Александр Медведев: «Разочарован восторгом игроков «Спартака» при просмотре потасовки с «Зенитом»

Генеральный директор «Зенита» рассказал, что его сильнее всего разочаровало в первой части сезона.

– Три открытия и три разочарования первой части сезона?

– Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах , а также интерес болельщиков к медиалиге.

А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом», – сказал .

Напомним, после финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками « » и « » случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.