Вегорст ради перехода в «МЮ» готов выплатить компенсацию «Бешикташу» из личных средств

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бернли чемпионшип Ваут Вегорст деньги Футбол

Ваут Вегорст очень хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает турецкий журналист Гекан Динч, нападающий готов заплатить «Бешикташу» компенсацию за разрыв аренды из личных средств, если клубам не удастся согласовать условия прекращения его сотрудничества с турецким клубам.

Сейчас форвард выступает за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли» с правом выкупа за 10 млн евро. Сообщалось, что турецкий клуб требует компенсацию за досрочное прекращение аренды Вегорста.

Также появлялась информация об уверенности «Манчестер Юнайтед» и Ваута в том, что сделка состоится.

У 30-летнего нападающего 8 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Бешикташ» в чемпионате Турции. На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).

Статистику игрока можно найти здесь.

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40 комментариев

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Damir012
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Ответ Tollie
нет. нужны топовые игроки, чтобы вернуть команду в ТОП. а не просто готовые ради МЮ на всё Игало и Вегхорсты. и не всякие средние игроки из Эредивизе, чей потолок - вылеты с Аяксами и ПСВ из Еврокубков на ранних стадиях плей-офф.
Точно, помню к нам Ламберт также рвался,картину не испортил, но с ним и такими как он в развитии приостановились
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corazón blanco
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Ответ Tollie
нет. нужны топовые игроки, чтобы вернуть команду в ТОП. а не просто готовые ради МЮ на всё Игало и Вегхорсты. и не всякие средние игроки из Эредивизе, чей потолок - вылеты с Аяксами и ПСВ из Еврокубков на ранних стадиях плей-офф.
Безусловно нужны, но Юнайтед сейчас находится в стадии продажи клуба Глейзерами. Так что по крайней мере до лета, никаких трансферов топ-игроков не предвидется.
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Vedved
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Ответ stif 95
Бешикташ, уроды. Могли бы пойти навстречу, и да я понимаю они платят ему зп И так далее. Но в такие моменты когда игрок рвется можно проявить снисходительность
С чего бы?) они брали его в аренду, рассчитывали на него - как минимум, до конца сезона. Если хочет уйти раньше - кто-то должен им это компенсировать.
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Артём Сергеев
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"с турецким клубам" ,я не граммар наци конечно,но это совсем перебор
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Dm Kznts
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Ответ Berekella 999
Мю возрождается люди идут в Манчестер юнайтед
Вопрос как.
Ради клуба или ради тренера
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stif 95
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Бешикташ, уроды. Могли бы пойти навстречу, и да я понимаю они платят ему зп И так далее. Но в такие моменты когда игрок рвется можно проявить снисходительность
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Бухгалтер2021
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надо ему третий забивать аргентине
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Dm Kznts
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Интересно что за сумма компенсации?
Не думаю что речь об нескольких млн евро, вряд ли бы игрок пошёл на это
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Марат Адилов
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То что он силен духом - было видно еще по чм. Но вряд ли на одной морали вывезешь в топ-клубе АПЛ. Частенько смотрю матчи Бешикташа, на его фоне - Дженк Тосун выглядит просто технарем) впрочем, возможно будет выгрызать какие-то мячи на кроссах в Ферги-тайм
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Нголо Щербатски
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Ответ Никого_нет
Игрок типо Бретуэйта, а преподносят в комментах, как новую легенду
Верхгорст лучше многих нападающих Апл, не повезло в Бернли просто оказаться. Трепещи лига навесы будет щелкать как семечки с помощью Антони и Бруно
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ПоСоХ
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Ответ Камбоджа Иванов
Если МЮ хочет забрать игрока за 8+4 в Турции, то за 15+16 в России тогда тоже могло быть. Речь не о сравнении РПЛ или Суперлиги с АПЛ, очевидно.
Так пусть хоть за 100 лямов берут. Суть в том что набивать стату в рпл и турции легко по сравнению с АПЛ. Ну перешел бы Дзюба в ттх условный и что так бы и сидел на лавке в лучшем случае выходя в кубке против слабых команд нижних лиг. Вегорст тупо цепляется за шанс бабок срубить больше и все. А в мю его ждет путь Кавани и Игало
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deimon7.7
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Ответ corazón blanco
Вот такие игроки и нужны Юнайтед, которые готовы на все ради клуба. Это о многом говорит, как о человеке. Да, это не самый сильный форвард в мире, но если человек готов идти на такие жертвы, то он точно будет биться за клуб.
Игало так же приходил. В каждом своем матче было видно, что выкладывается на 110%
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Thunder 63
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Ответ Никого_нет
Игрок типо Бретуэйта, а преподносят в комментах, как новую легенду
Бретуэйт не забивал двадцатку за сезон в БЛ. Как временный вариант на полгода - вполне себе
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Сергей Александрович
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Да возьмите его уже
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Svobodu Mne
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Ответ Zidan GOAT
Приплести Роналду✅
Легенда. Столько вони поднял, его поступки не скоро забудут
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red hikkikomori
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Ответ Никого_нет
Игрок типо Бретуэйта, а преподносят в комментах, как новую легенду
Так Бретуэйт легенда БЧК)
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Маршал Чой Бол Сан
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Учитывая, что владельцы в зиму не готовы никого покупать, временный голландец, вполне вараинт. Просто не стоит его рассматривать, как Спасителя. Это хотя бы опция, после 60-й минуты и уставшего Марсиаля.
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Никого_нет
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Игрок типо Бретуэйта, а преподносят в комментах, как новую легенду
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Zidan GOAT
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Ответ Фартовый
Выгнали принцессу аравийскую и манчестер юнайтед очистил ауру, дела пошли в гору
Приплести Роналду✅
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ASH11
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Ответ Камбоджа Иванов
После таких новостей реально верится, что Дзюбу хотели в ТТХ, когда он делал по 30 очков по системе г+п за сезон.
Может в каких-то списках кандидатов и числился, но это абсолютно нормальная работа селекционного отдела. Чтобы выбрать достойного кандидата проводят всесторонний анализ, при этом, понятное дело, они делают выборку из достаточно большого списка, чтобы наглядно было видно преимущества наиболее интересных игроков относительно других.
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Нголо Щербатски
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Вот это упорство! Люди сами хотят в Юнайтед! Чемпионство не за горами! Даже в этом сезоне!
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Камбоджа Иванов
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Ответ Фартовый
Выгнали принцессу аравийскую и манчестер юнайтед очистил ауру, дела пошли в гору
Дела, идущие в гору - это покупка дерева со статистикой Писарского в турецкой Суперлиге и победы над Ноттингемом и Вульверхэмптоном?
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Tollie
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Ответ corazón blanco
Вот такие игроки и нужны Юнайтед, которые готовы на все ради клуба. Это о многом говорит, как о человеке. Да, это не самый сильный форвард в мире, но если человек готов идти на такие жертвы, то он точно будет биться за клуб.
нет. нужны топовые игроки, чтобы вернуть команду в ТОП.
а не просто готовые ради МЮ на всё Игало и Вегхорсты.
и не всякие средние игроки из Эредивизе, чей потолок - вылеты с Аяксами и ПСВ из Еврокубков на ранних стадиях плей-офф.
+21
-9
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MU4evainmyheart!!!
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Вот это настрой и желание. Надо брать этого голландца.
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Destro7451
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Отпускайте его и берите Абубакара. Эдакий мжм получился, где ж- это жопа Роналду.
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