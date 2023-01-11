Исполком FFF изучит новый контракт Дешама до 2026-го – Ле Гре заключил его, не уведомив никого. Срок соглашения хотят сократить

Исполком FFF изучит новый контракт – его срок могут сократить.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре, которому угрожает отставка, продлил контракт с тренером сборной Франции до 2026 года, не уведомив об этом членов исполкома. При этом срок полномочий Ле Гре истекает в 2024 году.

Ле Гре не стал сообщать о своем решении членам исполкома FFF, хотя 6 января состоялось заседание, на котором он мог это сделать. О подписании нового контракта с Дешамом официально объявили на следующий день, 7 января. Члены исполкома FFF узнали о новом контракте Дешама из официального объявления.

Отмечается, что продление контракта с тренером сборной – прерогатива президента FFF. Однако члены исполкома были раздражены тем, что Ле Гре не поставил их в известность. Кроме того, их не устраивает столь длительный срок нового соглашения тренера.

Как пишет L’Équipe, исполнительный комитет FFF сегодня проведет экстренное заседание, которое было созвано под давлением со стороны президента « » Жана-Мишеля Оласа и вице-президента федерации Филиппа Диалло.

В ходе заседания в числе прочих вопросов обсудят новый контракт Дешама. Вопрос о разрыве уже подписанного соглашения не стоит. Однако исполком попытается внести изменения в договор – в частности, сократить его срок до двух лет (так, чтобы он действовал до 2024 года) или прописать в контракте пункт о том, что Дешам уйдет без компенсации, если новый глава FFF захочет назначить нового тренера в 2024 году.

Как сообщается, Ле Гре изначально настаивал на контракте сроком до 2024 года, но Дешам и его агент смогли убедить президента FFF подписать соглашение на куда более длительный срок.

По предыдущему контракту Дешам получал 2,5 млн евро в год до уплаты налогов. За счет различных бонусов и призовых сумма доходила до 3 млн евро. Неизвестно, на каких условиях заключен новый договор Дидье, но предполагается, что по нему тренер будет получать примерно такие же деньги.

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