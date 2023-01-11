Кэмпбелл о Бэйле: «Иногда я думаю, что он должен был получить «Золотой мяч». Но втиснуть его между Месси и Роналду нельзя. Двое – семья, трое – толпа»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Гарет Бэйл Сол Кэмпбелл Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Сол Кэмпбелл считает, что Гарет Бэйл заслуживал выиграть «Золотой мяч». 

9 января 33-летний валлиец объявил о завершении профессиональной карьеры. 

– Бэйл объявил о своем уходе. Вы много раз играли против него. Каково ваше мнение о нем, его карьере и его решении?

– Я думаю, ему просто нужно свободное время. Я думаю, что профессиональный футбол – это тяжело. Это тяжело, особенно когда у тебя длинный сезон. Что тебе нужно? Свободное лето.

У него была замечательная карьера, особенно в «Реале». Невероятная. Ее конец был немного хуже. Но, в конечном счете, это все равно замечательная карьера. Он забивал невероятные голы.

Он начинал как левый защитник. Затем он перешел из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм». Там в его роль внесли небольшие изменения, а остальное уже история.

– Не думаете ли вы, что он мог бы добиться большего, если бы не травмы, и если бы он был профессиональнее в определенные моменты?

– Я думаю, что иногда в Испании было слишком много шума, как в случае с гольфом. «Слишком много гольфа, слишком много гольфа, слишком много гольфа». Я думаю, что шум стихает. Бывают моменты, когда я думаю, что он должен был получить «Золотой мяч», потому что он забивал невероятные голы, отдавал голевые передачи...

Но были Месси и Роналду, и третьего между ними нельзя было втиснуть. Двое – это своего рода семья. Трое – толпа, как вы знаете, – сказал бывший защитник «Арсенала» и «Тоттенхэма». 

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19 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
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Правильно, в каждой семье должен быть "ГОЛЬФИСТ"
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Дженнифер Коннелли
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Бейл брутальный парень!
Криштиану .екс-символ!
Месси обычный парень ,на нем нет никого ВАУ...
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К.Игорь
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Если бы пару сезонов оставался в ТТХ то был бы действительно претендент. В Мадриде КриРо был всегда первым. Но всё равно- карьера удалась! И не важны эти ЗМ, важно что многие помнят его забеги и невероятные голы!
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Сережа Зверев за Реал
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из анекдота про хiхлiв и отряд с предателем
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#nikon
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Месси и Роналду - семья...
Красноречие Кэмпбелла впечатляет.
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Michael Boldyrev
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Ответ инок
Все золотые мячи с 2009 по 2021 - это ЗМ Месси и Роналду! Все эти годы они индивидуально были сильнее любого, кто претендовал на ЗМ... А Бейл, при всем уважении, никогда не был основным претендентом на эту награду.
Вот пример голосования в 2013 году. По мнению прессы Рибери в том году был сильнее "семьи": https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_мяч_ФИФА_2013
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SEM WILSON
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Ответ zer
помню тот сезон, Бэйл был великолепен и заслуженно признан лучшим в АПЛ. но в мире были игроки лучше. если бы он всегда так играл мог бы и зацепить ЗМ один, тем более играя за Реал, но травмы и психология не дали реализовать ему потенциал (в 2013 году мне ещё очень Роббен нравился, кстати: я думаю или он, или Рибери должны были получать ЗМ)
Рибери на голову был сильнее в том году португальского дельфинарий.
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SEM WILSON
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Как говарил Пепун теперь у него уима времени стать чемпионом по гольфу.
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инок
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Все золотые мячи с 2009 по 2021 - это ЗМ Месси и Роналду! Все эти годы они индивидуально были сильнее любого, кто претендовал на ЗМ... А Бейл, при всем уважении, никогда не был основным претендентом на эту награду.
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Арсений Элин
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При всём уважении,где Бейл и где золотой мяч...😖
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zer
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Ответ jonikmus
Согласен,но сезон 12-13 в ТТХ был выдающийся ,лучший игрок года в АПЛ по всем версиям ,и всего лишь 10 место на ЗМ ,хотя что говорить о том ЗМ 2013 года ,когда выиграл фрукт вместо Рибери ,а пятое место занял Неймар ,каким боком он тогда в пятерку попал большинство наверное так и не поняли , благодаря хайпу вокруг его перехода в Барсу наверное
помню тот сезон, Бэйл был великолепен и заслуженно признан лучшим в АПЛ. но в мире были игроки лучше. если бы он всегда так играл мог бы и зацепить ЗМ один, тем более играя за Реал, но травмы и психология не дали реализовать ему потенциал (в 2013 году мне ещё очень Роббен нравился, кстати: я думаю или он, или Рибери должны были получать ЗМ)
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Shadow1882
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Тот самый последний сезон в Тоттенхэме, который почему-то в тэгах отсутствует(
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jonikmus
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Ответ zer
забавно сказал про семью)) но при всем уважении к Бэйлу не было ни одного сезона чтобы он выглядел как реальный претендент на звание лучшего в мире. хотя потенциал был.
Согласен,но сезон 12-13 в ТТХ был выдающийся ,лучший игрок года в АПЛ по всем версиям ,и всего лишь 10 место на ЗМ ,хотя что говорить о том ЗМ 2013 года ,когда выиграл фрукт вместо Рибери ,а пятое место занял Неймар ,каким боком он тогда в пятерку попал большинство наверное так и не поняли , благодаря хайпу вокруг его перехода в Барсу наверное
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korysh
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фигню какую-то сказал, сравнения явно не его
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Lionel Andres Messi 10
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Муж и жена – семья.
Муж, жена и ребёнок – толпа.
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zer
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забавно сказал про семью)) но при всем уважении к Бэйлу не было ни одного сезона чтобы он выглядел как реальный претендент на звание лучшего в мире. хотя потенциал был.
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Митрандир цвета хаки
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5 ЗМ для Рональду это-сюр. Но в эпоху инстаграмма и глобализации, хорошо что их хотя бы 5. Из-за воя фанатов Кристины, Месси не попал даже в 30ку в 22ом году, что тоже является за гранью сюрреализма.
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udiekemen
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Ну раз тот Неймар в Барсе не мог получить ЗМ, то у Бейла шансов нет
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JuVero
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Он был слишком травматичным, чтобы всерьез претендовать на ЗМ. От того и нестабилен.
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