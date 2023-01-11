«Аль-Наср» опроверг, что Роналду будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030: «Он сосредоточен на работе с партнерами по команде, чтобы помочь клубу добиться успеха»

Криштиану Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Насра» станет амбассадором заявки на и получит за это 200 миллионов евро.

«ФК «Аль-Наср» хотел бы уточнить, что, вопреки сообщениям в медиа, контракт с « » не подразумевает обязательств по каким-либо заявкам на чемпионат мира.

Его [Роналду] основное внимание сосредоточено на «Аль-Насре» и работе с партнерами по команде, чтобы помочь клубу добиться успеха», – говорится в заявлении саудовского клуба.