17-летний сын Роналдиньо находится на просмотре в молодежке «Барсы»

Сын Роналдиньо может стать игроком «Барселоны».

17-летний Жоао Мендеш де Ассис Морейра, ранее расторгший контракт с «Крузейро», находится в Барселоне, где проходит просмотр в молодежной командой каталонцев.

Отмечается, что окончательное решение по сыну Роналдиньо примут тренеры молодежки «Барсы».

Сын Роналдиньо отказал «ПСЖ», подписал контракт с «Крузейро» в 14 лет и никому не рассказывал, кто его папа