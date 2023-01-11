Исполком FFF изучит новый контракт Дешама до 2026-го – Ле Гре заключил его, не уведомив никого. Срок соглашения хотят сократить

Теги Лион Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Жан-Мишель Олас Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Исполком FFF изучит новый контракт Дидье Дешама – его срок могут сократить.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре, которому угрожает отставка, продлил контракт с тренером сборной Франции до 2026 года, не уведомив об этом членов исполкома. При этом срок полномочий Ле Гре истекает в 2024 году.

Ле Гре не стал сообщать о своем решении членам исполкома FFF, хотя 6 января состоялось заседание, на котором он мог это сделать. О подписании нового контракта с Дешамом официально объявили на следующий день, 7 января. Члены исполкома FFF узнали о новом контракте Дешама из официального объявления.

Отмечается, что продление контракта с тренером сборной – прерогатива президента FFF. Однако члены исполкома были раздражены тем, что Ле Гре не поставил их в известность. Кроме того, их не устраивает столь длительный срок нового соглашения тренера. 

Как пишет L’Équipe, исполнительный комитет FFF сегодня проведет экстренное заседание, которое было созвано под давлением со стороны президента «Лиона» Жана-Мишеля Оласа и вице-президента федерации Филиппа Диалло.

В ходе заседания в числе прочих вопросов обсудят новый контракт Дешама. Вопрос о разрыве уже подписанного соглашения не стоит. Однако исполком попытается внести изменения в договор – в частности, сократить его срок до двух лет (так, чтобы он действовал до 2024 года) или прописать в контракте пункт о том, что Дешам уйдет без компенсации, если новый глава FFF захочет назначить нового тренера в 2024 году.

Как сообщается, Ле Гре изначально настаивал на контракте сроком до 2024 года, но Дешам и его агент смогли убедить президента FFF подписать соглашение на куда более длительный срок.

По предыдущему контракту Дешам получал 2,5 млн евро в год до уплаты налогов. За счет различных бонусов и призовых сумма доходила до 3 млн евро. Неизвестно, на каких условиях заключен новый договор Дидье, но предполагается, что по нему тренер будет получать примерно такие же деньги.

