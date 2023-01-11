Роналду не будет продвигать заявку Саудовской Аравии на ЧМ-2030 – в том числе из-за участия Португалии в борьбе
Криштиану Роналду не стал послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 из-за Португалии.
Сразу несколько медиа написали о том, что после перехода в «Аль-Наср» 37-летний нападающий будет участвовать в продвижении заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030, однако The Athletic со ссылкой на источник, близкий к игроку, сообщает, что такой договоренности нет.
Не в последнюю очередь это связано с тем, что шансы на проведение ЧМ-2030 есть у Португалии. Сообщалось, что страна подаст совместную с Испанией и Украиной заявку.
Вчера «Аль-Наср» выступил с заявлением, в котором опроверг, что Роналду будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.
- Гол забить не может
- Штрафной пробить не может
- Линию офсайда держать не может
- Продвинуть своих хозяев из СА тоже не может
Любая страна считает что она достойна