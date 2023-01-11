Аренда Вегорста в «МЮ» согласована с «Бернли» и «Бешикташем», но турецкий клуб не отпустит форварда до приезда Абубакара
Аренда Ваута Вегорста в «Манчестер Юнайтед» зависит от «Бешикташа» и Венсана Абубакара.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, манкунианцы полностью договорились с «Бешикташем», «Бернли» и Вегорстом об аренде, однако Ваут не присоединится к команде Эрика тен Хага до тех пор, пока турецкий клуб не подпишет игрока на замену.
Журналист Fanatik Гекмен Озчан сообщает, что «Бешикташ» не отпустит Вегорста до прибытия Венсана Абубакара в расположение клуба.
Сегодня Ваут не тренировался с «Бешикташем» во избежание риска получения травмы.
В 16 матчах чемпионата Турции Вегорст забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
10 комментариев