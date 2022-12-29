Зинченко о величайшем игроке: «Нет сомнений в том, насколько хорош Месси, но лучший – Роналдиньо»

Теги премьер-лига Англия Барселона Роналдиньо Лионель Месси Ла Лига Арсенал Александр Зинченко Футбол

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко выбрал лучшего футболиста в истории.

«Я сам был нападающим в начале карьеры. Потом стал левым вингером, затем – полузащитником, теперь играю в защите слева. Может, под конец стану центральным защитником или вратарем!

Но больше всего мне нравилось наблюдать за игрой форвардов, за Роналдиньо времен «Барселоны». Он был невероятен.

У всех были свои кумиры, Роналдиньо был моим. Я бы назвал его величайшим в истории. Нет никаких сомнений в том, насколько хорош Лионель Месси, но вкусы у всех разные, для меня лучшим был Роналдиньо», – сказал украинец.

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47 комментариев

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otchim kaloeda
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Ответ Руслан Мамедрзаев
Нефига подобного Роналдо бразильский
И с его знамититой причоской
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rbast
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Зинченко, а кто это?
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Захар Собов
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Ответ Юрий Кечко
Ну падение относительно уровня своей гениальности если только Так то в Милане Ронни тоже прилично играл , не так конечно как в Барсе , но магию иногда творил
Да он даже в Бразилии потом играл на достаточно высоком уровне
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Захар Собов
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Ответ otchim kaloeda
Все щеглы с 2000х полюбили футбол благодаря Роналдинье
В моём случае это был Анри
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Alex Legend
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Ответ Mercucio
Месси один из лучших это понятно. Роналдиньо был великолепен, но он на высоком уровне не долго играл и лучшим назвать его нельзя
Лучшим в 2003-2006 - запросто
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JURAVLI
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Сам Роналдиньо называет лучшим Месси
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Олег Ситник
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По ТВ видел игру всех, начиная с ЧМ 1982. Конечно, все это крайне субъективно, но больше всего влюбил футбол Зидана. Как он закончил, искал хоть кого-то похожего. Может, и смешно звучит, но, как по мне, ближе всех по стилю был марокканец Таарабт. Большой талант. Но все профукал.
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Citronn
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Полностью с ним согласен))
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Aggrrist
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Ответ TheCreator
Да, Роналдиньо - гений! Благодаря ему полюбил футбол, но по правде он был невероятен всего несколько сезонов , дальше было стремительное падение и называть его одним из лучших странно, да, на пике это было волшебство, а дальше одна печаль.
По твой логике лучший японец, который в 52 в местной вышке играет.

Никого не интересует сколько сезонов и у кого больше золотые мячи.

