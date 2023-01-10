Снейдер о Вегорсте в «МЮ»: «Это не может быть правдой. В АПЛ 300 таких игроков»

Теги Манчестер Юнайтед Уэсли Снейдер премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция Бернли чемпионшип Ваут Вегорст Футбол

Уэсли Снейдер высказался о возможном переходе Ваута Вегорста в «Манчестер Юнайтед». 

Сообщалось, что манкунианцы хотят арендовать до конца сезона нападающего «Бернли», в настоящее врем выступающего за «Бешикташ» на правах аренды. 

«Я думаю, что трюк со штрафным ударом (в матче Нидерландов и Аргентины на ЧМ-2022 – прим.) все видели, так что в Англии на это уже не клюнут.

Что касается его как нападающего, действительно ли он тот, кого «Юнайтед» ждет? Я так не думаю. В Премьер-лиге все еще есть 300 таких игроков.

Должно быть, это какой-то фокус. Это не может быть правдой», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов в интервью Veronica Offside.

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35 комментариев

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petro42z
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Ответ ress10
До сих пор в памяти, как Роналду украл ЗМ у Рибери
Согласен с вами обоими
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Юрий Кечко
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Ответ ZamoRano
То есть любого из этих трёх сотен пригласят в Реал?
Ну Томаса Гравесена же приглашали )))

