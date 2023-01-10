«Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 38 и будет играть в единственной стране, победившей чемпионов. Вот это я понимаю «закончил карьеру». Морган о Криштиану

Пирс Морган высказался о переезде в Саудовскую Аравию.

Португальский нападающий подписал контракт с « » до 2025 года. Сообщалось, что он ежегодно будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.

Телеведущий, взявший в ноябре резонансное интервью у Роналду, ответил на твит подписчика, который поинтересовался мнением Моргана о насчет разговоров о том, что Криштиану этим переходом закончил карьеру.

«В прошлый раз, когда я проверял, Криштиану только что подписал крупнейшую трансферную сделку в истории футбола, став самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в возрасте 38 лет, и будет играть в единственной стране, которая победила чемпионов мира Аргентину.

Вот это я понимаю «закончил», – написал Морган.

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