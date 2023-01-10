«МЮ» хочет купить Осимхена, Кейна или Шешко летом. Вегорст – временный вариант

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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда топ-класса в летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, манкунианцы намерены подписать «девятку» летом. В сферу их интересов входят нападающий «Наполи» Виктор Осимхен и Беньямин Шешко из «Зальцбурга». Также «Юнайтед» может пригласить Харри Кейна, если тот решит не продлевать контракт с «Тоттенхэмом». 

Усиление этой позиции летом – главная задача клуба. Однако им нужен и вариант на ближайшую перспективу – именно поэтому «МЮ» хочет арендовать Ваута Вегорста у «Бернли». Нидерландец может стать игроком «Юнайтед» уже на этой неделе. 

Подписание Вегорста – это временный вариант до тех пор, пока клуб не сможет купить другого игрока на позицию центрфорварда. 

С подробной статистикой Осимхена можно ознакомиться здесь, Кейна – здесь, а Шешко – тут

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20 комментариев

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danilevich
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Ответ Sardor Abdujalilov
Какие 120-140.У него через год контракт закончится альйоо.Сказочник какой то кейн никогда не перейдет в МЮ
У людей короткая память. Совсем недавно Леви не продал Эриксена , когда у того оставался год по контракту. По итогу тот ушел зимой , за полгода за до конца контракта , в Интер , за копейке.
Кейн будет в МЮ , это очевидно. Ливер и Сити места заняты . Челси точно трофеи не святят ближайшее время . В Арсенал Леви точно не продаст. Так что остаётся только МЮ. Если Бавария не психанет.
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rcbkz6mrtd
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О кстати Осимхен крутой тип, буду рад его переходу в МЮ
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danilevich
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Ответ corazón blanco
Больше шансов взять потому что, Леви не продаст Кейна в клубы Англии. Если Осимхен поможет Наполи выиграть долгожданное скудетто, то вполне возможно, что де Лаурентис отпустит его за баснословные деньги ( в этом с Вами согласен, что будет стоить дорого, впрочем я это писал и в своём комментарии). А Вы что-то слышали про Кавани, Лавесси? Их он все же отпустил в Париж. И я сразу же написал, что с этими парнями ( Леви и де Лаурентис) вести очень и очень не просто. Тем более пока сподвижек по продаже клуба Глейзерами что-то не слышно. И забавно, как Вы определяете знание футбола по комментариям, не иначе Вы гуру и не признанный мировым обществом эксперт.
Про Кавани слышал
Еще кстати слышал про игуаина в Юве . Кажется за 100 миллионов. Так ему было уже под 30 и весил он кг 100. Но де Лаврентия впарил его юве за сотку. А тут молодой нападающий еще и лучший бомбардир серии А, еще и не жирный как игуаин. Ну тут минимум 200 Лямов 😂😂😂- вот так он и скажет, скриньте. Там не с кем говорить. Когда Виктору будет года 32 , МЮ сможет его купить где-то за 30-40 миллионов, но к тому времени Гринвуд уже выйдет из тюрьмы , наденет футболку с 11 номером и закроет позицию нападающего 😁
И да, можете минусовать.
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Sardor Abdujalilov
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Ответ danilevich
Осимхен кот в мешке Будет очередной Лукаку который потом скажет, что хочет обратно в наполи , но контракт с МЮ это проблема которую нужно решить. К тому же жлоб директор наполи захочет за него миллионов 300 . Так что нет, пусть дальше катает за наполи. Шешко тоже шляпа, если он играл за Зальцбург это не значит, что он станет новым холландом. Будут просто выкинутые деньги и сомневаюсь, что он родит больше 3 голов за сезон. Если брать то на вырост , но точно не как основного. К тому же у него слишком дурацкая фамилия, точно не для нападающего МЮ , и как обычно за него заломят миллионов 150. Пусть Челси покупает за такие деньги. А вот Кейн идеальный вариант !! Кинуть в Леви 120-140 миллионов и просто забрать его. Лучший нап апл, спокойно будет играть на топ уровне до 35 лет, а то и дольше(бенз, Левандовский, Ибра, Кавани, жиру ) сейчас не 80-е когда игроки сдуваются в 30 и заканчивают в 33. Кейн будет как каземиро только в нападении.Других нападающих лучше него для МЮ нет. Рэшфорду дать семёрку и Кейну десятку и можно идти в погоню за титулом.
Какие 120-140.У него через год контракт закончится альйоо.Сказочник какой то кейн никогда не перейдет в МЮ
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NikoVinkovic
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Вегорст - отличный форвард для МЮ.
Кейна не нужно, получится из этого ни нашим, ни вашим, типа Гризманна в Барсе.
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corazón blanco
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Ответ danilevich
«Осимхена больше шансов взять»?? 😂😂😂 Парень ты что фанат баскетбола, а футбол так… с друзьями в баре пару раз смотрел ? Ты что-то слышал про Кулибали ? За него президент наполи каждый год просил 100 миллионов . По итогу кулибашич лучшие годы провел в наполи впустую, не выиграв ничего и был продан за 30 Лямов в Челси на четвертом десятке жизни. За Осимхена этот дядя захочет как барса за Неймара 222 ляма. Я просто не представляю как он отдаст своего лучшего нападающего за адекватные деньги . Даже боули такие деньги за него не выложит.
Больше шансов взять потому что, Леви не продаст Кейна в клубы Англии. Если Осимхен поможет Наполи выиграть долгожданное скудетто, то вполне возможно, что де Лаурентис отпустит его за баснословные деньги ( в этом с Вами согласен, что будет стоить дорого, впрочем я это писал и в своём комментарии). А Вы что-то слышали про Кавани, Лавесси? Их он все же отпустил в Париж. И я сразу же написал, что с этими парнями ( Леви и де Лаурентис) вести очень и очень не просто. Тем более пока сподвижек по продаже клуба Глейзерами что-то не слышно. И забавно, как Вы определяете знание футбола по комментариям, не иначе Вы гуру и не признанный мировым обществом эксперт.
