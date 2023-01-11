Зарема о словах Медведева: «Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, все было не зря»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Медведев Чемпионат.com Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова отреагировала на слова Александра Медведева о «Спартаке».

Ранее генеральный директор «Зенита» заявил, что считает разочарованием первой части сезона-2022/23 радость игроков «Спартака» в раздевалке при просмотре потасовки с футболистами санкт-петербургского клуба после завершения заключительного матча 2022 года.

Напомним, потасовка произошла после финального свистка в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой «Зенита» (0:0, по пенальти – 4:2).

«Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, все было не зря», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема Салихова: «Спартак» зачат на народной любви, а «Зенит» – искусственный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром»

 

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25 комментариев

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Slavnov
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Ответ Юрий Кечко
Да не бомбит в меня не бомбит(с) В том ролике все идеально передали , даже не прибавить Это кстати применимо не только к Зареме , а ко всем сектантам)))
а где у нее бомбит то?тихо,мирно,с улыбкой,сказала,в очередной раз поугарала над зинитом и медведевым в частности
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Serzhique
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Ответ КБ Сергей
Сам понял, что написал? Подыши свежим воздухом и топай спать. Только сбг-тугодумы могут нести такую хрень.
Только я болею за Локомотив.

А вот только бромантановым везде чудится заговор и Зенит
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КБ Сергей
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Ответ Serzhique
Лучше бы прокомментировала новость про Промеса. Как взяли уголовника, чтобы спасти от тюрьмы в Голландии. А то только в чужом глазу все видит
Сам понял, что написал? Подыши свежим воздухом и топай спать. Только сбг-тугодумы могут нести такую хрень.
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Колбаскер тут
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Ответ Serzhique
Лучше бы прокомментировала новость про Промеса. Как взяли уголовника, чтобы спасти от тюрьмы в Голландии. А то только в чужом глазу все видит
Там новый поворот. Промес наркоторговцу 250к евро заплатил
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Архитектор Мендисабаль
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Проститутка любит пожёстче
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Nerazzurri-88
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Ответ petrgusev917@gmail.com
Ваши уроды иноземные похуже будут
Конкретный пример, пожалуйста.
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Celsius
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А что ей еще остается?
Матч то Спартак проиграл, футболом тут не похвастаешься,
остается ей только дракой восторгаться, больше нечем.
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Доктор Верховцев
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А какую должность в клубе занимает сейчас «спутница бывшего владельца»? Никакую? Так какого рожна, простите, каждую её «реакцию на слова» публиковать? Клики пособирать? Так это же позорище! Примерно такое же, как и практически вся медиа-активность Спартака. Все новости клуба только о том, что негр, чуть не зарезавший человека, не поедет на сборы, потому что его тогда на нары отправят, и о том, что думает некая Зарема о словах генерального директора Зенита и вообще о том, что происходит в Зените. Ни одного слова о Спартаке вне контекста СБГ не припомню от неё. Ну ещё, конечно же, мантра « Спартак сможет побороться».
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munhin
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А как она отреагировала на слова Рианчи про "глупых людей"? ))
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Ковид 07.10.52
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И это правильно....Как она тонко замечает....
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as45
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Молодец, Зарема! Как всегда - кратко, но точно.
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mediaboss22
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ну это уже какой то комплекс у эскортницы. то поведение спарточков реально было неуместным и позорным. давайте тогда развивать эту тему - пусть молодёжка спартака наваляет сдюш зенита. или пусть крутые (нет) парни из фратрии снимут пару шарфов у болельщиков СБГ , которые с внуками на стадион ходят. тоже же будет восторг как у поросёнка
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Ильдар Фарукшин
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.ru
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спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием...
закон сообщающихся сект в действии...
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Aleksander Naumow
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А можно перестать выкладывать эскортниц на наш спортивный сайт, а?
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AminO2
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Александру Овечкину тоже понравился суперпанч Николсона в знаменитой недавней стычке игроков "Спартака" и "Зенита".
– Не считаю, что я зря потратил время, посмотрев обзор матча Кубка России по футболу. Очень рад, что наши лучшие клубы идут по стопам НХЛ, делая лигу более зрелищной и конкурентной, – заявил выдающийся русский форвард, в послематчевом интервью, отвечая на вопрос о драках в поединке с "Коламбус Блю Джэкетс".
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Serzhique
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Ответ petrgusev917@gmail.com
Ваши уроды иноземные похуже будут
Какие «ваши»? Я вообще не болею за Зенит
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petrgusev917@gmail.com
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Ответ Serzhique
Лучше бы прокомментировала новость про Промеса. Как взяли уголовника, чтобы спасти от тюрьмы в Голландии. А то только в чужом глазу все видит
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Дмитрий9779
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Ей бы беспокоиться как бы с Промесом паровозом не пойти,а она о Зените думает🤣
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Дмитрий9779
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Иными словами ,если в Спартаке горит все эти годы,то Зенит все правильно делает🙂
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Юрий Кечко
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Ответ Лейтенант Гофмиллер
То есть Зарема одобряет насилие? Или она, в пику Зениту, готова отказаться даже от правил арифметики, если завтра Медведев заявит, что 2+2=4?
Она ответит что 2+2 за ночь, если с другом ещё плюс два сверху
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Nick Crosier
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Куда уж Зениту. Какие то там бразилы играют. А не знаменитые нарко главари и любители хвататься за нож.
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Лейтенант Гофмиллер
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То есть Зарема одобряет насилие? Или она, в пику Зениту, готова отказаться даже от правил арифметики, если завтра Медведев заявит, что 2+2=4?
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Юрий Кечко
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Да не бомбит в меня не бомбит(с)

В том ролике все идеально передали , даже не прибавить
Это кстати применимо не только к Зареме , а ко всем сектантам)))
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Serzhique
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Лучше бы прокомментировала новость про Промеса. Как взяли уголовника, чтобы спасти от тюрьмы в Голландии. А то только в чужом глазу все видит
+29
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