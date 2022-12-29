Зинченко о величайшем игроке: «Нет сомнений в том, насколько хорош Месси, но лучший – Роналдиньо»
Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко выбрал лучшего футболиста в истории.
«Я сам был нападающим в начале карьеры. Потом стал левым вингером, затем – полузащитником, теперь играю в защите слева. Может, под конец стану центральным защитником или вратарем!
Но больше всего мне нравилось наблюдать за игрой форвардов, за Роналдиньо времен «Барселоны». Он был невероятен.
У всех были свои кумиры, Роналдиньо был моим. Я бы назвал его величайшим в истории. Нет никаких сомнений в том, насколько хорош Лионель Месси, но вкусы у всех разные, для меня лучшим был Роналдиньо», – сказал украинец.
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Никого не интересует сколько сезонов и у кого больше золотые мячи.
Рони это неповторимая магия.
Так что полностью тебя поддерживаю😁
Сейчас я понимаю что лучше чем игра Месси ничего не увижу.
Бобо всю карьеру потрошил леганесы, ему это не надоедало (пока у Барсы были деньги). Возможно, эта стабильность немного перебила привкус неудержимого таланта Бобо.
Грубо говоря, это Джон Леннон и Пол Маккартни. Каждый выбирает своего героя.
Так то в Милане Ронни тоже прилично играл , не так конечно как в Барсе , но магию иногда творил