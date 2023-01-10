Снейдер о Вегорсте в «МЮ»: «Это не может быть правдой. В АПЛ 300 таких игроков»

высказался о возможном переходе в « ».

Сообщалось, что манкунианцы хотят арендовать до конца сезона нападающего « », в настоящее врем выступающего за « » на правах аренды.

«Я думаю, что трюк со штрафным ударом (в матче Нидерландов и Аргентины на ЧМ-2022 – прим.) все видели, так что в Англии на это уже не клюнут.

Что касается его как нападающего, действительно ли он тот, кого «Юнайтед» ждет? Я так не думаю. В Премьер-лиге все еще есть 300 таких игроков.

Должно быть, это какой-то фокус. Это не может быть правдой», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов в интервью Veronica Offside.