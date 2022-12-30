Уткин о Пеле: «Король. Никто не был одарен так всесторонне. У Марадоны была только левая нога, Кройфф – Леннон футбола, Месси – гений, короновать его незачем»

Теги ПСЖ Василий Уткин Сборная Бразилии по футболу Роналдиньо Лионель Месси лига 1 Франция Диего Марадона Пеле Йохан Кройфф Гарринча Футбол

Василий Уткин объяснил, почему именно Пеле зовут королем футбола.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии умер 29 декабря. Ему было 82 года.

«Король умер, но нового Короля нет, и никто не да здравствует тем самым.

Пеле Король, а Марадону, вне всякого сомнения, вообще стоит сравнивать с другим человеком. И такой человек был в карьере Пеле – рядом. Был помощником, но никак не оруженосцем. Это был Гарринча. Марадона – это всемирный Гарринча около Пеле.

Гарринчу в Бразилии звали «Радость народа». Он был отчасти антиподом Пеле. Ведь Гарринча калека. У него одна нога короче другой. Он из этого сделал стиль; но так или иначе – Пеле являлся демонстрацией возможностей человека.

Он суператлет. Таким быть трудно. На самом деле труднее, конечно, оказаться на вершине, будучи Гарринчей. Кстати, на похороны Гарринчи Пеле не пришел. Но мало ли какие там были причины.

Именно он – Король. Никто из потенциальных соперников не был одарен так всесторонне. У Марадоны была только левая нога, и никакого сравнения в мощи. У Кройффа была слишком особенная мотивация. Он не король, он Леннон футбола. Месси гений. Короновать его незачем.

Король – именно он. Могучий. Первый из звезд, ставший брендом. Синтез мощи и гения. И мозга.

Если б при этом не надо было быть умным, Роналдиньо мог бы побить. Феноменальный атлет со скиллами и космическим игровым мышлением; но… Но дурак. А Пеле был умный. И все, что можно сказать об этом…

Король умер. И никто не даздравствует», – написал журналист и блогер.

Легендарная жизнь Пеле: от первого гола за сборную до дружбы с Марадоной

Главные рекорды Пеле. Очень много хет-триков, ассистов и побед на ЧМ

«Он превратил футбол в искусство и развлечение». Неймар, Роналду, Месси, Мбаппе, Холанд, Макрон, Обама и другие прощаются с Пеле

