«Где справедливость, спросите у Дюкова». Зарема о том, что отступные за Писарского для «Зенита» в 5 раз меньше, чем для других клубов

высказалась об отступных за форварда « » Владимира Писарского.

Ранее игрок выступал под фамилией Сычевой.

«Где справедливость, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов? Спросите у (глава РФС, эск-президент « » – прим. Sports.ru)», — сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Сообщалось, что в контракте форварда с «Крыльями» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.