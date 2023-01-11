«Аль-Наср» опроверг, что Роналду будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030: «Он сосредоточен на работе с партнерами по команде, чтобы помочь клубу добиться успеха»

Теги Криштиану Роналду Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2030 Футбол

Криштиану Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Насра» станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 и получит за это 200 миллионов евро.

«ФК «Аль-Наср» хотел бы уточнить, что, вопреки сообщениям в медиа, контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» не подразумевает обязательств по каким-либо заявкам на чемпионат мира.

Его [Роналду] основное внимание сосредоточено на «Аль-Насре» и работе с партнерами по команде, чтобы помочь клубу добиться успеха», – говорится в заявлении саудовского клуба.

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5 комментариев

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Sir David Beckham
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на каждую новость о Роналду приходится по три опровержения
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
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Ждем дугу в дебютном матче 😁
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Winterburn
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Ответ Burel
когда там уже ветка будет с игрой Аль-Насра.. Посмеяться хочется
Мне тоже интересно, по сколько пенальти за матч будут теперь назначать в ворота соперников Аль-Насра?)
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Barsa! bolshe chem klub
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Как только Роналду перестал симулировать, почему-то Джоджина Родригес тоже перестала получать удовольствие от секса...

🤭😅😅
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Burel
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когда там уже ветка будет с игрой Аль-Насра.. Посмеяться хочется
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