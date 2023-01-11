Кэмпбелл о Бэйле: «Иногда я думаю, что он должен был получить «Золотой мяч». Но втиснуть его между Месси и Роналду нельзя. Двое – семья, трое – толпа»
Сол Кэмпбелл считает, что Гарет Бэйл заслуживал выиграть «Золотой мяч».
9 января 33-летний валлиец объявил о завершении профессиональной карьеры.
– Бэйл объявил о своем уходе. Вы много раз играли против него. Каково ваше мнение о нем, его карьере и его решении?
– Я думаю, ему просто нужно свободное время. Я думаю, что профессиональный футбол – это тяжело. Это тяжело, особенно когда у тебя длинный сезон. Что тебе нужно? Свободное лето.
У него была замечательная карьера, особенно в «Реале». Невероятная. Ее конец был немного хуже. Но, в конечном счете, это все равно замечательная карьера. Он забивал невероятные голы.
Он начинал как левый защитник. Затем он перешел из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм». Там в его роль внесли небольшие изменения, а остальное уже история.
– Не думаете ли вы, что он мог бы добиться большего, если бы не травмы, и если бы он был профессиональнее в определенные моменты?
– Я думаю, что иногда в Испании было слишком много шума, как в случае с гольфом. «Слишком много гольфа, слишком много гольфа, слишком много гольфа». Я думаю, что шум стихает. Бывают моменты, когда я думаю, что он должен был получить «Золотой мяч», потому что он забивал невероятные голы, отдавал голевые передачи...
Но были Месси и Роналду, и третьего между ними нельзя было втиснуть. Двое – это своего рода семья. Трое – толпа, как вы знаете, – сказал бывший защитник «Арсенала» и «Тоттенхэма».
Криштиану .екс-символ!
Месси обычный парень ,на нем нет никого ВАУ...
Красноречие Кэмпбелла впечатляет.
Муж, жена и ребёнок – толпа.