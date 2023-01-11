Зарема о словах Медведева: «Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, все было не зря»
Зарема Салихова отреагировала на слова Александра Медведева о «Спартаке».
Ранее генеральный директор «Зенита» заявил, что считает разочарованием первой части сезона-2022/23 радость игроков «Спартака» в раздевалке при просмотре потасовки с футболистами санкт-петербургского клуба после завершения заключительного матча 2022 года.
Напомним, потасовка произошла после финального свистка в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой «Зенита» (0:0, по пенальти – 4:2).
«Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, все было не зря», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Зарема Салихова: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» – искусственный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром»
А вот только бромантановым везде чудится заговор и Зенит
Матч то Спартак проиграл, футболом тут не похвастаешься,
остается ей только дракой восторгаться, больше нечем.
закон сообщающихся сект в действии...
– Не считаю, что я зря потратил время, посмотрев обзор матча Кубка России по футболу. Очень рад, что наши лучшие клубы идут по стопам НХЛ, делая лигу более зрелищной и конкурентной, – заявил выдающийся русский форвард, в послематчевом интервью, отвечая на вопрос о драках в поединке с "Коламбус Блю Джэкетс".
В том ролике все идеально передали , даже не прибавить
Это кстати применимо не только к Зареме , а ко всем сектантам)))