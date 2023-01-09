«Где справедливость, спросите у Дюкова». Зарема о том, что отступные за Писарского для «Зенита» в 5 раз меньше, чем для других клубов

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Дюков Чемпионат.com деньги Зарема Салихова Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Зарема Салихова высказалась об отступных за форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

Ранее игрок выступал под фамилией Сычевой.

«Где справедливость, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов? Спросите у Дюкова (глава РФС, эск-президент «Зенита» – прим. Sports.ru)», — сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Сообщалось, что в контракте форварда с «Крыльями» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.

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38 комментариев

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ЗЕНИТ65
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Ответ Дмитрий9779
Правильно здесь кто-то написал:это потому,что всем остальным он нужен в пять раз больше чем Зениту.
Ну да. Наши и без него больше всех забивают.
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prus_3
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Зарема курсы, наверное, какие-то закончила. Практика ей теперь нужна.
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ЗЕНИТ65
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Объясните уже кто-нибудь этой дуре, что Дюкову пофиг, кто, кому и сколько платит. Это дело игроков и клубов.
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Дмитрий9779
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Ответ nugoboss
Вот так и живём, и кто мы.
Мясо.
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Дмитрий9779
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Ответ А.Э.РАСИМ
Правда состоит в том, что Справедливости нет. Это так решили. А преданным поклонникам клуба власти необходимо придумать красивую отмазку, чем они и занимаются.
Это так решили ещё за долго до твоего рождения.
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nugoboss
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Вот так и живём, и кто мы.
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Дмитрий9779
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Ответ DieselV
Это не меняет дело. Если сам игрок планирует перейти в Зенит, то лишь потому, что Зенит создал все условия для этого. Все видят, что Зенит готов платить личку существенно больше, чем другие клубы РПЛ (деньги же халявные). Игрока можно понять.
Ваши "все видят" и "все знают" это популизм и попытка повернуть общественное мнение в нужно русло,но так уж повелось здесь либо пруфы,либо бла бла бла.Тот же Клаудиньо приходил на зарплату в 2 раза!!! меньше чем у Зобнина.
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А.Э.РАСИМ
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Правда состоит в том, что Справедливости нет.

Это так решили.

А преданным поклонникам клуба власти необходимо придумать красивую отмазку, чем они и занимаются.
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Александр Жердин
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Боже, какой ужас! Футболист Сычевой и его агент не посоветовались при заключение контракта с самой Заремой! Как теперь жить то будут?
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VV Vvvv
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Может , это желание игрока? Но условия условиями, но.пусть это хотя бы вторым сезоном подвердит.О прошлом бомбардире и не особо сегодня вспоминают.
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gustavo1097
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Да откуда эту селедку достают вечно? Кому какое дело до ее мнения вообще?
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Кирилл.С-Пб
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На ветке как всегда визг, хрюканье и пердёж в лужу)))
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igls54
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Да не бомбит у меня, не бомбит...
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Дмитрий9779
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Ответ Александр Марьюшкин
Не купили сейчас за 100млн, потому что есть Касьерра, от которого ещё ждут что он выстрелит. И к Сычевому пока стоит присмотреться, так как он только полгода играет неплохо. Брать сейчас - риск! Спартаку он не нужен, нападающих много. И опять же - риск.
Так какое тогда дело заремкинцев?За честностью и справедливость это точно не к ним.Ему в феврале 27,в новости про милрд.так же указано,что выкупить его можно будет только через через 1,5 года...Можно сказать в 29 лет почти.Вы верите,что Зенит купит игрока(россиянина),которому почти 29 лет?Это только на случай если опять лимит за 2 недели до чемпионата поменяют и то вопрос.
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Любовь Мелехова
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Ответ Иван Рыбаков
Можно и у самих Крыльев спросить почему именно так, а не иначе.
Просто Писарский хочет попасть в Зенит и посчитал, что так будет проще.
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DieselV
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Ответ Serg Irk
Стоп, а может это сугубо его желание-может он в Зенит потом хочет. Или у Заремы заклинит от такого
Это не меняет дело.
Если сам игрок планирует перейти в Зенит, то лишь потому, что Зенит создал все условия для этого. Все видят, что Зенит готов платить личку существенно больше, чем другие клубы РПЛ (деньги же халявные). Игрока можно понять.
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Радонежский
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Ответ Илья Савчук
Видимо, Зарема впервые узнала, что игроки прописывают в контрактах и такие моменты, как приоритет клуба, а также приоритет перехода в клуб, играющий, например в ЛЧ.
Есть Крылья Советов, которые за него заплатили и хотят на нем заработать. При покупке игрока учитывается его мнение. Он может сам отказать любому клубу кроме Зенита, без всяких пунктов в контракте,если захочет.
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Александр Марьюшкин
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Ответ Дмитрий9779
При Колоскове вас отмазали от втордива,это во-первых,а во-вторых ты не допусаегь мысли,что это инициатива игрока или вообще ложь,т к изначально новость звучала так:"по информации источника близкого к ситуации"... Таких новостей настрогать за минуту можно с десяток. Не закрадывалась мысль,что Зенит,как и все остальные,если он уж так был нужен,могли его купить за 100 млн сейчас?Почему ваш Спартак его не купил сейчас?Наверное для того чтобы вы поскулили на спортсе,ахаха,подумай головой,а не...Да и потом,что хотят в контракте то и прописывают,при чем здесь Зарема и прочие,он же с агентом не советует как ей ребенка воспитывать.
Не купили сейчас за 100млн, потому что есть Касьерра, от которого ещё ждут что он выстрелит. И к Сычевому пока стоит присмотреться, так как он только полгода играет неплохо. Брать сейчас - риск! Спартаку он не нужен, нападающих много. И опять же - риск.
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Dinamik1
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Я давно пишу что питерские клерки у руля нашего футбола гребут под себя и разваливают российский футбол.
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Дмитрий9779
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Правильно здесь кто-то написал:это потому,что всем остальным он нужен в пять раз больше чем Зениту.
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Радонежский
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Ответ Тиджани Бабангида
Несправедливо,но вполне законно.
В Италии бы это сказал)
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Радонежский
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Этот момент просто указывает на прямую взаимосвязь между Оренбургом (Газовик-Газпром) и Зенитом. А вот это уже запрещено законодательством.
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Дмитрий9779
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Ответ </c/>
при дюкове мы скатились окончательно и будем ещё долго подниматься с колен, но главное, вторую звезду зениту принесёт...
При Колоскове вас отмазали от втордива,это во-первых,а во-вторых ты не допусаегь мысли,что это инициатива игрока или вообще ложь,т к изначально новость звучала так:"по информации источника близкого к ситуации"... Таких новостей настрогать за минуту можно с десяток.
Не закрадывалась мысль,что Зенит,как и все остальные,если он уж так был нужен,могли его купить за 100 млн сейчас?Почему ваш Спартак его не купил сейчас?Наверное для того чтобы вы поскулили на спортсе,ахаха,подумай головой,а не...Да и потом,что хотят в контракте то и прописывают,при чем здесь Зарема и прочие,он же с агентом не советует как ей ребенка воспитывать.
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Nogoi89
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Да, она просто накидывает, чтобы ее не забывали.
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Илья Савчук
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Видимо, Зарема впервые узнала, что игроки прописывают в контрактах и такие моменты, как приоритет клуба, а также приоритет перехода в клуб, играющий, например в ЛЧ.
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