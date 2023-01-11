Роналду посетил отель «Бетиса» перед их матчем с «Барселоной» в Суперкубке Испании

Теги Криштиану Роналду Барселона Бетис Ла Лига Суперкубок Испании высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Вильям Карвалью соцсети Футбол

Криштиану Роналду посетил расположение соперника «Барселоны». 

Нападающий «Аль-Насра» пришел в отель «Бетиса» в Саудовской Аравии, где команда готовится к матчу Суперкубка Испании. Партнер Криштиану по сборной Португалии Вильям Карвалью выложил совместное фото: «Наш долг – Эр-Рияд 🇵🇹👊🏿», – написал хавбек севильской команды. 

Матч «Бетис» – «Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании состоится 12 января. Он пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде.

Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии. Почему там? С кем сыграют «Реал» и «Барса»?

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хоть где-то петухам рады
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гамарджоба Генацвале
Какого х....матч Суперкубка Испании играют в Сауд. Аравии?Тут не над Роналду тогда ржать надо, а над другими персонажами.
Руководство Ла Лиги так решило.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какого х....матч Суперкубка Испании играют в Сауд. Аравии?Тут не над Роналду тогда ржать надо, а над другими персонажами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев...
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роналду такой кринжалду🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев...
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Это когда чуть-чуть не случился тот знаменитый "волосатый гол", на Чемпионате Мира?)
Да)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Егор Зуев...
Свой волос, которым он "забил", тот самый гол с передачи Бруну Фернандеса
Это когда чуть-чуть не случился тот знаменитый "волосатый гол", на Чемпионате Мира?)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев...
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Шампунь и гель подарил игрокам Бетиса?
Свой волос, которым он "забил", тот самый гол с передачи Бруну Фернандеса
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На всякий если выйдут в лч)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шампунь и гель подарил игрокам Бетиса?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stade de Reims
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На публику играет. Бетис с нетерпением по
ходу ждл его приезда))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Титал Телоян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Щас ещё и Бетис развалит
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев...
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Барселона теперь обязана обыграть Бетис, чтобы и нарцисса унизить
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев...
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А нарцисс что тут забыл?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий