Роналду получит 200 млн евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 (AFP)

Теги Криштиану Роналду Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2030 деньги Футбол

Криштиану Роналду получит 200 млн евро, став амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

Ранее сообщалось, что за сезон в «Аль-Насре» нападающий будет зарабатывать около 200 млн евро с учетом коммерческих доходов.

По данным AFP, это не все доходы, которые Роналду получит в Саудовской Аравии.

«Роналду получит более 200 млн евро по контракту. Он станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030, и за это ему заплатят еще 200 млн евро», – сообщил AFP источник, близкий к клубу.

Напомним, что в число участников борьбы за право на проведение ЧМ-2030 входит Португалия. Она подаст совместную с Испанией и Украиной заявку.

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83 комментария

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PkA46
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Может ему не надо больше денег?
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кракадил
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ну что сказать -красавчик.
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Игорь Климов
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Ответ Джавез Тилл
А что он еще должен был делать??? Человек всё выиграл в карьере и в 37 лет перешел в слабый чемп за большие деньги... Больше тебе чихать где он будет играть, за Спортинг, МЮ, Реал, Юве, Аль-Нарс и где бы он не играл будешь свою желчь изливать, сектант 😆
Чемпионат Мира этот Кринж7 не выиграл, и даже никогда не играл в финале.
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Плацкарт Вагоныч
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Ответ anton88sokolnikov@mail.ru
Роналду за 200 можно?
За 200 можно все 😂
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corazón blanco
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Ответ 5hxrb7mywu
Один из самых известных португальцев в мире🤦‍♂️Назови хоть одного кроме Роналду ???Без гугла
Марсело де Соуза президент Португалии, футболистов/тренеров могу перечислить, мореплавателей это если без использования интернет поисковиков.
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Плацкарт Вагоныч
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Копирует Месси :D
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Lisic
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Молодец, умеет зарабатывать. Месси, кстати, тоже является амбассадором заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030, при том что Аргентина так же претендует на его проведение. И в этом нет ничего плохого. Их страны вряд ли могут им предложить хотя бы десятую часть от этой суммы.
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Александр Елисеев
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Ответ Leo
персофаны и этот позор найдут чем оправдать, даже не сомневайся
Не не, это будет позором, который Роналду не смоет и для всех остальных будет предателем своей родины.
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Leo
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Ответ Адилет Асенов
За такие бабки и ты бы это делал,не надо воздух гонять
Не суди других по себе:)
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Новокули26
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А чё так можно чтоли??? Они по континетам раздают ЧМ,по идеи следующий должен в Африке пройти,если там есть желающие
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dedpihto59
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Ответ Приятного Покура
Забавно. Даже после этого-нарцисса хотят приглашать в сборную 🤷🏽 Я думаю,в ближайшем будущем, ни одна команда из Южной Африки😂 не выгорает проведения мундиаля. Катара достаточно
Причём тут Южная Африка 🤷‍♀️!
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dedpihto59
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Бабло само липнет 👍‼️
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Адилет Асенов
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Ответ Leo
персофаны и этот позор найдут чем оправдать, даже не сомневайся
За такие бабки и ты бы это делал,не надо воздух гонять
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Temp LC
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Ответ 5hxrb7mywu
А почему он должен агитировать за тех кто его не любит ???Так еще и Украина в заявке(это вообще что за бред)🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Такие жители Португалии не достойны такого игрока как Роналду.Когда он золотые мячи получает так в жопу целуют,как у человека тяжелый год пошел,нет бы поддержать они его добивают притом свои же! Так что товарищ давайте не будем
Полностью согласен. В этом году каждый португальский журналист кому не лень поливали желчью Роналду.Кричали, что ему не место в сборной и т.д.Разве это настоящие болельщики, которые достойны уважения?
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Социо Пат
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Родина это не задница шейха!
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Temp LC
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Ответ человек-муравей человек-физрук
там какой-то португальский политик кричал что Роналду сделал для Португалии больше чем кто либо. ну в 2030 он точно не сможет играть за сборную а значит и страна может идти лесом. сначала кинул сборную а теперь и всю страну
Что за ужас я прочитал. А кто сделал для Португалии больше чем Роналду? На ЧМ 2030 ему будет 45 лет. Он уже ни в какой футбол не будет играть. И как он кинул свою страну? То что он будет топить за заявку СА на ЧМ 2030 не означает, что кидает свою страну. Он был и остаётся португальцем, да и португалия не топила за проведение у них ЧМ 2030 и даже дальнейших чемпионатов мира
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Destro7451
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Ответ ZjzoRe
генерал Власов за идею, не за деньги
Одна из причин предательства Власова - "звёздная болезнь". Чем не сходство?
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Приятного Покура
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Забавно. Даже после этого-нарцисса хотят приглашать в сборную 🤷🏽

Я думаю,в ближайшем будущем, ни одна команда из Южной Африки😂 не выгорает проведения мундиаля.
Катара достаточно
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Иван Монахов
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Когда Гус в 2008 выбил Голландию, он тоже считался предателем и продажником?
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Александра Александрова
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Его сумасшедшая сестричка , что то кричала там про крыс , нужно у нее спросить, кто ее неадекватный братик теперь после этого ?
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Алексей Полиенков
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Капец... Продал свою родину, получается... Настоящий образец для подражания.
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madaev
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Не 30 серебренников конечно.Но то что продал свою страну за деньги-факт.
Боже, сайт клоунов номер один
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Temp LC
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Ответ Frank Underwood
Бедуины, конечно, кроме торговли нефтью и побивания камнями не в чем толком не смыслят. Нынешнему Роналду нужно платить 200 миллионов, чтобы он участвовал в продвижении заявки конкурентов, тогда у СА появится какой-то минимальный шанс.
Конкурентов? Интересно какие конкуренты у СА связанные с Роналду?
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Temp LC
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Ответ kontelaki
продал свою страну, позорище
Предал свою страну это как? Я не слышал, чтоб он менял гражданство или португалия была одним из главных кандидатах на проведение у них ЧМ 2030 ? Что за бред
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5hxrb7mywu
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Ответ corazón blanco
В Португалии эту новость воспримут ужасно. Все-таки легенда сборной Португалии, один из самых известных португальцев в мире и будет продвигать заявку чужой страны. Роналду и так богат, неужели он сделает ещё шаг, чтобы от него отвернулись даже ещё больше людей, чем после скандального интервью.
Один из самых известных португальцев в мире🤦‍♂️Назови хоть одного кроме Роналду ???Без гугла
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