет интересно.
+3
-1
+2
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Пирс Морган
Если хоть наполовину талантлив, как отец, то надо брать
+17
-1
+16
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rigobersong
Как раз центр нап нужен, а то на Левандовски сегодня без слез не взглянешь:)
+2
-3
-1
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ress10
Класс, надеюсь возьмут
+1
0
+1
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