Вегорст ради перехода в «МЮ» готов выплатить компенсацию «Бешикташу» из личных средств
Ваут Вегорст очень хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает турецкий журналист Гекан Динч, нападающий готов заплатить «Бешикташу» компенсацию за разрыв аренды из личных средств, если клубам не удастся согласовать условия прекращения его сотрудничества с турецким клубам.
Сейчас форвард выступает за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли» с правом выкупа за 10 млн евро. Сообщалось, что турецкий клуб требует компенсацию за досрочное прекращение аренды Вегорста.
Также появлялась информация об уверенности «Манчестер Юнайтед» и Ваута в том, что сделка состоится.
У 30-летнего нападающего 8 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Бешикташ» в чемпионате Турции. На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).
Статистику игрока можно найти здесь.
Ради клуба или ради тренера
Не думаю что речь об нескольких млн евро, вряд ли бы игрок пошёл на это
а не просто готовые ради МЮ на всё Игало и Вегхорсты.
и не всякие средние игроки из Эредивизе, чей потолок - вылеты с Аяксами и ПСВ из Еврокубков на ранних стадиях плей-офф.