Абубакар после ухода из «Аль-Насра» Роналду может вернуться в «Бешикташ». Клуб ищет замену Вегорсту из-за интереса «МЮ»

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Венсан Абубакар может перейти в «Бешикташ».

По информации Foot Mercato, после расторжения контракта с «Аль-Насром» камерунский нападающий ведет переговоры с турецким клубом.

«Бешикташ» ищет замену Вауту Вегорсту, который, по сообщениям СМИ, близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» и расторжению арендного соглашения.

Абубакар выступал за «Бешикташ» в сезоне-2016/17 и в сезоне-2020/21.

Контракт с «Аль-Насром» был расторгнут в связи с необходимостью освободить место в составе для Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Абубакар отметился 4 забитыми голами и результативной передачей в 11 матчах. Подробная статистика игрока – здесь.

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23 комментария

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Unnamed80
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Абубакара убрали лишь потому, что по спортивным принципам он выиграл бы конкуренцию у роналду.
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Александр Кодинков
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Роналду можно поздравить. Присоединился наконец к великим! Монако Головина, Торино Миранчука, Фиорентина Кокорина ( в прошлом)
И ура!!! Аль Наср Роналду)))
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А.В.Бубнов
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Аль-Наср выйдет проигравшим из этого тройного "обмена"
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Яйца Тен Хага
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Похоже на многохадовочку от Роналду)))
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i am better
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офигеть, когда я подписался на Аль Наср здесь, было где то почти 100 подписчиков, через несколько дней их уже 1000
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Ussaev M
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Постновогодние заголовки
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AJIewka Enjoy!
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Это из серии «Монако Головина»?? Или как понимать?
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Lindeman
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Аль-Наср Роналду🤦‍♂️ вроде дно достигнуто, но спортс начинает углубляться в это же дно
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Ignazio DE Alter
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Ответ Великий Алонсо
Роналду главный, любого могут вышвырнуть из команды как щенка ради него
Камерунский нападающий Венсан Абубакар, которого, как сообщается, отпустили из «Аль-Насра» из-за прихода Криштиану Роналду, сравнил португальского форварда с аргентинцем Лионелем Месси.

«Я всегда думал, что Месси лучше Роналду, а после тренировки с Роналду понял, что был прав», — приводит слова Абубакара Mundo Deportivo.

Напомним, ранее 37-летний Роналду пропустил игру своей новой команды, так как не вписывался в квоту легионеров. Для решения этой проблемы, по информации RMC Sport, «Аль-Наср» был вынужден расстаться с Абубакаром. Теперь Роналду смогут внести в заявку на сезон. Контракт с Абубакаром был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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Колыван
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Ответ Великий Алонсо
Роналду главный, любого могут вышвырнуть из команды как щенка ради него
https://amp.championat.com/football/news-4953011-abubakar-o-ronaldu-vsegda-schital-messi-luchshe-posle-trenirovki-s-krishtianu-ubedilsya.html
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PilOt
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Мастера заголовков на sports
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Подкат Пенальтьевич
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Чемпионат Саудовской Аравии может быть неплохим трамплином в Европу. Если Роналду проявит себя в Аравии, то тоже сможет себе найти крепкий клуб в Турции или на Кипре.
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Amigos88
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Три раза перечитал заголовок, чтобы понять, куда уходит Роналду из Аль-Насра.
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Великий Алонсо
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Роналду главный, любого могут вышвырнуть из команды как щенка ради него
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Пирс Морган
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Представляю лицо Абубакара, когда он понял, что быть одним из лучших бомбардиров чемпионата в принципе не важно
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Раиль Хафизов
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Тройная закрутка!
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Spartakus1984
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Убрали его так как не могли допустить,что бы он забил голов больше чем Роналду.
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Berekella 999
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Где роналду там проблемы
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Tuman Is
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
а то он будет рыдать 😭
перед своей аудиторией
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GiGgS11
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Роналду - Абубакар - Вегорст, - цепочка замкнулась:)
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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Berekella 999
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Где нарцисс там проблемы
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damondiamond
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Чё?
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Фанат Аль-Насра
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А потом в Порту по привычке :)
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