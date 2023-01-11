Александр Медведев: «Разочарован восторгом игроков «Спартака» при просмотре потасовки с «Зенитом»
Генеральный директор «Зенита» рассказал, что его сильнее всего разочаровало в первой части сезона.
– Три открытия и три разочарования первой части сезона?
– Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге.
А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом», – сказал Александр Медведев.
Напомним, после финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.
— Это ужас! Очень плохо, что оно утекло. Все, что касается раздевалки, должно оставаться там. Я был очень зол, когда это видео опубликовали. Мы начали искать, кто его слил. Но вряд ли получится — его скинули в общую группу, а уже оттуда кто-то загрузил его в сеть. Нехорошо, что так случилось,сказал Джикия.
Ну один другого ударил ногой, второй ответил рукой ....
А радости, как будто там нокаут жёсткий был )