Экс-защитник «МЮ» Паркер: «Роналду не должно быть в разговорах о лучшем в истории. Он и близко не ровня Роналдо, Роналдиньо, Месси и Марадоне»

Экс-защитник « » Пол Паркер оценил статус форварда Криштиану Роналду.

« не должен фигурировать в разговорах о лучших футболистах в истории.

Из него сделали хорошего футболиста, но он и близко не ровня таким игрокам, как , , и Месси», – заявил Паркер.

Невилл о лучшем в истории: «Предпочитаю Роналду, хотя Месси дважды уничтожил мой «МЮ» в финале ЛЧ. ЧМ не закроет тему»