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МТБ
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Ответ Inside 88 LW
Шешко очевидно) Хотя могут и Кейна постараться забрать. А по факту - Осимхен идеально бы вписался в нынешний МЮ. Но он в Наполи... и мне кажется эти ребята с юга Италии пошумят знатно в этой ЛЧ, что ещё более усложнит подписание.
ПОдписание будет очень простым. Просто Наполи выставит ценник в 100+ лямов и всё.
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danilevich
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Ответ corazón blanco
Леви и Де Лаурентис не самые сговорчивые парни в мире футбола. Но Осимхена больше шансов взять (Леви не продаёт конкурентам игроков), чем легенду шпор. Правда придётся очень много выложить за него. Наполи купили его за 80 и уж явно будут просить +- столько же сверху. Шешко вроде бы переложили из кармана в карман и он следующий сезон начнёт в Лейпциге.
«Осимхена больше шансов взять»?? 😂😂😂
Парень ты что фанат баскетбола, а футбол так… с друзьями в баре пару раз смотрел ?
Ты что-то слышал про Кулибали ? За него президент наполи каждый год просил 100 миллионов . По итогу кулибашич лучшие годы провел в наполи впустую, не выиграв ничего и был продан за 30 Лямов в Челси на четвертом десятке жизни.
За Осимхена этот дядя захочет как барса за Неймара 222 ляма. Я просто не представляю как он отдаст своего лучшего нападающего за адекватные деньги . Даже боули такие деньги за него не выложит.
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mr kovalsky
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Ответ Alexander Yavriantz
Как Шешко попал в один список с Кейном и Осимхеном? Взял бы любого из этой парочки.
Ну так после выбора Рабьо-Каземиро, от Мю уже Рассказов-Ван Дейк не покажется странным
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stubborn89
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так Шешко летом в Лейпциг переходит
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Михо
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Мне кажется Кейн все же окажется в Баварии, она в нем очень заинтересована. Я как болельщик Баварии был бы рад
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Forza
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Кейн в МЮ это будет провалом полным. За него ещё лямов 100 попросят, не меньше. Из этого делаем логичный вывод, что именно он в МЮ и перейдет.
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danilevich
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Ответ TiGra
Осимхен - огонь. Кейн - староватый огонь. Шешко за 50+ млн - очень странный вариант.
Осимхен кот в мешке
Будет очередной Лукаку который потом скажет, что хочет обратно в наполи , но контракт с МЮ это проблема которую нужно решить. К тому же жлоб директор наполи захочет за него миллионов 300 . Так что нет, пусть дальше катает за наполи.
Шешко тоже шляпа, если он играл за Зальцбург это не значит, что он станет новым холландом. Будут просто выкинутые деньги и сомневаюсь, что он родит больше 3 голов за сезон. Если брать то на вырост , но точно не как основного. К тому же у него слишком дурацкая фамилия, точно не для нападающего МЮ , и как обычно за него заломят миллионов 150. Пусть Челси покупает за такие деньги.
А вот Кейн идеальный вариант !!
Кинуть в Леви 120-140 миллионов и просто забрать его. Лучший нап апл, спокойно будет играть на топ уровне до 35 лет, а то и дольше(бенз, Левандовский, Ибра, Кавани, жиру ) сейчас не 80-е когда игроки сдуваются в 30 и заканчивают в 33.
Кейн будет как каземиро только в нападении.Других нападающих лучше него для МЮ нет. Рэшфорду дать семёрку и Кейну десятку и можно идти в погоню за титулом.
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Velirpa
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думаю, Вегорст топ для Маню, надо ещё того типа, который за Германию забил Испании - Фюллюкруг? 2 колотушки будет.
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Alexander Yavriantz
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Как Шешко попал в один список с Кейном и Осимхеном? Взял бы любого из этой парочки.
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Пацанчик реальный
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Ответ Inside 88 LW
Шешко очевидно) Хотя могут и Кейна постараться забрать. А по факту - Осимхен идеально бы вписался в нынешний МЮ. Но он в Наполи... и мне кажется эти ребята с юга Италии пошумят знатно в этой ЛЧ, что ещё более усложнит подписание.
Кто-нибудь купите уже Шешко, желательно Челси,ведь я болею за Челси и зовут меня Дмитрий Шешко!)
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Inside 88 LW
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Шешко очевидно) Хотя могут и Кейна постараться забрать.
А по факту - Осимхен идеально бы вписался в нынешний МЮ. Но он в Наполи... и мне кажется эти ребята с юга Италии пошумят знатно в этой ЛЧ, что ещё более усложнит подписание.
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TiGra
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Осимхен - огонь. Кейн - староватый огонь. Шешко за 50+ млн - очень странный вариант.
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corazón blanco
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Леви и Де Лаурентис не самые сговорчивые парни в мире футбола. Но Осимхена больше шансов взять (Леви не продаёт конкурентам игроков), чем легенду шпор. Правда придётся очень много выложить за него. Наполи купили его за 80 и уж явно будут просить +- столько же сверху. Шешко вроде бы переложили из кармана в карман и он следующий сезон начнёт в Лейпциге.
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charly001
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Очередные 100 млн
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