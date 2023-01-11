У Промеса нет проблем со здоровьем. Он начнет индивидуальные тренировки в Москве на этой неделе

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес пропускает медосмотр «Спартака», который проходит сегодня.

Как сообщает «РБ Спорт», у вингера нет проблем со здоровьем. Уже на этой неделе он начнет индивидуальные тренировки в Москве.

Вчера стало известно, что Промес пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака», которые пройдут в ОАЭ. Есть вероятность, что его не будет и на третьем сборе красно-белых, который состоится в Турции.

Точные причины отсутствия Квинси неизвестны. «Спорт-Экспресс» писал, что Промеса не будет на сборах по медицинским показаниям, а спортивный юрист Юрий Зайцев допустил, что дело в соглашении Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции.

В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника 14 голов и 6 результативных передач в 16 матчах за «Спартак» в Мир РПЛ. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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15 комментариев

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mnogokotin-
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это лучше, чем травма или конфликт. удачи!
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Hong Kil
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Ответ Артур Межаков
Только после тебя....
К подруге своей ты после меня зайдешь.
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Vy_Ao
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Воистину, народный игрок народной команды)) то ли дело Зенит, который тратит на бразильцев пенсии бабушек)))
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Дмитрий Агалаков
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Ответ Hong Kil
Этого уголовника даже переход в Азию не спасет. Все равно достанут.
Уголовники - это весь Зенит, в первую очередь - руководство, со всеми мутными схемами, карманной лигой, своим президентом РПЛ и фармами. Коррупционер на коррупционере.
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НЕОЛОК
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Ответ Caniball
На зрение вроде не жалуется, и говорить говорил….
Вот и славно, и вам не хворать...
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Артур Межаков
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Ответ Hong Kil
А что такое, давно не нахлобучивали с ножичком? Так запишись на прием
Только после тебя....
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Hong Kil
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Ответ Артур Межаков
Побольше бы таких уголовников....
А что такое, давно не нахлобучивали с ножичком? Так запишись на прием
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Артур Межаков
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Стучи по дереву... Всё правильно.
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Caniball
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Ответ НЕОЛОК
"Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия не стал комментировать отсутствие на медосмотре нидерландского нападающего клуба Квинси Промеса. «Я ни слова не скажу — мне клуб запретил. Лора не прошёл, плохо слышу», — сказал Джикия." Слепо-глухо-немой капитан..))
На зрение вроде не жалуется, и говорить говорил….
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Артур Межаков
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Ответ Hong Kil
Этого уголовника даже переход в Азию не спасет. Все равно достанут.
Побольше бы таких уголовников....
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fil_spb
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Мутная история. Ещё один спартаковец на допинге попался? Тестил свой особенный товар, которым барыжит, и из крови вывести не успел? А то чего его в команде то нет, а индивидуально тренироваться может?
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Ильдар Фарукшин
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Наш Антошка дела знает. И без устали играет
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Hong Kil
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Этого уголовника даже переход в Азию не спасет. Все равно достанут.
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НЕОЛОК
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"Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия не стал комментировать отсутствие на медосмотре нидерландского нападающего клуба Квинси Промеса.
«Я ни слова не скажу — мне клуб запретил. Лора не прошёл, плохо слышу», — сказал Джикия."

Слепо-глухо-немой капитан..))
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Amalfitano
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Со здоровьем проблем нет. У него проблемы с законом.
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