Рони это неповторимая магия.
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Men77
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Ответ шампион
Ронни это чистое волшебство, магия. И все с таким видом, что человек просто развлекается. Жаль, что потом все и правда переросло в одни развлечения. Бобо всю карьеру потрошил леганесы, ему это не надоедало (пока у Барсы были деньги). Возможно, эта стабильность немного перебила привкус неудержимого таланта Бобо. Грубо говоря, это Джон Леннон и Пол Маккартни. Каждый выбирает своего героя.
Согласен с тобой, можно конечно спорить про Роналдиньо и Месси, но то, что в любом случае Роналду днище- это факт.
Так что полностью тебя поддерживаю😁
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Maricone
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Ответ TheCreator
Да, Роналдиньо - гений! Благодаря ему полюбил футбол, но по правде он был невероятен всего несколько сезонов , дальше было стремительное падение и называть его одним из лучших странно, да, на пике это было волшебство, а дальше одна печаль.
Этот пик был сильнее любого сезона Месси или Роналду.
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RussianKiwi
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Кстати Галицкий неоднократно говорил что пиковый Рональдиньо для него лучший в истории
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Telstar22
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Как раз недавно смотрел нарезки игры Роналдиньо. Он покруче Месси, однозначно. Как жонглёр с мячом. Удары с середины поля залетали, в штангу специально попадает несколько раз подряд. Он ногой попадет в ворота точнее, чем я рукой брошу
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Алексей Магоев
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Согласно киваю так, что голова отрывается. Взять для примера обводку. Без сомнения великий игрок Месси, у которого мяч к ноге привязан, будет скорее всего соперника качать в разные стороны, пройдет на противоходе и до свидания. Без сомнения великий игрок Роналду скорее всего на скорости резко прокинет мяч рядом с соперником, и тот кроме номера не спине Рона больше ничего не увидит, глотая пыль позади. Защитники это знают, но попробуй Криша и Лео останови. Как на""""т (обыграет) величайший Рональдиньо, неизвестно было никому, кроме него самого. Гигантская потеря для футбола, что игрой Ронни удалось восхищаться так мало.
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Иван Лапин
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Ответ TheCreator
Да, Роналдиньо - гений! Благодаря ему полюбил футбол, но по правде он был невероятен всего несколько сезонов , дальше было стремительное падение и называть его одним из лучших странно, да, на пике это было волшебство, а дальше одна печаль.
какое падение? в Милане он плохо играл? или в бразилии потом? я следил за его карьерой до самого конца, он выглядел отлично
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Виктор Никитин
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Ответ Флоренти́но Пéрес
У меня любимый футболист это Бэкс. По некоторым рейтингам авторитетных изданий он даже в топ-100 не проходит. А лучший в истории это Месси. По совокупности стабильность + результаты командные + результаты личные + индивидуальное мастерство - у него нет равных.
ну так адекватные люди умеют отделять любимое от лучшего, но увы многие не умеют.. у меня вот любимый футболист Бензема и хоть я и считаю что он до сих пор не смотря на ЗМ всё равно недооценён, я например не скажу что он лучший или что он даже где-то близко к Месси и тд
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Андрей Костоломченко
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Ответ Йозе_Марино
Рональдиньо был лучшим в истории в моменте. Этот момент сезон 2005-2006
Даниэль Карвальо был лучшим в истории в моменте
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Blaumerc
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Ответ Иван Лазович
Кумиры детства всегда будут лучше других в любом случае. Для меня не было кайфовее, чем наблюдать за игрой Росицки. Теперь такие же эмоции только от игры Месси
Да, Росицки тоже был одним из любимых игроков, так как я притапливал и за Арсенал тоже. В те времена, в детстве не было такого, один, единственный, любимый клуб, может в силу возраста. Со временем Барса стала той самой навсегда. Но не из за Клюйверта, потому что его я полюбил ещё за игру в сборной Голландии.
Сейчас я понимаю что лучше чем игра Месси ничего не увижу.
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шампион
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Ронни это чистое волшебство, магия. И все с таким видом, что человек просто развлекается. Жаль, что потом все и правда переросло в одни развлечения.
Бобо всю карьеру потрошил леганесы, ему это не надоедало (пока у Барсы были деньги). Возможно, эта стабильность немного перебила привкус неудержимого таланта Бобо.
Грубо говоря, это Джон Леннон и Пол Маккартни. Каждый выбирает своего героя.
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Игорь Богомолов
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Пол Скоулз - лучший полузащ из всех, что видел)
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инок
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Роналдиньо - безусловно великий и яркий игрок. Невероятные финты и обводки. И все это делал с улыбкой на лице, изящно и без напряга. Талантливый футболист, жаль, что его карьера была короткой...
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Ван Гог
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Конечно, Роналдиньо не лучший в истории, даже сам Зинченко это понимает. Но та магия, которую он подарил футбольному миру... Я смотрел рекламу Пепси, в которой он снимался, с таким же вдохновением, с каким смотрел фильм Гладиатор. А потом мы с пацанами выходили в пыльный асфальтированный двор и пытались повторять все его финты, представляя себя звездами мирового уровня. Вот об этом и говорит Александр.
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Юрий Кечко
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Ответ TheCreator
Да, Роналдиньо - гений! Благодаря ему полюбил футбол, но по правде он был невероятен всего несколько сезонов , дальше было стремительное падение и называть его одним из лучших странно, да, на пике это было волшебство, а дальше одна печаль.
Ну падение относительно уровня своей гениальности если только
Так то в Милане Ронни тоже прилично играл , не так конечно как в Барсе , но магию иногда творил
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Иван Лазович
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Ответ Blaumerc
Кумир не = лучший. У меня в детстве кумиром был Клюйверт, но я понимаю что Месси лучший за всю историю футбола.
Кумиры детства всегда будут лучше других в любом случае. Для меня не было кайфовее, чем наблюдать за игрой Росицки. Теперь такие же эмоции только от игры Месси
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Асхаб Шихов
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Месси бомба честно говоря 💪💪💪
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