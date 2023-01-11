«Аль-Наср» опроверг, что Роналду будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030: «Он сосредоточен на работе с партнерами по команде, чтобы помочь клубу добиться успеха»
Криштиану Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.
Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Насра» станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 и получит за это 200 миллионов евро.
«ФК «Аль-Наср» хотел бы уточнить, что, вопреки сообщениям в медиа, контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» не подразумевает обязательств по каким-либо заявкам на чемпионат мира.
Его [Роналду] основное внимание сосредоточено на «Аль-Насре» и работе с партнерами по команде, чтобы помочь клубу добиться успеха», – говорится в заявлении саудовского клуба.
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