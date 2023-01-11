Промес не приехал на медосмотр «Спартака». Сообщалось, что он пропустит сборы
Квинси Промес не прибыл на медосмотр «Спартака» перед сборами в ОАЭ.
Как сообщает «Чемпионат», вингер не приехал на обследование, которое сегодня проходят футболисты команды.
Вчера стало известно, что Промес пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака», которые пройдут в ОАЭ. Есть вероятность, что его не будет и на третьем сборе красно-белых, который состоится в Турции.
Точные причины отсутствия Квинси неизвестны. «Спорт-Экспресс» писал, что Промеса не будет на сборах по медицинским показаниям, а спортивный юрист Юрий Зайцев допустил, что дело в соглашении Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции.
В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника 14 голов и 6 результативных передач в 16 матчах за «Спартак» в Мир РПЛ. Полную статистику игрока можно найти здесь.
Пущай теперь свой чёрный нос морозит, пока остальные в африках загорают!
С другой стороны, что еще ожидать от болельщика мясокомбината.