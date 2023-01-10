«МЮ» устно договорился о переходе Вегорста. «Бешикташ» отпустит форварда, только если найдет замену
Ваут Вегорст близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб достиг устной договоренности со всеми участниками этого трансфера, сообщает Фабрицио Романо. Права на игрока принадлежат «Бернли».
В этом сезоне нидерландец выступает за «Бешикташ» на правах аренды. Турецкий клуб одобрит сделку, только если найдет игрока на замену. В таком случае черно-белые получат компенсацию за досрочный уход Вегорста в размере 3 миллионов евро.
В 16 матчах текущего сезона чемпионата Турции Вегорст забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
Они решают а не английский клуб
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