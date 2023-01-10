«МЮ» хочет купить Осимхена, Кейна или Шешко летом. Вегорст – временный вариант
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда топ-класса в летнее трансферное окно.
Как сообщает ESPN, манкунианцы намерены подписать «девятку» летом. В сферу их интересов входят нападающий «Наполи» Виктор Осимхен и Беньямин Шешко из «Зальцбурга». Также «Юнайтед» может пригласить Харри Кейна, если тот решит не продлевать контракт с «Тоттенхэмом».
Усиление этой позиции летом – главная задача клуба. Однако им нужен и вариант на ближайшую перспективу – именно поэтому «МЮ» хочет арендовать Ваута Вегорста у «Бернли». Нидерландец может стать игроком «Юнайтед» уже на этой неделе.
Подписание Вегорста – это временный вариант до тех пор, пока клуб не сможет купить другого игрока на позицию центрфорварда.
С подробной статистикой Осимхена можно ознакомиться здесь, Кейна – здесь, а Шешко – тут.
Кейн будет в МЮ , это очевидно. Ливер и Сити места заняты . Челси точно трофеи не святят ближайшее время . В Арсенал Леви точно не продаст. Так что остаётся только МЮ. Если Бавария не психанет.
Еще кстати слышал про игуаина в Юве . Кажется за 100 миллионов. Так ему было уже под 30 и весил он кг 100. Но де Лаврентия впарил его юве за сотку. А тут молодой нападающий еще и лучший бомбардир серии А, еще и не жирный как игуаин. Ну тут минимум 200 Лямов 😂😂😂- вот так он и скажет, скриньте. Там не с кем говорить. Когда Виктору будет года 32 , МЮ сможет его купить где-то за 30-40 миллионов, но к тому времени Гринвуд уже выйдет из тюрьмы , наденет футболку с 11 номером и закроет позицию нападающего 😁
И да, можете минусовать.
Кейна не нужно, получится из этого ни нашим, ни вашим, типа Гризманна в Барсе.
Парень ты что фанат баскетбола, а футбол так… с друзьями в баре пару раз смотрел ?
Ты что-то слышал про Кулибали ? За него президент наполи каждый год просил 100 миллионов . По итогу кулибашич лучшие годы провел в наполи впустую, не выиграв ничего и был продан за 30 Лямов в Челси на четвертом десятке жизни.
За Осимхена этот дядя захочет как барса за Неймара 222 ляма. Я просто не представляю как он отдаст своего лучшего нападающего за адекватные деньги . Даже боули такие деньги за него не выложит.
Будет очередной Лукаку который потом скажет, что хочет обратно в наполи , но контракт с МЮ это проблема которую нужно решить. К тому же жлоб директор наполи захочет за него миллионов 300 . Так что нет, пусть дальше катает за наполи.
Шешко тоже шляпа, если он играл за Зальцбург это не значит, что он станет новым холландом. Будут просто выкинутые деньги и сомневаюсь, что он родит больше 3 голов за сезон. Если брать то на вырост , но точно не как основного. К тому же у него слишком дурацкая фамилия, точно не для нападающего МЮ , и как обычно за него заломят миллионов 150. Пусть Челси покупает за такие деньги.
А вот Кейн идеальный вариант !!
Кинуть в Леви 120-140 миллионов и просто забрать его. Лучший нап апл, спокойно будет играть на топ уровне до 35 лет, а то и дольше(бенз, Левандовский, Ибра, Кавани, жиру ) сейчас не 80-е когда игроки сдуваются в 30 и заканчивают в 33.
Кейн будет как каземиро только в нападении.Других нападающих лучше него для МЮ нет. Рэшфорду дать семёрку и Кейну десятку и можно идти в погоню за титулом.
А по факту - Осимхен идеально бы вписался в нынешний МЮ. Но он в Наполи... и мне кажется эти ребята с юга Италии пошумят знатно в этой ЛЧ, что ещё более усложнит подписание.