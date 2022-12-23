Романцев назвал Промеса лучшим игроком года в России. Соболев, Джикия, Малком и Уткин – в топ-5

назвал пятерку лучших игроков в России в 2022 году.

На первое место бывший главный тренер сборной России и «Спартака» поставил хавбека красно-белых .

Также в числе лучших Романцев назвал , Георгия Джикию (оба — « »), Малкома (« ») и (« »).

Промес – игрок года в России по версии «СЭ», Малком – 2-й, Акинфеев – 3-й, Соболев – 9-й