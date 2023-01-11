Исполком FFF изучит новый контракт Дешама до 2026-го – Ле Гре заключил его, не уведомив никого. Срок соглашения хотят сократить
Исполком FFF изучит новый контракт Дидье Дешама – его срок могут сократить.
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре, которому угрожает отставка, продлил контракт с тренером сборной Франции до 2026 года, не уведомив об этом членов исполкома. При этом срок полномочий Ле Гре истекает в 2024 году.
Ле Гре не стал сообщать о своем решении членам исполкома FFF, хотя 6 января состоялось заседание, на котором он мог это сделать. О подписании нового контракта с Дешамом официально объявили на следующий день, 7 января. Члены исполкома FFF узнали о новом контракте Дешама из официального объявления.
Отмечается, что продление контракта с тренером сборной – прерогатива президента FFF. Однако члены исполкома были раздражены тем, что Ле Гре не поставил их в известность. Кроме того, их не устраивает столь длительный срок нового соглашения тренера.
Как пишет L’Équipe, исполнительный комитет FFF сегодня проведет экстренное заседание, которое было созвано под давлением со стороны президента «Лиона» Жана-Мишеля Оласа и вице-президента федерации Филиппа Диалло.
В ходе заседания в числе прочих вопросов обсудят новый контракт Дешама. Вопрос о разрыве уже подписанного соглашения не стоит. Однако исполком попытается внести изменения в договор – в частности, сократить его срок до двух лет (так, чтобы он действовал до 2024 года) или прописать в контракте пункт о том, что Дешам уйдет без компенсации, если новый глава FFF захочет назначить нового тренера в 2024 году.
Как сообщается, Ле Гре изначально настаивал на контракте сроком до 2024 года, но Дешам и его агент смогли убедить президента FFF подписать соглашение на куда более длительный срок.
По предыдущему контракту Дешам получал 2,5 млн евро в год до уплаты налогов. За счет различных бонусов и призовых сумма доходила до 3 млн евро. Неизвестно, на каких условиях заключен новый договор Дидье, но предполагается, что по нему тренер будет получать примерно такие же деньги.
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Короче говоря, какая-то свора бюрократов, которая может потопить сильнейшую сборную.
Лучше, чем уже было, сделать трудно, а в такой обстановке почти невозможно. Летом Дешаму точно предложат работу в клубе. Не в "Челси", так в "Ювентусе". Благо он и там, и там поиграл.
Ну он же легенда, он такой крутой, в медиа будет шумно... А по спортивной составляющей что?
Если бы Дешам в Катаре не вышел из группы — эти чинуши из FFF радовались, ведь тогда план по приглашению популярной авторитетной легенды можно было совершить без преград.