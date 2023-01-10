Анчелотти о Роналду и Бэйле: «Легенды нашего клуба, желаем им всего наилучшего. Они остаются в сердцах болельщиков «Реала»

высказался о значимости и для « ».

«Играть за здесь [в Саудовской Аравии], учитывая атмосферу... мы в восторге.

Криштиану подписал фантастический контракт, мы желаем ему всего наилучшего. Он легенда нашего клуба, как и Бэйл, который завершил карьеру, и ему мы тоже желаем всего наилучшего. Они остаются в сердцах всех болельщиков «Реала», – сказал главный тренер мадридцев.