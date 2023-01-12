17-летний сын Роналдиньо находится на просмотре в молодежке «Барсы»
Сын Роналдиньо может стать игроком «Барселоны».
17-летний Жоао Мендеш де Ассис Морейра, ранее расторгший контракт с «Крузейро», находится в Барселоне, где проходит просмотр в молодежной командой каталонцев.
Отмечается, что окончательное решение по сыну Роналдиньо примут тренеры молодежки «Барсы».
Сын Роналдиньо отказал «ПСЖ», подписал контракт с «Крузейро» в 14 лет и никому не рассказывал, кто его папа
На ознакомительном уроке учительница спрашивает:
- дети скажите пожалуйста в каких клубах играют ваши папы?
Встаёт мальчик:- мой папа играет в Милане...
Раньше играл в МЛС...
Встаёт второй мальчик:-мой папа играет в ПСЖ...
Раньше играл в Барселоне...
Встаёт ещё один мальчик:-
А мой папа стриптизёр в гей-клубе...
Учительница:- мальчик почему ты так говоришь у нас только дети футболистов?!
Мальчик:- мой папа играл в Манчестере и перешёл в Аль-Насре ... Мне стыдно об этом говорить....
🤭😅😅
Чем: на детей гениев природа отдыхает