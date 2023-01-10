«МЮ» хочет купить Осимхена, Кейна или Шешко летом. Вегорст – временный вариант

« » хочет подписать форварда топ-класса в летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, манкунианцы намерены подписать «девятку» летом. В сферу их интересов входят нападающий « » Виктор Осимхен и Беньямин Шешко из « ». Также «Юнайтед» может пригласить , если тот решит не продлевать контракт с « ».

Усиление этой позиции летом – главная задача клуба. Однако им нужен и вариант на ближайшую перспективу – именно поэтому «МЮ» хочет арендовать Ваута Вегорста у «Бернли». Нидерландец может стать игроком «Юнайтед» уже на этой неделе.

Подписание Вегорста – это временный вариант до тех пор, пока клуб не сможет купить другого игрока на позицию центрфорварда.

С подробной статистикой Осимхена можно ознакомиться здесь, Кейна – здесь, а Шешко – тут.