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69 комментариев

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Радость Ди Мария
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/ Но мало ли какие там были причины /
Причина очевидна - Пеле испугался потеряться, "утонуть" в океане людского горя по "радости народа". Позже слепил злой отмаз, что "мы не были друзьями, я не принимал его (Гарринчи) образ жизни". Подловато прозвучало.
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Мыкола
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уткин - это типичный пустозвон-демагог. Хрень несёт всякую с умным видом, а дурачки рот разевают и слюни пускают
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MaxBridge
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Ответ zip13
Рядом с такими людьми, всегда будет пиар машина, примешь ли ты их игру или нет, всё зависит от тебя. Тот же Гарринча не был обделён талантом и гениальностью, но он был слишком скромным и возможно ему мешало его особенность. Да и другие бразильцы, отличались талантом, в то время. Просто Пеле подошёл по всем параметрам, для создания образа короля футбола. И его раскрутили до не бывалых высот, где то преукрашая, где-то обрасло легендами его величие. Да он не сомнено гений, но мы многово не знаем. Такими, как он были много футболистов, просто у него всё вышло идеально. Тот же Месси и Роналду, вывели в абсолют свои способности и имена. Но Месси, как по мне более гениален, мы не знаем его предела, а предел КР уже увидели...
О чем Уткин и пишет. Он был умным. Хватило ума сделать из себя бренд. Дружить с нудными людьми, издателями, журналистами и тд. Все идет от ума
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TravenS
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Пеле сейчас все называют королём только для того, чтобы отдать дань уважения и почтить память. Переобуваются даже те, кто говорил иначе. Но это временно
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ARTEM PROKAZOV
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Ответ evgshk
«Самый совершенный на 1970 может». «Жезус посильнее будет сейчас» А Жезуса можно назвать самым совершенным игроком на 2022 год?) Такую чушь написал…
Он о том, что уровень футбола скакнул стратосферно. Отчасти с комментом согласен, но лишь отчасти. Посмотрите игры Пеле на сайте фифа сами, каждый делает выводы сам😌
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zip13
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Рядом с такими людьми, всегда будет пиар машина, примешь ли ты их игру или нет, всё зависит от тебя. Тот же Гарринча не был обделён талантом и гениальностью, но он был слишком скромным и возможно ему мешало его особенность. Да и другие бразильцы, отличались талантом, в то время. Просто Пеле подошёл по всем параметрам, для создания образа короля футбола. И его раскрутили до не бывалых высот, где то преукрашая, где-то обрасло легендами его величие. Да он не сомнено гений, но мы многово не знаем. Такими, как он были много футболистов, просто у него всё вышло идеально. Тот же Месси и Роналду, вывели в абсолют свои способности и имена. Но Месси, как по мне более гениален, мы не знаем его предела, а предел КР уже увидели...
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marchellinos
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Ответ Экспертное мнение
Люди и специалисты могут говорить что угодно, но мне нравится как сама жизнь ответила на все эти вопросы: Пеле ушел буквально после того, как Месси закрыл свой последний пробел в карьере. Тем самым, сама вселенная нам дает подсказку: Футбол не останется без короля. Словно Пеле ждал и дождался того, кто понесёт знамя после него.
Хорошая версия.
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градус ненависти
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Ответ Los Galácticos
В каждую эпоху всегда было 2 гения: в 60-х Пеле и Эйсебио в 70-х Кройф и Герд Мюллер в 80-х Марадона и Платини в 90-2000-х Роналдо и Зидан в 2010-х Месси и Роналду
Джордж Бест, Гарринча, Сократес, Роналдиньо, Баджо, Пирло?
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Urio. tv
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Ну да,ну да. Еще скажи,что Пеле в топ5 лучших игроков в истории. Он легенда, вне сомнения. Но Король футбола-это Месси
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Cavalleria
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Ответ Los Galácticos
В каждую эпоху всегда было 2 гения: в 60-х Пеле и Эйсебио в 70-х Кройф и Герд Мюллер в 80-х Марадона и Платини в 90-2000-х Роналдо и Зидан в 2010-х Месси и Роналду
В 60-х Пеле и Эйсебио? Ну, не знаю...Эйсебио конечно великий футболист. Но вот сам он считал гением Джорджа Беста. Так и сказал: "Бест - лучший футболист мира и гений". Да и Пеле им восхищался, насколько я слышал.
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Muhammad Juraev
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Ответ Arthur Jacob
Справедливости ради в сборной эпохи Пеле были гениальные или же очень очень сильные футболисты - Гаринча, Ривелино, Жаирзиньо, Вава, Тостао, Альтафини, Загалло, Карлос Альберто, Диди У Марадоны ни в сборной, ни в клубах не было ни одного игрока такого уровня. Разве что Вальдано но назвать его прям гениальным и великим трудновато
Так Пеле только на одном ЧМ становился лучшим из бразильцев!
В остальных были бразильцы лучше него!
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pogbadrogba
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Ответ Экспертное мнение
Люди и специалисты могут говорить что угодно, но мне нравится как сама жизнь ответила на все эти вопросы: Пеле ушел буквально после того, как Месси закрыл свой последний пробел в карьере. Тем самым, сама вселенная нам дает подсказку: Футбол не останется без короля. Словно Пеле ждал и дождался того, кто понесёт знамя после него.
🤮🤮🤮
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Никита Филимонов
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Ответ deserg
Да Уткин вылез исключительно за счет работы на нтв+. Не будь этой популярности никто бы его опусы не читал и не публиковал. Он уже давно выезжает лишь за счет инерции, что его еще помнят, а так толку от его речей ноль
Ну, Василий старался, чтобы у него была большая инерция...
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TravenS
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Ответ Алекс Ну
Без сомнения Пеле - это король! Футбол, так или иначе просто ассоциируется с его именем. Никто не продвинул футбол, так как это сделал Пеле! Он и своей игрой и тем как он вёл себя после окончания карьеры, сделал для футбола больше чем все его современники и продолжатели, вместе взятые!
Как можно продвинуть то, что уже продвинули? Это я про современников)
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AF007
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Месси - лучший в истории. Короновали его две недели назад. А бегемот всë продолжает видимо притапливать за вторую мадридскую
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deserg
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Ответ Nogoi89
Взял нарезал псевдоинтеллектуальных слов и мыслей, ярких и эпатажных, кинул на сковородку, чуть поджарил и высыпал как попало. Пипл схвает. Месси - Гений его не надо короновать. Тут вообще не понятна табель о рангах Уткина. Гений выше Короля, ниже, или это типа вне спора. А если вне спора, это хорошо или плохо. Почему Марадона у него не мощный и только левая у него. В общем слишком непонятно
Да Уткин вылез исключительно за счет работы на нтв+. Не будь этой популярности никто бы его опусы не читал и не публиковал. Он уже давно выезжает лишь за счет инерции, что его еще помнят, а так толку от его речей ноль
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Bulat89
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Ответ Blaumerc
Какая-то каша получилась у Васи.
Впрочем,как обычно)
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Barry
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Как будто Уткин видел как играл Пеле. Смешно.
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градус ненависти
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Из всего того, что я знаю именно об игре Пеле, сравнивать его можно с Роналдо, Феноменом. И уверен что Зубастик сильнее как игрок
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Oleg
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Ответ Konstantin Meerov
в смысле? Пеле признан Фифа лучшим футболистом 20 века, а не Марадонна. в 21 веке пока нет лучшего футболиста, потому что он еще далеко не окончен.
Еще раз.
ФИФА не признавала Пеле, это сделала IFFHS.
Миллионы были не согласны ибо людей не обмануть и не навязать дутую персону из чемпионата Бразилии.

