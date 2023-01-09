Абубакар после ухода из «Аль-Насра» Роналду может вернуться в «Бешикташ». Клуб ищет замену Вегорсту из-за интереса «МЮ»

может перейти в « ».

По информации Foot Mercato, после расторжения контракта с « » камерунский нападающий ведет переговоры с турецким клубом.

«Бешикташ» ищет замену Вауту Вегорсту, который, по сообщениям СМИ, близок к переходу в « » и расторжению арендного соглашения.

Абубакар выступал за «Бешикташ» в сезоне-2016/17 и в сезоне-2020/21.

Контракт с «Аль-Насром» был расторгнут в связи с необходимостью освободить место в составе для .

В текущем сезоне Абубакар отметился 4 забитыми голами и результативной передачей в 11 матчах. Подробная статистика игрока – здесь.