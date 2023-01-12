Вегорст перейдет в «МЮ» в течение недели. С «Бернли» и «Бешикташем» договорились
Ваут Вегорст в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы согласовали все условия аренды с «Бернли» и «Бешикташем», сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна. Нидерландец прибудет в расположение «Юнайтед» в течение недели.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб, арендовавший нападающего у «Бернли», не отпустит его до приезда Венсана Абубакара.
В 16 матчах чемпионата Турции Вегорст забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
Раньше в клубе играли такие величины, как Федерико Македа и Бебе, а теперь какой-то непонятный Вегорст
Тем более, что он сам очень хочет в МЮ и наверняка на поле будет отдавать все силы. Тот же Джи-Сун-Пак у Ферги тоже не был супер-топом, но пахал за троих на поле и выполнял все тренерские установки. Так что подписание вполне неплохое на вторую половину сезона.
Школу проспал?))