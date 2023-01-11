У Промеса нет проблем со здоровьем. Он начнет индивидуальные тренировки в Москве на этой неделе
Квинси Промес пропускает медосмотр «Спартака», который проходит сегодня.
Как сообщает «РБ Спорт», у вингера нет проблем со здоровьем. Уже на этой неделе он начнет индивидуальные тренировки в Москве.
Вчера стало известно, что Промес пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака», которые пройдут в ОАЭ. Есть вероятность, что его не будет и на третьем сборе красно-белых, который состоится в Турции.
Точные причины отсутствия Квинси неизвестны. «Спорт-Экспресс» писал, что Промеса не будет на сборах по медицинским показаниям, а спортивный юрист Юрий Зайцев допустил, что дело в соглашении Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции.
В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника 14 голов и 6 результативных передач в 16 матчах за «Спартак» в Мир РПЛ. Полную статистику игрока можно найти здесь.
«Я ни слова не скажу — мне клуб запретил. Лора не прошёл, плохо слышу», — сказал Джикия."
Слепо-глухо-немой капитан..))