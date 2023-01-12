Вегорст перейдет в «МЮ» в течение недели. С «Бернли» и «Бешикташем» договорились

в ближайшее время станет игроком « ».

Манкунианцы согласовали все условия аренды с «Бернли» и « », сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна. Нидерландец прибудет в расположение «Юнайтед» в течение недели.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб, арендовавший нападающего у « », не отпустит его до приезда Венсана Абубакара.

В 16 матчах чемпионата Турции Вегорст забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.