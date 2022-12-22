Экс-защитник «МЮ» Паркер: «Роналду не должно быть в разговорах о лучшем в истории. Он и близко не ровня Роналдо, Роналдиньо, Месси и Марадоне»

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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер оценил статус форварда Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду не должен фигурировать в разговорах о лучших футболистах в истории.

Из него сделали хорошего футболиста, но он и близко не ровня таким игрокам, как Роналдо, Роналдиньо, Марадона и Месси», – заявил Паркер.

Невилл о лучшем в истории: «Предпочитаю Роналду, хотя Месси дважды уничтожил мой «МЮ» в финале ЛЧ. ЧМ не закроет тему»

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