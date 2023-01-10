«Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 38 и будет играть в единственной стране, победившей чемпионов. Вот это я понимаю «закончил карьеру». Морган о Криштиану
Пирс Морган высказался о переезде Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.
Португальский нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года. Сообщалось, что он ежегодно будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.
Телеведущий, взявший в ноябре резонансное интервью у Роналду, ответил на твит подписчика, который поинтересовался мнением Моргана о насчет разговоров о том, что Криштиану этим переходом закончил карьеру.
«В прошлый раз, когда я проверял, Криштиану только что подписал крупнейшую трансферную сделку в истории футбола, став самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в возрасте 38 лет, и будет играть в единственной стране, которая победила чемпионов мира Аргентину.
Вот это я понимаю «закончил», – написал Морган.
«У него яйца больше, чем мозги». Почему Пирс Морган такой скандалист: прослушка, Трамп, обида на принцессу
Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком
В палату провели интернет?)
Такой великий чемпион мог бы закончить гораздо лучше.
Ну или хотя бы красиво уехать в Аравию, сказав что я мол добился всего в футболе, теперь могу и в кайф пожить. Это бы смотрелось куда выигрышней.
Смысл понятен всем нормальным людям,кроме таких клоунов, как вы
Он хотел иметь отношение к победе над Месси, и это был единственный способ, который удалось найти.