Вегорст ради перехода в «МЮ» готов выплатить компенсацию «Бешикташу» из личных средств

очень хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает турецкий журналист Гекан Динч, нападающий готов заплатить «Бешикташу» компенсацию за разрыв аренды из личных средств, если клубам не удастся согласовать условия прекращения его сотрудничества с турецким клубам.

Сейчас форвард выступает за « » на правах аренды из « » с правом выкупа за 10 млн евро. Сообщалось, что турецкий клуб требует компенсацию за досрочное прекращение аренды Вегорста.

Также появлялась информация об уверенности « » и Ваута в том, что сделка состоится.

У 30-летнего нападающего 8 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Бешикташ» в чемпионате Турции. На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).

Статистику игрока можно найти здесь.