Хави о Роналду в «Аль-Насре»: «Он перешел в один из лучших клубов Саудовской Аравии, но эта лига очень сложная. Уверен, что Криштиану преуспеет»
Хави высказался о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
«Он подписал контракт с одним из лучших клубов Саудовской Аравии, но ему не будет просто. Эта лига очень сложная. Я играл против нескольких их команд, когда тренировал «Аль-Садд». Это будет непросто.
Лига Саудовской Аравии – очень конкурентоспособная лига, а Криштиану Роналду – конкурентоспособный игрок. Я уверен, что он преуспеет и сделает разницу», – сказал главный тренер «Барселоны».
Получается они сами не достойные ?
Наверное, они так же угарали, после интервью Пирсу Моргану, да?)
Или это интервью - фейк?)
Где он показал, насколько он гнилой человек
А вы кто такой оскарбляйте и унижайте человека ?
Мне просто вас жалко!
Учитесь?
Вот так отнестись к человеку и к футбрлисту.
А вы ,,,,,,,,,,,‽
Или для этой принцессы свой отдельный пол сделать?😂
Могла ли атмосфера ухудшиться тем, что Кристина забирает у партнёра по сборной гол, так как, мяч якобы коснулся его волоса?
"Лига Саудовской Аравии – очень конкурентоспособная лига, а Криштиану Роналду – конкурентоспособный игрок."
какая лига, такой и игрок.
про сделать разницу и преуспеет, это красивое проявление манер. так сказать соблюдение политеса.
Ухудшила атмосферу в раздевалке сборной Португалии, попытавшись забрать гол Бруно.
Забила ОДИН гол( и то с пенальти )
У Рона 5 ЛЧ и этот чел который выиграл 1 трофей в истории Португалии Евро
У Аргентины великая история в отличие от Португалии
Ну давай, назови мне кто же легенда
И да, пока ты называешь Месси мелким, у этого "мелкого" 7 зм и ЧМ