Снейдер о Вегорсте в «МЮ»: «Это не может быть правдой. В АПЛ 300 таких игроков»
Уэсли Снейдер высказался о возможном переходе Ваута Вегорста в «Манчестер Юнайтед».
Сообщалось, что манкунианцы хотят арендовать до конца сезона нападающего «Бернли», в настоящее врем выступающего за «Бешикташ» на правах аренды.
«Я думаю, что трюк со штрафным ударом (в матче Нидерландов и Аргентины на ЧМ-2022 – прим.) все видели, так что в Англии на это уже не клюнут.
Что касается его как нападающего, действительно ли он тот, кого «Юнайтед» ждет? Я так не думаю. В Премьер-лиге все еще есть 300 таких игроков.
Должно быть, это какой-то фокус. Это не может быть правдой», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов в интервью Veronica Offside.
Хотя Снейдер был топчик конечно
И у Рибери, и у Снайдера и у Лёвы
Был один, да вот по судам таскают
Аякс его не хотел отпускать и сразу выставил бешенный ценник чтобы отстали.
Но Эрик упёрся и его взяли
к тому же может и заиграть круто у голландца
не хуже марсьяля наверняка