Миллионы проголосовали и выбрали Диего в 20 веке.
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Старый зануда
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Ответ Экспертное мнение
Люди и специалисты могут говорить что угодно, но мне нравится как сама жизнь ответила на все эти вопросы: Пеле ушел буквально после того, как Месси закрыл свой последний пробел в карьере. Тем самым, сама вселенная нам дает подсказку: Футбол не останется без короля. Словно Пеле ждал и дождался того, кто понесёт знамя после него.
Какой бред. Если бы черепашка забил еше один, то Месси не сал бы в твоем мире великим? Это ж как нужно не понимать футбол.
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Алекс Ну
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Без сомнения Пеле - это король! Футбол, так или иначе просто ассоциируется с его именем. Никто не продвинул футбол, так как это сделал Пеле! Он и своей игрой и тем как он вёл себя после окончания карьеры, сделал для футбола больше чем все его современники и продолжатели, вместе взятые!
+2
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leningrad
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"Месси гений. Короновать его незачем." А Пеле не гений? А если гений, то тоже нельзя короновать? Что это все значит? Сдает Василий.
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Oleg
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Ответ Konstantin Meerov
в смысле? Пеле признан Фифа лучшим футболистом 20 века, а не Марадонна. в 21 веке пока нет лучшего футболиста, потому что он еще далеко не окончен.
В футболе есть три величайших:
Месси, Марадона, Пеле хоть для меня он абсолютно неоднозначен.
А кто еще будет в 21 веке наверное узнаем когда нибудь.
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Michael none
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У Марадоны значит только левая нога и нет мощи, а у Месси какая? А о мощи Месси тоже можно пояснить? Каких только вывертов сознания не придумает человек чтобы обосновать то что ему нравится, просто нравится или не нравится и за этим больше ничего нет. Я тоже считаю Пеле Королем и ставлю выше всех, но не буду даже пытаться это обосновывать - у меня просто нет оснований не верить человечеству, которое дало ему эту оценку. Вот и все. А самым талантливым я вообще считаю Роналду Назарио да Лиму и не вижу причин даже обосновывать - это мое мнение и оно на данный момент не вызывает у меня сомнений и никакие аргументы ничего не могут поменять в мнении людей. Поэтому выверты сознания Василия имеют право на жизнь, просто не нужно их как-то обосновывать.
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