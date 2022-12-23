Романцев назвал Промеса лучшим игроком года в России. Соболев, Джикия, Малком и Уткин – в топ-5
Олег Романцев назвал пятерку лучших игроков в России в 2022 году.
На первое место бывший главный тренер сборной России и «Спартака» поставил хавбека красно-белых Квинси Промеса.
Также в числе лучших Романцев назвал Александра Соболева, Георгия Джикию (оба — «Спартак»), Малкома («Зенит») и Даниила Уткина («Ростов»).
Промес – игрок года в России по версии «СЭ», Малком – 2-й, Акинфеев – 3-й, Соболев – 9-й
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