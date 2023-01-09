«Где справедливость, спросите у Дюкова». Зарема о том, что отступные за Писарского для «Зенита» в 5 раз меньше, чем для других клубов
Зарема Салихова высказалась об отступных за форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского.
Ранее игрок выступал под фамилией Сычевой.
«Где справедливость, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов? Спросите у Дюкова (глава РФС, эск-президент «Зенита» – прим. Sports.ru)», — сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Сообщалось, что в контракте форварда с «Крыльями» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.
Это так решили.
А преданным поклонникам клуба власти необходимо придумать красивую отмазку, чем они и занимаются.
Если сам игрок планирует перейти в Зенит, то лишь потому, что Зенит создал все условия для этого. Все видят, что Зенит готов платить личку существенно больше, чем другие клубы РПЛ (деньги же халявные). Игрока можно понять.
Не закрадывалась мысль,что Зенит,как и все остальные,если он уж так был нужен,могли его купить за 100 млн сейчас?Почему ваш Спартак его не купил сейчас?Наверное для того чтобы вы поскулили на спортсе,ахаха,подумай головой,а не...Да и потом,что хотят в контракте то и прописывают,при чем здесь Зарема и прочие,он же с агентом не советует как ей ребенка воспитывать.