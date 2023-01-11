Зарема о словах Медведева: «Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, все было не зря»

Зарема Салихова отреагировала на слова о « ».

Ранее генеральный директор «Зенита» заявил, что считает разочарованием первой части сезона-2022/23 радость игроков «Спартака» в раздевалке при просмотре потасовки с футболистами санкт-петербургского клуба после завершения заключительного матча 2022 года.

Напомним, потасовка произошла после финального свистка в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой «Зенита» (0:0, по пенальти – 4:2).

«Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, все было не зря», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема Салихова: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» – искусственный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром»