Анчелотти о Роналду и Бэйле: «Легенды нашего клуба, желаем им всего наилучшего. Они остаются в сердцах болельщиков «Реала»
Карло Анчелотти высказался о значимости Криштиану Роналду и Гарета Бэйла для «Реала».
«Играть за Суперкубок здесь [в Саудовской Аравии], учитывая атмосферу... мы в восторге.
Криштиану подписал фантастический контракт, мы желаем ему всего наилучшего. Он легенда нашего клуба, как и Бэйл, который завершил карьеру, и ему мы тоже желаем всего наилучшего. Они остаются в сердцах всех болельщиков «Реала», – сказал главный тренер мадридцев.
И как игрок , и как тренер .