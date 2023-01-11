Хави о Роналду в «Аль-Насре»: «Он перешел в один из лучших клубов Саудовской Аравии, но эта лига очень сложная. Уверен, что Криштиану преуспеет»

Теги Криштиану Роналду Барселона Хави Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Хави высказался о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Он подписал контракт с одним из лучших клубов Саудовской Аравии, но ему не будет просто. Эта лига очень сложная. Я играл против нескольких их команд, когда тренировал «Аль-Садд». Это будет непросто.

Лига Саудовской Аравии – очень конкурентоспособная лига, а Криштиану Роналду – конкурентоспособный игрок. Я уверен, что он преуспеет и сделает разницу», – сказал главный тренер «Барселоны». 

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88 комментариев

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Я Гражданин Мира
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Ответ Игорь Климов
Хави умеет себя вести достойно, даже относительно такого персонажа как Кринж7, который его ранее оскорблял.
А почему тогда хейтеры здесь не может вести себя достойно?
Получается они сами не достойные ?
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.Егор Зуев .
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Ответ udiekemen
Будь уверен, тебя не было когда я родился, но то что из-за одного гола не думаю что прям атмосфера ухудшилось, они наверное между собой угарали над этим
А ты прям знаешь, да?)
Наверное, они так же угарали, после интервью Пирсу Моргану, да?)
Или это интервью - фейк?)
Где он показал, насколько он гнилой человек
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Я Гражданин Мира
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Ответ Boba jac
Хави мужчина , а Кринж женщина! В этом и разница .
Какой же вы не воспитанный.
А вы кто такой оскарбляйте и унижайте человека ?
Мне просто вас жалко!
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GaiRic
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Разница между культурным челом и деревней
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Я Гражданин Мира
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Всем хейтером Роналду!
Учитесь?
Вот так отнестись к человеку и к футбрлисту.
А вы ,,,,,,,,,,,‽
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udiekemen
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Ответ .Егор Зуев .
Как ты думаешь, вижу ты ещё маленький, но как ни как умеешь думать. Могла ли атмосфера ухудшиться тем, что Кристина забирает у партнёра по сборной гол, так как, мяч якобы коснулся его волоса?
Будь уверен, тебя не было когда я родился, но то что из-за одного гола не думаю что прям атмосфера ухудшилось, они наверное между собой угарали над этим
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.Егор Зуев .
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Ответ Даня Чебыкин
обидно для женщин так то
А кто тогда Роналду?
Или для этой принцессы свой отдельный пол сделать?😂
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.Егор Зуев .
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Ответ udiekemen
Откуда инфа, ну из-за этого прям ухудшила атмосфера а? Бред
Как ты думаешь, вижу ты ещё маленький, но как ни как умеешь думать.
Могла ли атмосфера ухудшиться тем, что Кристина забирает у партнёра по сборной гол, так как, мяч якобы коснулся его волоса?
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Oskar 09
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Хави конечно может и не самый выдающейся тренер но как футболист и особенно как человек просто отличный.👍 даже здесь он не стал тролить этого самого лучшего футболиста всех времён хотя могбы и за одно Месси сказать где мой друг месси а где теперь ты но видно хави тем и отличается от этого нарцисса.
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Даня Чебыкин
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Ответ Boba jac
Хави мужчина , а Кринж женщина! В этом и разница .
обидно для женщин так то
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Даня Чебыкин
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очень тонко трольнул. оооочень. "ему будет не просто" тут всё понятно=)))
"Лига Саудовской Аравии – очень конкурентоспособная лига, а Криштиану Роналду – конкурентоспособный игрок."
какая лига, такой и игрок.
про сделать разницу и преуспеет, это красивое проявление манер. так сказать соблюдение политеса.
