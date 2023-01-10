Тибо Куртуа: «Роналду сам решил перейти в «Аль-Наср», но это показывает стремление Саудовской Аравии улучшить свое положение в спорте. Мы видели это и на ЧМ – она обыграла Аргентину»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Аргентина Суперкубок Испании высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Тибо Куртуа Футбол

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Думаю, по подписанию Роналду можно увидеть, что Саудовская Аравия хочет улучшить свое положение в спорте. Мы видели это и по «Формуле-1», и по другим мероприятиям. Например, об этом говорит наше присутствие здесь (в Саудовской Аравии проходят матчи Суперкубка Испании – прим. Sports.ru).

Мы видели это и на чемпионате мира. Саудовская Аравия обыграла Аргентину.

Криштиану сам решил перейти сюда, но это демонстрирует стремление Саудовской Аравии улучшить свои позиции. Переход футболиста такого уровня важен для лиги», – сказал Куртуа.

Где сейчас живет Роналду? Снял 17 комнат в 99-этажном небоскребе на 250 тысяч в месяц

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Leonid Andreev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роналду перешёл в Азию и указал нам путь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Зубков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Goofts
Этот Кринж с саудитами уже задолбали Зачем оправдывать доигрывание карьеры, все звучит так глупо Зато Куртуа красивый
Красывый, носывый.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Социо Пат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Терминатор///Айлбибекович
На прошлом отборе Аргентина Боливии проиграла.Почему Кринж туда не поехал?
В Боливии не нашелся идиот который заплатит за полено 200 лямов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Социо Пат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сколько еще попализов будут оправдывать, то что "я хочу доигрывать в топ клубе, а не где-то в млс или Азии.." оказалось пустым звоном, и теперь этому полену приходится свой ночной кошмар на яву видеть.

Кринжеботы, давайте свой довод о том что у него зп 200 лямов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rolandd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Такими высказываниями только еще больше позора несут Роналду. Какое отношение имеет игра сборной страны к тому, что фрукт ушел в единственный клуб, куда его позвали? Ну понизь свои аппетиты в зарплате, в роли на поле, - а вуаля! Ты лидер раздевалки и игрок сильного европейского клуба. Но это не про Криштиану.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На прошлом отборе Аргентина Боливии проиграла.Почему Кринж туда не поехал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Arthur Jacob
Говорит вратарь команды которую отправили домой марокканцы и сильно ослабевшая Хорватия
А кто сказал, что Бельгия хочет улучшить свое положение в спорте.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нефанатик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
После победы Саудитов в ФИФА схватились за голову и взяли положение сборной Аргентины в свои руки
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И Анчелотти и Тибо решили одинаково высказаться
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Польша обыграла Саудовскую Аравию, которая обыграла Аргентину, которая обыграла Францию, таким образом, Польша - это эпицентр мирового футбола",- заключил участник бельгийского любовного треугольника Куртуа.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Смолов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У всех один текст для пиара заявки СА !?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Говорит вратарь команды которую отправили домой марокканцы и сильно ослабевшая Хорватия
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igor Shalamov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DolJun
чет куртуа совсем поплыл после того, как его с золотым мячом прокатили
Каким ЗМ?))) Все правильно он сказал
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Этот Кринж с саудитами уже задолбали
Зачем оправдывать доигрывание карьеры, все звучит так глупо
Зато Куртуа красивый
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
чет куртуа совсем поплыл после того, как его с золотым мячом прокатили
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий