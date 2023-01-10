«Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 38 и будет играть в единственной стране, победившей чемпионов. Вот это я понимаю «закончил карьеру». Морган о Криштиану

Теги Криштиану Роналду Сборная Аргентины по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высказался о переезде Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.

Португальский нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года. Сообщалось, что он ежегодно будет зарабатывать 200 миллионов евро в год

Телеведущий, взявший в ноябре резонансное интервью у Роналду, ответил на твит подписчика, который поинтересовался мнением Моргана о насчет разговоров о том, что Криштиану этим переходом закончил карьеру. 

«В прошлый раз, когда я проверял, Криштиану только что подписал крупнейшую трансферную сделку в истории футбола, став самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в возрасте 38 лет, и будет играть в единственной стране, которая победила чемпионов мира Аргентину.

Вот это я понимаю «закончил», – написал Морган. 

«У него яйца больше, чем мозги». Почему Пирс Морган такой скандалист: прослушка, Трамп, обида на принцессу

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

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45 комментариев

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Rosberg005
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Даже дюрекс так не натягивается как факты в пользу КР7 от этого журналиста
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Brigant
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Морган хорошо так отлизывает!
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Александра Чиркова
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Он еще не "стер язык" о мягкое место Криштины?
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Вася Васильков
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Тут уж точно не поспоришь
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Iamliam
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Еще печальнее грустного клоуна, клоун который не понимает что он клоун. Желаю Роналду поскорее развязаться с этим чудилой, только хуже для своей репутации делает.
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Val Smith
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Ответ Winterburn
Когда Саудиты побеждали Аргентину, чемпионами мира была Франция, клоун!
Когда Роналду подписывал контракт с Саудитами, чемпионом была Аргентина. Я это знаю так как читал это тут в каждой новости от опьянённых победой болельщиков Месси, которым Пирс сейчас поджигает по их же методике. Разница лишь в том что Пирс это несчадно монетизирует.
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Гегенпрессинг Рангника
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Он уже открыто палится в троллинге, просто ловит хайп на кринже и его фанатах
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Roman Zhirnov
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Ответ Алексей Ишуткин
А вот и карманный 🤡 подьехал
У него абонемент на год оформлен, видимо, так что спустя какое-то время (первый выход в составе/первый гол за новый клуб) ждём ещё подвоза откровений.
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Паскаль Шимбонда
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Ор выше гор)
В палату провели интернет?)
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Kirkoroff
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Ответ Aleksandr Dubovik
Ну ведь по сути он прав, кто бы не мечтал о такой пенсии?
Ну не знаю, трубить полгода на весь мир о своём эго и футбольных амбициях и в итоге уехать в нефутбольную страну (вот только не начинайте про Аргентину обыграли и т д) за деньгами, когда ты и так мультимиллионер.
Такой великий чемпион мог бы закончить гораздо лучше.
Ну или хотя бы красиво уехать в Аравию, сказав что я мол добился всего в футболе, теперь могу и в кайф пожить. Это бы смотрелось куда выигрышней.
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rcbkz6mrtd
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Этот Морган принеприятнейший тип
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Goofts
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Я думал у него контракт закончился, типичный Клоун
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Михо
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Ответ Armen Aleksanyan
Долго думал, что написать)) ничего неожиданного не придумал)
Придумал😃
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Winterburn
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Ответ KiNG_K
Надеюсь сыну ты не меньше времени уделяешь, чем комментам на спортс))
Уже поздно, он спит)
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KiNG_K
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Ответ Winterburn
Мой восьмилетний сын именно так и рассуждает))
Надеюсь сыну ты не меньше времени уделяешь, чем комментам на спортс))
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Coodesnik
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Ответ Winterburn
Когда Саудиты побеждали Аргентину, чемпионами мира была Франция, клоун!
Если вы,клоун так придераетесь к словам. Тогда можно на этом Чм или будущих чемпионов.
Смысл понятен всем нормальным людям,кроме таких клоунов, как вы
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Winterburn
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Ответ Armen Aleksanyan
Долго думал, что написать)) ничего неожиданного не придумал)
Просто старина Морган ненадолго отвлекся на принца Гарри, но тут пришла смска о новом транше на свет за пару лестных постов о другой принцессе))
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Anton Kortenko
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Крэб-пипл, Криш-пипл.
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Я Гражданин Мира
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Значить Саудиты сильнее были и прошлого и будущего чемпиона мира!!!
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Алексей Ишуткин
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А вот и карманный 🤡 подьехал
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Winterburn
И не "заканчивал карьеру", а подыскивал солидный клуб, играющий в Лиге Чемпионов))
В Европейской или Азиатской? Если в Азиатской, то все получилось как он и хотел.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Winterburn
Мой восьмилетний сын именно так и рассуждает))
Вообще то правильно рассуждает мальчик. 😀
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Zatvornick
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Ахаха. Так вот в чём дело.
Он хотел иметь отношение к победе над Месси, и это был единственный способ, который удалось найти.
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Amroyan
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Если бы Роналду перебрался в исландский Вестманнаэяр, Морган бы сказал, что Роналду играет в стране, которая побеждала Россию в 1999 году, Россия громила Саудовскую Аравию 5:0, а саудиты обыграли чемпионов мира. Шах и мат!
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Alda
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Как же глубоко он готов засовывать язык…
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