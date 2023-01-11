Роналду посетил отель «Бетиса» перед их матчем с «Барселоной» в Суперкубке Испании
Криштиану Роналду посетил расположение соперника «Барселоны».
Нападающий «Аль-Насра» пришел в отель «Бетиса» в Саудовской Аравии, где команда готовится к матчу Суперкубка Испании. Партнер Криштиану по сборной Португалии Вильям Карвалью выложил совместное фото: «Наш долг – Эр-Рияд 🇵🇹👊🏿», – написал хавбек севильской команды.
Матч «Бетис» – «Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании состоится 12 января. Он пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде.
Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии. Почему там? С кем сыграют «Реал» и «Барса»?
ходу ждл его приезда))