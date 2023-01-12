Вегорст перейдет в «МЮ» в течение недели. С «Бернли» и «Бешикташем» договорились

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бернли чемпионшип Ваут Вегорст Футбол

Ваут Вегорст в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». 

Манкунианцы согласовали все условия аренды с «Бернли» и «Бешикташем», сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна. Нидерландец прибудет в расположение «Юнайтед» в течение недели. 

Ранее сообщалось, что турецкий клуб, арендовавший нападающего у «Бернли», не отпустит его до приезда Венсана Абубакара. 

В 16 матчах чемпионата Турции Вегорст забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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26 комментариев

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Александра Александрова
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Ответ Борис Энгельгардт
чем лучше?
Да всем лучше , он играет лучше , зп раз в 100 меньше , не нужно всей командой лизать ему задницу и отвлекаться на бабские истерики ))
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Алексей Муравьёв
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Очередное бестолковое решение менеджмента МЮ, чувак по сути ниче не показал, 1 раз на чм удачно вышел, стечение обстоятельств, как игрок средний, что и показывает его клубная карьера, да и 30 лет уже......МуМу короче в своем стиле!
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Диер Ташкент
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Ответ Активист провластных митингов
Пожалуй, лучшее приобретение МЮ за последние 30 лет! Победа в АПЛ и взятие ЛЧ всё ближе с такими приобретениями.
Какое приобретение мужик? Его в аренду берут)
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Vitto
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Ответ Roman
Вот он, нынешний уровень нашего Маню( Раньше в клубе играли такие величины, как Федерико Македа и Бебе, а теперь какой-то непонятный Вегорст
Македа - легенда (без стеба) принес вам чемпионство, а медаль ему, вроде, не дали.))
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muse muse
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Ну Вегорст, так Вегорст) ЭТХ не раз доказывал, что знает чего хочет) поэтому остаётся пожелать удачи и МЮ и ему, пусть будет во благо!
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Борис Энгельгардт
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Ответ Александра Александрова
Ну как зимняя аренда , хоть что-то , уж точно лучше кринжатинки ))
чем лучше?
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Активист провластных митингов
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Пожалуй, лучшее приобретение МЮ за последние 30 лет! Победа в АПЛ и взятие ЛЧ всё ближе с такими приобретениями.
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Predator№7
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Ответ Великий Алонсо
Господи, в какой же кал превратился некогда топовый МЮ конца 00-х, покупают какой-то сброд, звезды туда не идут, вот нисколько не жаль, что Криштиану ушёл оттуда. Лысый физрук Тен Хаг как раз соответствует уровню нынешнего МЮ.
Выкинули одну звезду, и пошла игра) 8 побед подряд) последний раз проиграли со звездой в составе, +был капитаном в той игре
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rigobersong
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Ответ Dato Gedenidze
Вегорст вы говорите, а у этого гиганта с ростом 1.97, статистика прессинг действии на 90 минут в 10 раз лучше чем была у Фрукта...Тен Хаг знает кого берёт. Да и парень будет выкладыватся на 200%...
Да к нему вопросов нет, но просто забавно вышло:)😀
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Dato Gedenidze
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Ответ rigobersong
Очередное унижение для Кринжа, заменили Вегорстом:)🤣🤣🤣
Вегорст вы говорите, а у этого гиганта с ростом 1.97, статистика прессинг действии на 90 минут в 10 раз лучше чем была у Фрукта...Тен Хаг знает кого берёт. Да и парень будет выкладыватся на 200%...
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rigobersong
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Ответ DolJun
каменноколенный на банку похоже)
Грамотная аренда, а не за 20 лямов на 5 месяцев брать Феликса:)🤣
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Бухгалтер2021
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а с мамой сестрой братом договорились?
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Александра Александрова
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Ну как зимняя аренда , хоть что-то , уж точно лучше кринжатинки ))
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cektor
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Манки увидели в нем второго Нистелроя? Перси? Шерингема? Этот игрок уровня Погребняка, не более того
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Almatinets
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Ответ Sergey Kulevich
Глупость. МЮ нужен форвард и очевидно, что зимой опций не так много. Так что в данном случае это временная опция, на постоянку будут уже летом искать. Тем более, что он сам очень хочет в МЮ и наверняка на поле будет отдавать все силы. Тот же Джи-Сун-Пак у Ферги тоже не был супер-топом, но пахал за троих на поле и выполнял все тренерские установки. Так что подписание вполне неплохое на вторую половину сезона.
Да все верно, летом уже будем нормально устояться. У МЮ было тяжёлое время, мало кто хотел идти к нам, потому тут несколько факторов сыграло. Но ничего, скоро все будут завидовать нам, и хотеть такого же грамотного тренера)
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Almatinets
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Ответ Великий Алонсо
Господи, в какой же кал превратился некогда топовый МЮ конца 00-х, покупают какой-то сброд, звезды туда не идут, вот нисколько не жаль, что Криштиану ушёл оттуда. Лысый физрук Тен Хаг как раз соответствует уровню нынешнего МЮ.
Простите, но тега Криштиану Роналду не было, Вы забыли отписаться от МЮ. Помочь ?
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cektor
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ну такое ))
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rigobersong
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Очередное унижение для Кринжа, заменили Вегорстом:)🤣🤣🤣
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Барыга блинами
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Вегорст - это футболист огромного роста, боец до мозга костей. Но со скоростью у него проблемы, за Вольфсбург отлично играл.
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Roman
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Вот он, нынешний уровень нашего Маню(
Раньше в клубе играли такие величины, как Федерико Македа и Бебе, а теперь какой-то непонятный Вегорст
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Sergey Kulevich
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Ответ Великий Алонсо
Господи, в какой же кал превратился некогда топовый МЮ конца 00-х, покупают какой-то сброд, звезды туда не идут, вот нисколько не жаль, что Криштиану ушёл оттуда. Лысый физрук Тен Хаг как раз соответствует уровню нынешнего МЮ.
Глупость. МЮ нужен форвард и очевидно, что зимой опций не так много. Так что в данном случае это временная опция, на постоянку будут уже летом искать.
Тем более, что он сам очень хочет в МЮ и наверняка на поле будет отдавать все силы. Тот же Джи-Сун-Пак у Ферги тоже не был супер-топом, но пахал за троих на поле и выполнял все тренерские установки. Так что подписание вполне неплохое на вторую половину сезона.
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Ценитель прекрасного
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Ответ Великий Алонсо
Господи, в какой же кал превратился некогда топовый МЮ конца 00-х, покупают какой-то сброд, звезды туда не идут, вот нисколько не жаль, что Криштиану ушёл оттуда. Лысый физрук Тен Хаг как раз соответствует уровню нынешнего МЮ.
Вот то ли дело Аль-Наср)
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keanu96
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Ответ Великий Алонсо
Господи, в какой же кал превратился некогда топовый МЮ конца 00-х, покупают какой-то сброд, звезды туда не идут, вот нисколько не жаль, что Криштиану ушёл оттуда. Лысый физрук Тен Хаг как раз соответствует уровню нынешнего МЮ.
А ты силён в клоунаде)
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Алексей Толстюк
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Ответ Великий Алонсо
Господи, в какой же кал превратился некогда топовый МЮ конца 00-х, покупают какой-то сброд, звезды туда не идут, вот нисколько не жаль, что Криштиану ушёл оттуда. Лысый физрук Тен Хаг как раз соответствует уровню нынешнего МЮ.
Каземиро, Варан, Санчо не звезды?)
Школу проспал?))
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DolJun
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каменноколенный на банку похоже)
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