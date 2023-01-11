Роналду не будет продвигать заявку Саудовской Аравии на ЧМ-2030 – в том числе из-за участия Португалии в борьбе

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2030 Футбол

Криштиану Роналду не стал послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 из-за Португалии.

Сразу несколько медиа написали о том, что после перехода в «Аль-Наср» 37-летний нападающий будет участвовать в продвижении заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030, однако The Athletic со ссылкой на источник, близкий к игроку, сообщает, что такой договоренности нет.

Не в последнюю очередь это связано с тем, что шансы на проведение ЧМ-2030 есть у Португалии. Сообщалось, что страна подаст совместную с Испанией и Украиной заявку.

Вчера «Аль-Наср» выступил с заявлением, в котором опроверг, что Роналду будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ILshat Sabitov
Они такие: сначала крестят, а потом обрезание делают.
😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ILshat Sabitov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Новиков
Но как же так? Хейтеры уже и предателем Роналду окрестили...
Они такие: сначала крестят, а потом обрезание делают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мутный контракт какой то , то будет послом то не будет , то 80 лимонов в год , то 200 , потом сам шейх говорил что даже 80 это ложь , потом аль наср говорит 80 чистыми , а 100 какие контракты реклама и так далее . На самом деле там 15-20 лимонов , а 200 выгодный понт для обоих сторон . Его никто даже за бесплатно брать не хотел .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Флоренти́но Пéрес
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
- Бежать не может
- Гол забить не может
- Штрафной пробить не может
- Линию офсайда держать не может
- Продвинуть своих хозяев из СА тоже не может
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это хорошо) теперь Аравия скорее всего выиграет право принимать Чемп Мира 2030 ) с роналду в роли посла амбассадора было без шансов )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Но как так? Глоры лёньки же твердили с пеной у рта что он предатель Родины)
У рта это было у них другое.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Havana Club
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Hella black
Если бы Криш согласился и продался,это был бы зашквар столетия ! Все его рэкордЫ и уникальность можно было бы перечеркнуть одним этим поступком.
Какой же бред ты пишешь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адилет Асенов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Новиков
Но как же так? Хейтеры уже и предателем Роналду окрестили...
Был тут один персонаж который обратное мне доказывал ахахах
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fellx
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Hella black
Если бы Криш согласился и продался,это был бы зашквар столетия ! Все его рэкордЫ и уникальность можно было бы перечеркнуть одним этим поступком.
Как же быстро народ спортса перешел в лад "если бы" и продалжают плюсовать друг друга.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2vdhrvmmzf
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Великий Алонсо
Мужчина.
Давно мужчины с Бадрами водятся?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СуперНегр228
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как же так?Местные "ыксперты" уже пророчили Кртшу звание "предатель родины" и т.д
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Великий Алонсо
Мужчина.
Вот это поворот))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Карл-Хайнц Кёрбель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Но как так? Глоры лёньки же твердили с пеной у рта что он предатель Родины)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Социо Пат
Теперь у глоров за последний год будет хоть одно белое пятно за что можно зацепиться)
Да эти новости по нескольку раз в день то подтверждаются, то опровергаются...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bunyod Turgunov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Новиков
Но как же так? Хейтеры уже и предателем Роналду окрестили...
Ещё недавно сам Игорь Новиков хейтил Роналду но ради плюса он готов на всё
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Заявка нелепая довольно. Две страны граничат, третья не пришей рукав
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роналду под конец карьеры планирует еще дома на ЧМ сыграть!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Новиков
Но как же так? Хейтеры уже и предателем Роналду окрестили...
Ну они умеют нести чушь🤝🏻
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Вячеслав Авакян
ЧМ 2030 обязян пройти в Уругвае/Аргентине
Кому обязан то ?
Любая страна считает что она достойна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio666
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Комментарий удален модератором
Причем тут Месси? Вы в тексте про одно, видите другое...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мужчина.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio666
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Интересно, какой был бы итог если бы федерация слила не Сантуша в пользу Роналду, а Роналду в пользу Сантуша?)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Hella black
Если бы Криш согласился и продался,это был бы зашквар столетия ! Все его рэкордЫ и уникальность можно было бы перечеркнуть одним этим поступком.
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
el.mag777
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Hella black
Если бы Криш согласился и продался,это был бы зашквар столетия ! Все его рэкордЫ и уникальность можно было бы перечеркнуть одним этим поступком.
Не удивлюсь, если так всё и окажется.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Социо Пат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Новиков
Но как же так? Хейтеры уже и предателем Роналду окрестили...
Теперь у глоров за последний год будет хоть одно белое пятно за что можно зацепиться)
+19
-13
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий