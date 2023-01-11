Промес не приехал на медосмотр «Спартака». Сообщалось, что он пропустит сборы

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Квинси Промес не прибыл на медосмотр «Спартака» перед сборами в ОАЭ.

Как сообщает «Чемпионат», вингер не приехал на обследование, которое сегодня проходят футболисты команды.

Вчера стало известно, что Промес пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака», которые пройдут в ОАЭ. Есть вероятность, что его не будет и на третьем сборе красно-белых, который состоится в Турции.

Точные причины отсутствия Квинси неизвестны. «Спорт-Экспресс» писал, что Промеса не будет на сборах по медицинским показаниям, а спортивный юрист Юрий Зайцев допустил, что дело в соглашении Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции.

В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника 14 голов и 6 результативных передач в 16 матчах за «Спартак» в Мир РПЛ. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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31 комментарий

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Aleksander Naumow
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Всё в порядке ребята, он просто пошёл копать картошку.
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DekiB
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Ответ Michael_Monza
ахахаха, в чвк Вагнер его, искупать вину
Точно - пусть отвечает за Смольянинова и Назарова!
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DekiB
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Ответ Алексей Ставицкий
Там БПЛА украинские летают
Падают
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shatal1922
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Думаю всё норм в этой ситуации, реально могут прикрыть в Голландии поэтому пока никак
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paulhardy054@gmail.com
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Ответ Max Semenik
Надо было проводить сборы во всесоюзной здравнице - Крыму.
Опасно
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НЕОЛОК
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Ответ Dezzz
Что-то мутно все это
Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Квинси Промес пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ.
+2
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приедет ещё, молодёжка в другое время проходить будет...)
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Adeen
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Ответ Spartakus1984
А ты считаешь что, твой коммент не глупый?
Мне кажется, это он сам с собой общается.
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Zahar Gunin
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А почему на медобследование не приехал? Они же в Москве, а не в Эмиратах
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Виталий Желтоусов
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Промес какой-то мутный тип... Но его заслуги перед Спартаком трудно переоценить.
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Доктор Верховцев
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А негритёнок-то — невыездной! А неча на людей с ножами кидаться! Вот посодють на нары, тогда будет знать!
Пущай теперь свой чёрный нос морозит, пока остальные в африках загорают!
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здоровяк
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Промеса скоро обменяют на какого-нибудь еще Бута
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WelcomeBackPURE
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Уголовник скрывается от правосудия
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Алексей Ставицкий
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Ответ Max Semenik
Надо было проводить сборы во всесоюзной здравнице - Крыму.
Там БПЛА украинские летают
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Spartakus1984
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Ответ Злодей Спб
А прикинь, Промеса в сборную Нидерландов вызовут :)) Лол.
Выпей таблеток
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Spartakus1984
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Ответ Michael_Monza
О, достойный ответ на комментарий, в духе "сам дурак" Гениально!!! С другой стороны, что еще ожидать от болельщика мясокомбината.
А ты считаешь что, твой коммент не глупый?
+7
-3
+4
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Олег Скрылев
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Ответ Anufriy
Антоха уже не выйдет на поле к сожалению, решётка светит ему походу
Выйдет, но только в России
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Олег Скрылев
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А как же импорт замещение? В Сочи и Крыму +10, или игроки с тренером хотят в Африку?
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Michael_Monza
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Ответ aleksejkazakov98@bk.ru
Таких как ты надо в чвк Вагнер
О, достойный ответ на комментарий, в духе "сам дурак" Гениально!!!
С другой стороны, что еще ожидать от болельщика мясокомбината.
+13
-6
+7
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Anufriy
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Антоха уже не выйдет на поле к сожалению, решётка светит ему походу
+4
-3
+1
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Preacher 10rus
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Ответ Max Semenik
Надо было проводить сборы во всесоюзной здравнице - Крыму.
Сейчас в Крыму холодновато, а в общем и целом я был бы очень рад, если бы сборы проводили здесь 👍👍👍
+3
-1
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aleksejkazakov98@bk.ru
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Ответ Michael_Monza
ахахаха, в чвк Вагнер его, искупать вину
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Злодей Спб
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Ответ Spartakus1984
смотри как бы руководство зенита когда нибудь не привлекли за растрату гос.денег
А прикинь, Промеса в сборную Нидерландов вызовут :)) Лол.
+2
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Michael_Monza
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ахахаха, в чвк Вагнер его, искупать вину
+14
-3
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Spartakus1984
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Ответ Злодей Спб
В итоге, после всех этих многоходовочек, спартак привлекут к ответственности на международном уровне за укрывательство преступника. И будем им счастье :)
смотри как бы руководство зенита когда нибудь не привлекли за растрату гос.денег
+8
-5
+3
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