Роналду посетил отель «Бетиса» перед их матчем с «Барселоной» в Суперкубке Испании

посетил расположение соперника «Барселоны».

Нападающий « » пришел в отель « » в Саудовской Аравии, где команда готовится к матчу Суперкубка Испании. Партнер Криштиану по сборной Португалии Вильям Карвалью выложил совместное фото: «Наш долг – Эр-Рияд 🇵🇹👊🏿», – написал хавбек севильской команды.

Матч «Бетис» – « » в полуфинале Суперкубка Испании состоится 12 января. Он пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде.

Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии. Почему там? С кем сыграют «Реал» и «Барса»?