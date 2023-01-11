Александр Медведев: «Разочарован восторгом игроков «Спартака» при просмотре потасовки с «Зенитом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Медведев Спорт-Экспресс Winline Медиалига Футбол

Генеральный директор «Зенита» рассказал, что его сильнее всего разочаровало в первой части сезона.

– Три открытия и три разочарования первой части сезона?

– Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге.

А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом», – сказал Александр Медведев.

Напомним, после финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. 

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24 комментария

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Игорь Южный
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Конечно лучше на зюбу с азмунчиком смотреть.
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Zatvornick
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Накинул дядя говна на вентилятор. Молодец что сказать, толковый руководитель.
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mantruck
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А то что всё руководство Российского футбола аж подпрыгивает в ВИП-ложе от радости при очередном чемпионстве Зенита, его не корёжит?
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mnogokotin-
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Ответ Spartakus1984
Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ(с) Осбенно в зените))
молодые таланты из бразилии же )
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Hedgehog1301
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Как же его бедного корёжит)
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Дмитрий9779
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Так и выложили специально, чтобы б##### корёжило
— После матча с «Зенитом» все обсуждали видео из раздевалки, где вы пересматриваете драку.

— Это ужас! Очень плохо, что оно утекло. Все, что касается раздевалки, должно оставаться там. Я был очень зол, когда это видео опубликовали. Мы начали искать, кто его слил. Но вряд ли получится — его скинули в общую группу, а уже оттуда кто-то загрузил его в сеть. Нехорошо, что так случилось,сказал Джикия.
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Mohnatiy
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Не ест, не пьёт, не спит - всё о "Спартаке" думает...
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Доктор Верховцев
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А я разочарован, что восторг от просмотра потасовки вышел за пределы раздевалки.
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А я ясные дни оставляю себе
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Так и выложили специально, чтобы б##### корёжило
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Павел Ермаков
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Ваш бьёт ногами,как баба,а наш четко в пятак.)))Хороший удар-хорошая реакция.)))
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petrgusev917@gmail.com
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Ответ </c/>
взрослый дядя, а ведёт себя как 13 летний подросток на аваторке болельщик зенита...надеюсь, он видел момент когда Барриос срубил без борьбы за мяч Николсона, что по сути послужило катализатором перед дракой и если бы Барриос после толчка от Промеса не полез бы быковать, то всё бы закончилось хорошо...
Ему фамилия Зайцев больше подходит, как и большинству игроков зенита. Только из подтишка могут могут нашкодить,особенно эти пришлые. Один на один ничего из себя не представляют. Подлые ,хотел написать мужики,но это не про них. Бабёнки, и то не русские бабёнки.
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mnogokotin-
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Ответ ТрактоПоктер
Судя по всему для спартачей просто ответить кому-то - радости полные штаны )
что ты несешь )
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mnogokotin-
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Ответ ТрактоПоктер
Я, кстати, тоже не понял .... Ну один другого ударил ногой, второй ответил рукой .... А радости, как будто там нокаут жёсткий был )
там было пару классных ударов в лицо )
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Albert58
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Твоё хамство тоже разочаровывает, но все терпят.
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Amalfitano
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А они там что, подсматривали?) Этот Медведев какой-то странный. Даже странно как он столько времени возглавлял КХЛ.
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взрослый дядя, а ведёт себя как 13 летний подросток на аваторке болельщик зенита...надеюсь, он видел момент когда Барриос срубил без борьбы за мяч Николсона, что по сути послужило катализатором перед дракой и если бы Барриос после толчка от Промеса не полез бы быковать, то всё бы закончилось хорошо...
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ТрактоПоктер
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Ответ ТрактоПоктер
Я, кстати, тоже не понял .... Ну один другого ударил ногой, второй ответил рукой .... А радости, как будто там нокаут жёсткий был )
Судя по всему для спартачей просто ответить кому-то - радости полные штаны )
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Ебздрогыч
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Ну там Шамар нормально Родригао втащил за его недокапоэру
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soldat2212
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Ответ ТрактоПоктер
Я, кстати, тоже не понял .... Ну один другого ударил ногой, второй ответил рукой .... А радости, как будто там нокаут жёсткий был )
Обычные компанейские приколы. Ты с друзьями так себя не ведёшь?
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superbro
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🤡🤡🤡🤡
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frog19
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А что им плакать что ли
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ТрактоПоктер
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Я, кстати, тоже не понял ....
Ну один другого ударил ногой, второй ответил рукой ....
А радости, как будто там нокаут жёсткий был )
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redbalance
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Обиделся "ароматный"....
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Spartakus1984
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Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ(с) Осбенно в зените))
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