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27 комментариев

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Wild91688
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Ответ Мохнатый55
Судейские ЛЧ Зидана не стоит принимать во внимание. У него нет ни одной серьезной победы без судейского скандала.
Такие как ты кричали что в эпоху ВАР Реалу ЛЧ не светит,у Реала в крови выигрывать ЛЧ,Реал это тебе не рычаглона
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vzi
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Ответ Winterburn
«Ноу криминалити…» (с французским акцентом)
Нон криминалитэ!
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Wild91688
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Ответ Мохнатый55
Судейские ЛЧ Зидана не стоит принимать во внимание. У него нет ни одной серьезной победы без судейского скандала.
Судейские ЛЧ были только вашего любимчика Пепки
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Мохнатый55
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Ответ Wild91688
Я смотрю у тебя до сих пор под горает от того что он 3 ЛЧ подряд выиграл,твой Дищам и ногтя его не стоит,то что они дошли до финала это не заслуга дешама а индивидуальное мастерство игроков,твой дешам всегда ставит трусливый футбол и то что они два раза профукли финалы это как раз из трусости Дешама,повезло ему тренировать такое золотое поколение,другой норм тренер как минимум выиграл бы два финала и не профукал бы точно против Португальцев
Судейские ЛЧ Зидана не стоит принимать во внимание. У него нет ни одной серьезной победы без судейского скандала.
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Wild91688
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Ответ zamo
Со спортивной составляющей у Зидана до сих пор всё было более чем в порядке.
У сек тантов до сих пор под горает от 3 ЛЧ
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zamo
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Ответ Фарид Харисов
На месте Дешама свалил бы подальше от неблагодарных чинуш, которым финала ЧМ мало. Нужно ведь обязательно Зидана на пост тренера! Ну он же легенда, он такой крутой, в медиа будет шумно... А по спортивной составляющей что? Если бы Дешам в Катаре не вышел из группы — эти чинуши из FFF радовались, ведь тогда план по приглашению популярной авторитетной легенды можно было совершить без преград.
Со спортивной составляющей у Зидана до сих пор всё было более чем в порядке.
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Caucentus
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Своим резким заявлением Ле Гре намеренно вытащил борьбу из-под ковра на поверхность
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Wild91688
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Ответ Spartaneanec
У тебя видимо горит с того, что Франция проиграла именно Аргентине, да?)
Нет,мне просто жалко что такую команду тренирует такой бездарь,Арги заслуженно выиграли,я с детсво болею за Францию и жалко когда имея таких игроков ты проигрывешь каким-то португальцам благодаря тренеру
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Spartaneanec
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Ответ Wild91688
Я смотрю у тебя до сих пор под горает от того что он 3 ЛЧ подряд выиграл,твой Дищам и ногтя его не стоит,то что они дошли до финала это не заслуга дешама а индивидуальное мастерство игроков,твой дешам всегда ставит трусливый футбол и то что они два раза профукли финалы это как раз из трусости Дешама,повезло ему тренировать такое золотое поколение,другой норм тренер как минимум выиграл бы два финала и не профукал бы точно против Португальцев
У тебя видимо горит с того, что Франция проиграла именно Аргентине, да?)
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Wild91688
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Ответ Михаил Сафонов
Проделки арабов, не иначе. Дешам отлично тренит, к нему ноль вопросов, за него парни умирали на чм. Варан вообще так не играл 4 года, как в последнем матче..
Чем твой Дрищам тренит,тем что играет в трус ливый футбол,ему повезло что он тренирует такое поколение,ни у какой другой сборной нету такого состава,имея такой состав он ставит автобус
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Василий Леонов
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Одни чинуши пропихивают Зидана, откровенно подсиживая Дешама. Другой чинуша откровенно пропихивают Дешама (даже подозрение в распилах возникают). Чинуша ляпнул, другие чинуши пытаются за это зацепиться и потопить главного.
Короче говоря, какая-то свора бюрократов, которая может потопить сильнейшую сборную.
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окечуква
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Неслабая там подковерная грызня у них. Ясно же, что хотят чиновничью верхушку обновить и Зидана тренером сделать. Самое время Дешаму свалить, скверная история получается.
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Михаил Сафонов
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Проделки арабов, не иначе. Дешам отлично тренит, к нему ноль вопросов, за него парни умирали на чм. Варан вообще так не играл 4 года, как в последнем матче..
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Wild91688
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Ответ Фарид Харисов
На месте Дешама свалил бы подальше от неблагодарных чинуш, которым финала ЧМ мало. Нужно ведь обязательно Зидана на пост тренера! Ну он же легенда, он такой крутой, в медиа будет шумно... А по спортивной составляющей что? Если бы Дешам в Катаре не вышел из группы — эти чинуши из FFF радовались, ведь тогда план по приглашению популярной авторитетной легенды можно было совершить без преград.
Я смотрю у тебя до сих пор под горает от того что он 3 ЛЧ подряд выиграл,твой Дищам и ногтя его не стоит,то что они дошли до финала это не заслуга дешама а индивидуальное мастерство игроков,твой дешам всегда ставит трусливый футбол и то что они два раза профукли финалы это как раз из трусости Дешама,повезло ему тренировать такое золотое поколение,другой норм тренер как минимум выиграл бы два финала и не профукал бы точно против Португальцев
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Моутиньо оформляет 40
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Это как так, взять и поменять уже подписанный договор?
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5hxrb7mywu
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Ответ Фарид Харисов
На месте Дешама свалил бы подальше от неблагодарных чинуш, которым финала ЧМ мало. Нужно ведь обязательно Зидана на пост тренера! Ну он же легенда, он такой крутой, в медиа будет шумно... А по спортивной составляющей что? Если бы Дешам в Катаре не вышел из группы — эти чинуши из FFF радовались, ведь тогда план по приглашению популярной авторитетной легенды можно было совершить без преград.
Ты под чем аналитик???Дешам с Марселем чего добился ?Три раза выиграть Лигу Чемпионов подряд это топ уровень.Зидан умеет работать со всеми а не обижаться на игроков без повода
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SEM WILSON
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Хорошие новости для Зидунчука))
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Олег910
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Ответ Рамиль Валиев
Вот значит ляпнуть не подумав 😁
Слова про Зидана являются просто поводом для атаки на старичка руководителя федерации. Очевидно, что там была кабинетная борьба очень жаркая. Одна группировка решила воспользоваться неаккуратными словами соперника и пошла в атаку со всех фронтов, даже me2 подключили быстро. Идет банальная грязная игра за власть и деньги, а культура отмены идет одним из орудий достижения своих алчных интересов.
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d.xoxlov
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Ответ Фарид Харисов
На месте Дешама свалил бы подальше от неблагодарных чинуш, которым финала ЧМ мало. Нужно ведь обязательно Зидана на пост тренера! Ну он же легенда, он такой крутой, в медиа будет шумно... А по спортивной составляющей что? Если бы Дешам в Катаре не вышел из группы — эти чинуши из FFF радовались, ведь тогда план по приглашению популярной авторитетной легенды можно было совершить без преград.
Абсолютно точно, Дешаму надо уходить. Возможно, с какой-то компенсацией. Уже на ЧМ начались непонятные слухи о недовольствах одних игроков другими, кланах, склоках и прочей чуши.
Лучше, чем уже было, сделать трудно, а в такой обстановке почти невозможно. Летом Дешаму точно предложат работу в клубе. Не в "Челси", так в "Ювентусе". Благо он и там, и там поиграл.
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Tristan...
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Своими же руками разрушат мощнейшую сборную...
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ТрактоПоктер
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Бензема мафию подключил ....
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Александр Елисеев
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Ответ Фарид Харисов
На месте Дешама свалил бы подальше от неблагодарных чинуш, которым финала ЧМ мало. Нужно ведь обязательно Зидана на пост тренера! Ну он же легенда, он такой крутой, в медиа будет шумно... А по спортивной составляющей что? Если бы Дешам в Катаре не вышел из группы — эти чинуши из FFF радовались, ведь тогда план по приглашению популярной авторитетной легенды можно было совершить без преград.
Все равно не вижу логики, Зидан настолько авторитет и кумир, что даже если бы после финала ЧМ Дешама попросили на выход, никто б не жаловался б.
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Фарид Харисов
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На месте Дешама свалил бы подальше от неблагодарных чинуш, которым финала ЧМ мало. Нужно ведь обязательно Зидана на пост тренера!
Ну он же легенда, он такой крутой, в медиа будет шумно... А по спортивной составляющей что?

Если бы Дешам в Катаре не вышел из группы — эти чинуши из FFF радовались, ведь тогда план по приглашению популярной авторитетной легенды можно было совершить без преград.
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Пако
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Исполком, как сведение мичных счётов. И в личных интересах. Но не обойдётся и без мнения Макрона.
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Winterburn
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«Ноу криминалити…» (с французским акцентом)
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