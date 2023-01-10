Роналду получит 200 млн евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 (AFP)

получит 200 млн евро, став амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

Ранее сообщалось, что за сезон в « » нападающий будет зарабатывать около 200 млн евро с учетом коммерческих доходов.

По данным AFP, это не все доходы, которые Роналду получит в .

«Роналду получит более 200 млн евро по контракту. Он станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030, и за это ему заплатят еще 200 млн евро», – сообщил AFP источник, близкий к клубу.

Напомним, что в число участников борьбы за право на проведение входит Португалия. Она подаст совместную с Испанией и Украиной заявку.