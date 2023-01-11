Аренда Вегорста в «МЮ» согласована с «Бернли» и «Бешикташем», но турецкий клуб не отпустит форварда до приезда Абубакара

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бернли чемпионшип Венсан Абубакар Ваут Вегорст Фабрицио Романо Футбол

Аренда Ваута Вегорста в «Манчестер Юнайтед» зависит от «Бешикташа» и Венсана Абубакара.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, манкунианцы полностью договорились с «Бешикташем», «Бернли» и Вегорстом об аренде, однако Ваут не присоединится к команде Эрика тен Хага до тех пор, пока турецкий клуб не подпишет игрока на замену.

Журналист Fanatik Гекмен Озчан сообщает, что «Бешикташ» не отпустит Вегорста до прибытия Венсана Абубакара в расположение клуба.

Сегодня Ваут не тренировался с «Бешикташем» во избежание риска получения травмы.

В 16 матчах чемпионата Турции Вегорст забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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10 комментариев

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Answer1
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Ну теперь понятно, вся эта эпопея со скандальным интервью Роналду, это часть большого плана по аренде Вегорста
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Лёха Жданчик
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Ответ Dm Kznts
Слишком много власти турки в арендном соглашении получили
Турки требуют то что должны.....они арендовали игрока на 6мес....он забивает стабильно и приносит пользу....теперь врывается другой клуб и тоже хочет его в аренду....пусть платят компенсацию за изменение договора аренды....тк им надо искать нового игрока который будет так же забивать
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Лёха Жданчик
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Ответ red7
Еще одна плохая новость для МЮ, сегодня Вегорст не тренировался в общей группе, а занимался отдельно с тренером по физподготовке из-за мышечных проблем
Энтони тоже не тренировался с Аяксом как и Мартинез.....не сечешь логику? Или видимо карма такая перед трпнсфером в МЮ все травмируются
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Aleus Marcus
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Ответ Dm Kznts
Слишком много власти турки в арендном соглашении получили
а что не так? игрок у них согласно контракту и диктуют свои условия. Что тебе не нравится? именно то, что это турки?
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Thunder 63
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Наконец-то Криш помог МЮ в этом сезоне - выдавил Абубакара из Аль-Насра, чтобы тот перешёл в Бешикташ, чтобы те отпустили Вегорста😏
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Dmitry__HiLL
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Ответ red7
Еще одна плохая новость для МЮ, сегодня Вегорст не тренировался в общей группе, а занимался отдельно с тренером по физподготовке из-за мышечных проблем
Хоть статью прочитай, которую комментируешь, чтобы ерунда не получалась.
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red7
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Еще одна плохая новость для МЮ, сегодня Вегорст не тренировался в общей группе, а занимался отдельно с тренером по физподготовке из-за мышечных проблем
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Dm Kznts
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Слишком много власти турки в арендном соглашении получили
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Арсений Элин
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Вроде всё чётко, все должны быть довольны! Голландец себя в МЮ проявит, с такими партнёрами он просто обязан забивать голы,тем более он это делать умеет!)
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Komrade
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Трёхсторонний обмен получается, как в НБА
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