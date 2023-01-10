Анчелотти о Роналду и Бэйле: «Легенды нашего клуба, желаем им всего наилучшего. Они остаются в сердцах болельщиков «Реала»

Теги Карло Анчелотти Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл Суперкубок Испании высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Карло Анчелотти высказался о значимости Криштиану Роналду и Гарета Бэйла для «Реала». 

«Играть за Суперкубок здесь [в Саудовской Аравии], учитывая атмосферу... мы в восторге.

Криштиану подписал фантастический контракт, мы желаем ему всего наилучшего. Он легенда нашего клуба, как и Бэйл, который завершил карьеру, и ему мы тоже желаем всего наилучшего. Они остаются в сердцах всех болельщиков «Реала», – сказал главный тренер мадридцев.

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22 комментария

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Alex Legend
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Ответ yarmuck
Да хоть 10 ЛЧ, но круче МSN они не были
Одни четырежды лучшие в Европе, вторые однажды, ну и Леганесы погромили изрядно.
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Alex Legend
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Ответ Салмоншох Рахмонов
Роналдиньо, Марадона, Хави, Иньеста, Роналд Куман, Пуйол, Месси, Это’О, Суарес, Йохан Кройф
Марадона всё же проездом был
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Флоренти́но Пéрес
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Карло молодец, как только оба завершили профессиональную карьеру, сразу поздравил. Анчи заботливый как отец.
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Салмоншох Рахмонов
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Ответ Назар Игорь
Ди Стефано, Хенто, Рауль, Зидан, Касильяс, Роналду, Рамос, Роберто Карлос. Какой ещё клуб может иметь таких великих игроков?
И это не полный список
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Салмоншох Рахмонов
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Ответ Назар Игорь
Ди Стефано, Хенто, Рауль, Зидан, Касильяс, Роналду, Рамос, Роберто Карлос. Какой ещё клуб может иметь таких великих игроков?
Роналдиньо, Марадона, Хави, Иньеста, Роналд Куман, Пуйол, Месси, Это’О, Суарес, Йохан Кройф
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corazón blanco
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Карло как всегда очень тактичен. Тем более так и есть, они вписали свои имена золотыми буквами в историю клуба.
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Berekella 999
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Хм.
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Юсуф Тайсумов
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Ответ Гаспачо-07
Потому что BBC были круче, с 4 выигранными ЛЧ
В очных матчах мсн насиловали эту ввс
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yarmuck
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Ответ Гаспачо-07
Потому что BBC были круче, с 4 выигранными ЛЧ
Да хоть 10 ЛЧ, но круче МSN они не были
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Владислав Харламов
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Легендарный фрукт
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Nuraly Amirov
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Ответ Arsenii Cherkasov
Ну конечно сейчас ригоберка будет писать, что Роналду фрукт и так далее, но он легенда Мадрида
Вас не задрали сектанты на ветках? Мы полтора сезона от них как от грязи отмывались, а фанаты Реала всю жизнь их терпят, жесть
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QWertY
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Ответ Гаспачо-07
Потому что BBC были круче, с 4 выигранными ЛЧ
Даже сравнивать смешно учитывая сколько забили на троих MSN, когда они брали требл)
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Назар Игорь
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Ди Стефано, Хенто, Рауль, Зидан, Касильяс, Роналду, Рамос, Роберто Карлос. Какой ещё клуб может иметь таких великих игроков?
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Гаспачо-07
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Ответ QWertY
А помните как BBC были такой же крутой троицей как MSN? Вот и я не помню)
Потому что BBC были круче, с 4 выигранными ЛЧ
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udiekemen
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Ответ Arsenii Cherkasov
Ну конечно сейчас ригоберка будет писать, что Роналду фрукт и так далее, но он легенда Мадрида
Он такой, умеет нести чушь
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fellx
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Какой то умник написал про ВВС и МСН. ВВС это уровень ЛЧ
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Евгений Громов 22
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Карло как всегда прав
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Галым Нуркеев
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Папа Карло- он такой ,за своих всегда горой ,никогда про своих игроков плохого не скажет. Поэтому во всех командах про него всегда уважительно отзывались
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Arsenii Cherkasov
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Ну конечно сейчас ригоберка будет писать, что Роналду фрукт и так далее, но он легенда Мадрида
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Burel
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Главные легенды в истории реала: Маккели, Чакыр, Кашшаи, Оливер, Клаттенбург, Рокки, Кейперс, Аткинсон, Брых, Лаос, Мажич, Скомина
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Sevuska
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А Зидан ещё и больше легенда « Реала « .
И как игрок , и как тренер .
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QWertY
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