Аренда Вегорста в «МЮ» согласована с «Бернли» и «Бешикташем», но турецкий клуб не отпустит форварда до приезда Абубакара

Аренда Ваута Вегорста в « » зависит от «Бешикташа» и Венсана Абубакара.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, манкунианцы полностью договорились с « », « » и Вегорстом об аренде, однако Ваут не присоединится к команде Эрика тен Хага до тех пор, пока турецкий клуб не подпишет игрока на замену.

Журналист Fanatik Гекмен Озчан сообщает, что «Бешикташ» не отпустит Вегорста до прибытия в расположение клуба.

Сегодня Ваут не тренировался с «Бешикташем» во избежание риска получения травмы.

В 16 матчах чемпионата Турции Вегорст забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.