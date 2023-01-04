Португальский журналист рассказал о подробностях конфликта Криштиану Роналду с Жорже Мендешем.

В конце декабря форвард перешел в саудовский «Аль-Наср». Сообщалось, что трансфером занимался не агент Мендеш, а персональный менеджер и друг Криштиану – Рикарду Регуфе.

«Клубы неохотно рассматривали подписание Роналду. Доказательством этого является то, что предложение ему сделал «Аль-Наср». Не «ПСЖ», не итальянская команда, не было вариантов с возвращением в «Реал» или переходом в «Барсу» или «Баварию». Был только « ».

У Жорже Мендеша хватило смелости сказать правду, которую не очень хорошо воспринял. И он решил, что для того, чтобы перейти в Саудовскую Аравию в качестве свободного агента, ему не нужен агент», – сказал журналист Record Витор Пинту.