Хотя Снейдер был топчик конечно
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vrazrez
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МЮ перешёл на игроков, которые оплачивают свой трансфер?
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Iamliam
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Ответ А. Мостовой
до сих пор в памяти как Месси украл ЗМ Снейдера
ахахаха Может быть потому что у Снейдера в 2010м было у него 13+11, а у Месси - 60+19? ЗМ ведь индивидуальная награда)
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Iamliam
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Ответ anti4ex
300 в АПЛ, а в МЮ ни одного центр форварда одни вингеры!
Просто почему Вегорст? Он же даже не забивает много, он просто форвард крепкого среднего уровня. А ТенХааг говорил еще недавно, что им нужны исключительные личности.
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Олег Карпов
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Ответ Кирилл Голивец
Ну Игало был, чем Вегорст хуже для МЮ?
Тем,что 10хаг говорил ,что мю нужны топовые игроки и личности,а не просто средние игроки
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Dm Kznts
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Ответ Чёрный тюльпан
Для того, чтобы купить кого-то летом, нужно продать клуб, а желающие что-то в очередь не выстраиваются, как и на тот же Ливерпуль.
Для того чтобы кого то купить, надо кого то продать ;)
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Dm Kznts
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Ответ ress10
До сих пор в памяти, как Роналду украл ЗМ у Рибери
Да все у кого то воровали ЗМ.
И у Рибери, и у Снайдера и у Лёвы
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Чёрный тюльпан
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Ответ CyberUnited
По имеющимся данным, Мерто выделил Тен Хагу на зимний трансферный бюджет 5 лямов, якобы потому что тот потратил летом 230. Тен Хаг, который просил Антони, когда тот стоил 50... В любом случае покупать сейчас всяких Тюрамов не имеет смысла, потому что летом возьмут какого-нибудь топа на эту позицию. Так что тут только аренда таких вот сомнительных игроков. Но какое бы решение не приняли, ТХ нужно поддерживать до конца, а то тут некоторые его уже после матча с Брайтоном гнали вместе с Мартинесом, который "слишком низок для АПЛ".
Для того, чтобы купить кого-то летом, нужно продать клуб, а желающие что-то в очередь не выстраиваются, как и на тот же Ливерпуль.
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Dm Kznts
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Ответ anti4ex
300 в АПЛ, а в МЮ ни одного центр форварда одни вингеры!
Браво.
Был один, да вот по судам таскают
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Денис Мартин
Люк в Барсе был не джокером, просто Барса была мертвая и Люк на ее фоне выглядел шикарно.
То есть тот факт, что он выходил на замены(иногда чуть ли не на 2-3 минуты), когда Барса сбивалась в навал, закидывая штрафную навесами, и забивал, но очень невзрачно показывал себя, выходя в старте(такое тоже бывало, пусть и редко), не означает, что он был джокером? Шикарно он выглядел только из-за своего КПД и показателю гол/мин, тут не поспоришь.
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Dm Kznts
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Ответ CyberUnited
По имеющимся данным, Мерто выделил Тен Хагу на зимний трансферный бюджет 5 лямов, якобы потому что тот потратил летом 230. Тен Хаг, который просил Антони, когда тот стоил 50... В любом случае покупать сейчас всяких Тюрамов не имеет смысла, потому что летом возьмут какого-нибудь топа на эту позицию. Так что тут только аренда таких вот сомнительных игроков. Но какое бы решение не приняли, ТХ нужно поддерживать до конца, а то тут некоторые его уже после матча с Брайтоном гнали вместе с Мартинесом, который "слишком низок для АПЛ".
Когда Антони стоил 50?
Аякс его не хотел отпускать и сразу выставил бешенный ценник чтобы отстали.
Но Эрик упёрся и его взяли
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Чёрный тюльпан
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Ответ Кирилл Голивец
Ну Игало был, чем Вегорст хуже для МЮ?
У Одиона так-то статистика за карьеру получше будет, если брать гол на 90 минут или просто гол в минуту, а разница по голам всего 32. Это при том, что у голландца тысяч на 10 минут больше сыграно. А ещё нигериец в АПЛ 15-ку забивал, тогда как Ваут и 5 не осилил. Так что тут ещё непонятно, кто из них хуже.
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Dm Kznts
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Такое впечатление что этого голландца свои же земляки невзлюбили...
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Денис Мартин
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Нормально так "поддержал" соотечественника🤓 В том трюке, скорее, надо тренерский штаб благодарить, а не Вегхорста. Да и он сам до этого неплохой гол с головы положил. Тен Хаагу он не чужой человек, а рослый джокер под план Б всегда пригодится, Люк де Гоат в Барсе не даст соврать😎
Люк в Барсе был не джокером, просто Барса была мертвая и Люк на ее фоне выглядел шикарно.
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ZamoRano
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Ответ 2vdhrvmmzf
Таких как Снейдер не считая пары лет карьеры тоже три сотни в апл
То есть любого из этих трёх сотен пригласят в Реал?
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Пирс Морган
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Новый Рой Кин на радаре
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Alex Legend
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Ответ 2vdhrvmmzf
Таких как Снейдер не считая пары лет карьеры тоже три сотни в апл
Туфта, он в Аяксе выделялся ярче нынешнего Френки де Йонга
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БЛИЗКИЙ ДРУГ ВСЕХ КОШЕК
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не ожидал от снейдера
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Razrubsis
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Это очень неплохой форвард и голы забивает он исправно. Даже странно что Снейдер так плохо о соотечественнике отзывается.
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Jason Williams
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Ответ 2vdhrvmmzf
Таких как Снейдер не считая пары лет карьеры тоже три сотни в апл
чушь
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stubborn89
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ну арендуют же только, а не за 50 лямов берут

к тому же может и заиграть круто у голландца
не хуже марсьяля наверняка
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Vinnipukh Vinni
Он забивал точно такой же гол в Бундеслиге. Так что, в сборной, скорее всего, это была его идея (хотя в клубе, наверное, всё же тренер)
О, спасибо, не знал. Но, думаю, что окончательное одобрение даже на "самодеятельный" розыгрыш всё-таки даёт тренерский штаб🙌
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Vinnipukh Vinni
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Нормально так "поддержал" соотечественника🤓 В том трюке, скорее, надо тренерский штаб благодарить, а не Вегхорста. Да и он сам до этого неплохой гол с головы положил. Тен Хаагу он не чужой человек, а рослый джокер под план Б всегда пригодится, Люк де Гоат в Барсе не даст соврать😎
Он забивал точно такой же гол в Бундеслиге. Так что, в сборной, скорее всего, это была его идея (хотя в клубе, наверное, всё же тренер)
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Арсений Элин
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Да дайте парню шанс,давно такого плана напада не было у МЮ! Но они норм вписываются и будут забивать,с такими партнёрами это точно!
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