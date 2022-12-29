Полузащитник « » выбрал лучшего футболиста в истории.

«Я сам был нападающим в начале карьеры. Потом стал левым вингером, затем – полузащитником, теперь играю в защите слева. Может, под конец стану центральным защитником или вратарем!

Но больше всего мне нравилось наблюдать за игрой форвардов, за Роналдиньо времен «Барселоны». Он был невероятен.

У всех были свои кумиры, был моим. Я бы назвал его величайшим в истории. Нет никаких сомнений в том, насколько хорош , но вкусы у всех разные, для меня лучшим был Роналдиньо», – сказал украинец.

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