«МЮ» устно договорился о переходе Вегорста. «Бешикташ» отпустит форварда, только если найдет замену

близок к переходу в « ».

Английский клуб достиг устной договоренности со всеми участниками этого трансфера, сообщает Фабрицио Романо. Права на игрока принадлежат « ».

В этом сезоне нидерландец выступает за « » на правах аренды. Турецкий клуб одобрит сделку, только если найдет игрока на замену. В таком случае черно-белые получат компенсацию за досрочный уход Вегорста в размере 3 миллионов евро.

В 16 матчах текущего сезона чемпионата Турции Вегорст забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.