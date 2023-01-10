Тибо Куртуа: «Роналду сам решил перейти в «Аль-Наср», но это показывает стремление Саудовской Аравии улучшить свое положение в спорте. Мы видели это и на ЧМ – она обыграла Аргентину»

Вратарь « » прокомментировал переход в « ».

«Думаю, по подписанию Роналду можно увидеть, что Саудовская Аравия хочет улучшить свое положение в спорте. Мы видели это и по «Формуле-1», и по другим мероприятиям. Например, об этом говорит наше присутствие здесь (в Саудовской Аравии проходят матчи Суперкубка Испании – прим. Sports.ru).

Мы видели это и на чемпионате мира. Саудовская Аравия обыграла Аргентину.

Криштиану сам решил перейти сюда, но это демонстрирует стремление Саудовской Аравии улучшить свои позиции. Переход футболиста такого уровня важен для лиги», – сказал Куртуа.

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