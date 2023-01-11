Хави о Роналду в «Аль-Насре»: «Он перешел в один из лучших клубов Саудовской Аравии, но эта лига очень сложная. Уверен, что Криштиану преуспеет»

высказался о переходе в «Аль-Наср».

«Он подписал контракт с одним из лучших клубов Саудовской Аравии, но ему не будет просто. Эта лига очень сложная. Я играл против нескольких их команд, когда тренировал «Аль-Садд». Это будет непросто.

Лига Саудовской Аравии – очень конкурентоспособная лига, а Криштиану Роналду – конкурентоспособный игрок. Я уверен, что он преуспеет и сделает разницу», – сказал главный тренер «Барселоны».