Абубакар после ухода из «Аль-Насра» Роналду может вернуться в «Бешикташ». Клуб ищет замену Вегорсту из-за интереса «МЮ»
Венсан Абубакар может перейти в «Бешикташ».
По информации Foot Mercato, после расторжения контракта с «Аль-Насром» камерунский нападающий ведет переговоры с турецким клубом.
«Бешикташ» ищет замену Вауту Вегорсту, который, по сообщениям СМИ, близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» и расторжению арендного соглашения.
Абубакар выступал за «Бешикташ» в сезоне-2016/17 и в сезоне-2020/21.
Контракт с «Аль-Насром» был расторгнут в связи с необходимостью освободить место в составе для Криштиану Роналду.
В текущем сезоне Абубакар отметился 4 забитыми голами и результативной передачей в 11 матчах. Подробная статистика игрока – здесь.
И ура!!! Аль Наср Роналду)))
«Я всегда думал, что Месси лучше Роналду, а после тренировки с Роналду понял, что был прав», — приводит слова Абубакара Mundo Deportivo.
Напомним, ранее 37-летний Роналду пропустил игру своей новой команды, так как не вписывался в квоту легионеров. Для решения этой проблемы, по информации RMC Sport, «Аль-Наср» был вынужден расстаться с Абубакаром. Теперь Роналду смогут внести в заявку на сезон. Контракт с Абубакаром был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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