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udiekemen
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Ответ .Егор Зуев .
Вопрос, что сделала Кристина на ЧМ? Ухудшила атмосферу в раздевалке сборной Португалии, попытавшись забрать гол Бруно. Забила ОДИН гол( и то с пенальти )
Откуда инфа, ну из-за этого прям ухудшила атмосфера а? Бред
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Даня Чебыкин
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Ответ udiekemen
Кринж??Вижу уж ты не воспитанный 🤦🏻👌
ага и некрасивый?
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.Егор Зуев .
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Ответ udiekemen
Пхах, и приплел другое, Месси сам не выиграл ЧМ, если бы не Мартинес в 123 минуте, Франция бы была Чемпионом Мира, какой блин Месси
Вопрос, что сделала Кристина на ЧМ?
Ухудшила атмосферу в раздевалке сборной Португалии, попытавшись забрать гол Бруно.
Забила ОДИН гол( и то с пенальти )
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Тюменский медвежонок
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Хави знает о чем говорит, его катарский клуб постоянно в ЛЧ азиатской отгребал от клубов из чемпионата Саудовской Аравии, причем постоянно без шансов
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udiekemen
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Ответ .Егор Зуев .
Господи 🤦. Ну давай, назови мне кто же легенда
🤦🏻🤦🏻🤦🏻
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udiekemen
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Ответ gPk
Роналду так же не сам выиграл ЛЧ за Юнайтед ,потому что это позорище в послематчевых пенальти не забило Чеху.Точно так же как и он не сам выиграл ЕВРО.Если бы Жиньяк не попал в штангу на 90 ,то никакого чемпионства не было бы.Дальше что?
Если не Рон, то в финале Евро их не было)) и Рону нечего стыдиться, Чеху не легко забить, а он то забил с игры
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Anton Bagaev
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Тонко
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Ovsyankin
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Достойно
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gPk
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Ответ udiekemen
Пхах, и приплел другое, Месси сам не выиграл ЧМ, если бы не Мартинес в 123 минуте, Франция бы была Чемпионом Мира, какой блин Месси
Роналду так же не сам выиграл ЛЧ за Юнайтед ,потому что это позорище в послематчевых пенальти не забило Чеху.Точно так же как и он не сам выиграл ЕВРО.Если бы Жиньяк не попал в штангу на 90 ,то никакого чемпионства не было бы.Дальше что?
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udiekemen
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Ответ .Егор Зуев .
Я тебе специально поставил скобочки, чтобы увидел какой период🤦 И да, пока ты называешь Месси мелким, у этого "мелкого" 7 зм и ЧМ
Я вижу, ты для себя выгодное кнш пишешь)) но почему бы мне так не писать
У Рона 5 ЛЧ и этот чел который выиграл 1 трофей в истории Португалии Евро
У Аргентины великая история в отличие от Португалии
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.Егор Зуев .
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Ответ udiekemen
Легенда и Месси, вижу это ты не учился, а то понятно кто Легенда, а кто Месси
Господи 🤦.
Ну давай, назови мне кто же легенда
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AminO2
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Тонко подколол
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udiekemen
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Ответ gPk
Месси выиграл ЧМ с игроками ,где в основе сборной выступает игроки Астон Виллы(Мартинес ) ,Лиона(Тальяфико) , Бенфики(Отаменди ,Фернанедес) ,Брайтона ( МакКалистер) , а усилять игру выходили великие Монтиэли , Акуньи (которые с Севильей плетутся на дне Ла Лиги) и всякие Пессельи..Так что ты вообще должен молчать в тряпочку
Пхах, и приплел другое, Месси сам не выиграл ЧМ, если бы не Мартинес в 123 минуте, Франция бы была Чемпионом Мира, какой блин Месси
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.Егор Зуев .
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Ответ udiekemen
Ну вроде бы он выиграл Лч в Мю(но ты об этом не упомянул) ахахах хейтер, буммм
Я тебе специально поставил скобочки, чтобы увидел какой период🤦
И да, пока ты называешь Месси мелким, у этого "мелкого" 7 зм и ЧМ
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