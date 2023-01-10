«МЮ» устно договорился о переходе Вегорста. «Бешикташ» отпустит форварда, только если найдет замену

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бернли чемпионшип Ваут Вегорст Футбол

Ваут Вегорст близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». 

Английский клуб достиг устной договоренности со всеми участниками этого трансфера, сообщает Фабрицио Романо. Права на игрока принадлежат «Бернли».

В этом сезоне нидерландец выступает за «Бешикташ» на правах аренды. Турецкий клуб одобрит сделку, только если найдет игрока на замену. В таком случае черно-белые получат компенсацию за досрочный уход Вегорста в размере 3 миллионов евро. 

В 16 матчах текущего сезона чемпионата Турции Вегорст забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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12 комментариев

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Dm Kznts
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Прикольный договор турки с Бернли подписали.
Они решают а не английский клуб
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Флоренти́но Пéрес
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Абубакар в Бешикташ.

Завтра на главной: "Роналду помог МЮ подписать форварда".
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Michael Boldyrev
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Полно вариантов: Рукиньо, Рукаку, Хэндмейд... Дзюба, в конце концов.
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Yri Yrov
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Очень хочет свалить из Турции, я там бывал . Нереально футбольная страна , там есть система
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Олег Комисаров
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Шамар судя по всему поедет
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Juninho P.
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Хватит мусолить уже эту тему. Вегорст давно уже попрощался с турками и готовился отчалить на Альбион.
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Фартовый
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Сложности.
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инок
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Однозначно нужен МЮ. Хорошо показал себя на ЧМ. Лучше так, чем играть без центрфорварда...
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DolJun
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рашфор на банку получается.
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Nuraly Amirov
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Кокорин за копейки не пойдёт
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damondiamond
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Дзюба
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QWertY
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Винсент Абубакар есть
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