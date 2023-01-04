«У Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Роналду не очень хорошо воспринял. Криштиану решил, что для перехода в Саудовскую Аравию ему не нужен агент». Журналист Record о конфликте

Теги Криштиану Роналду Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд агенты Футбол

Португальский журналист рассказал о подробностях конфликта Криштиану Роналду с Жорже Мендешем.

В конце декабря форвард перешел в саудовский «Аль-Наср». Сообщалось, что трансфером занимался не агент Мендеш, а персональный менеджер и друг Криштиану – Рикарду Регуфе.

«Клубы неохотно рассматривали подписание Роналду. Доказательством этого является то, что предложение ему сделал «Аль-Наср». Не «ПСЖ», не итальянская команда, не было вариантов с возвращением в «Реал» или переходом в «Барсу» или «Баварию». Был только «Аль-Наср». 

У Жорже Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Криштиану Роналду не очень хорошо воспринял. И он решил, что для того, чтобы перейти в Саудовскую Аравию в качестве свободного агента, ему не нужен агент», – сказал журналист Record Витор Пинту. 

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55 комментариев

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SergioRamos92
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Если твой агент, который тебя боготворил всю карьеру, говорит тебе неудобную правду, это повод задуматься. Но это точно не для Криша. В его глазах человек просто перестает быть красивым. Всё-таки Рон стал заложником своего завышенного эго, благодаря которому он добивался больших успехов.
После интервью Моргану я думаю
Очевидно было что Рон своего агента Мендеша больше не слушает,он бы уж точно бы не дал Кришу так закапать себя
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Benner
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Ответ Ar41
Не понимаю, зачем вам вознося Месси макать в говно Роналду? И наоборот? Нельзя ли принять, что они оба великие игроки? Кто-то считает Роналду лучше, кто-то Месси (я разделяю эту точку зрения), но как в ваших головах величие одного противоречит величию другого?
Роналду считают лучше только на голову отбитые сектанты
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Men77
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Ответ Марат Люсьеныч
зачем он нужен?) максимум нужен юрист, но у них почасовая оплата и хватит пары сотен тысяч
Юрист нужен грубо говоря для того, чтобы было оформлено все по закону и была отвественность, а обсуждать детали (зарплату, нюансы имиджевых прав, проживания, перелетов и т.д) обсуждает представитель футболиста, который обычно именуется агентом. А юрист просто оформляет все договоренности в рамках закона.
Не будет же юрист обсуждать ЗП игрока)
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bibendum
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Совсем плохи дела у Рончика, если даже Мендеш, которого Рончик называл своим лучшим другом, отвернулся от него. Кто следующий? Пирс? Джорджина?
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Goofts
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Ответ Гений с лысиной
Криштиану решил, что для перехода в Саудовскую Аравию ему не нужен агент И в чем он не прав? Его и без Мендеша арабы с руками и ногами забрали
В конце карьеры агент не нужен, увы, такой бесславный конец
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Марат Люсьеныч
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Ответ Men77
А том, что агент в любом случае нужен. Или ты думаешь Криштиану лично всё обговаривал? Просто в данном случае роль агента сыграл его друг
зачем он нужен?) максимум нужен юрист, но у них почасовая оплата и хватит пары сотен тысяч
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⚽️Juventini⚽️
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Ответ Ar41
Не понимаю, зачем вам вознося Месси макать в говно Роналду? И наоборот? Нельзя ли принять, что они оба великие игроки? Кто-то считает Роналду лучше, кто-то Месси (я разделяю эту точку зрения), но как в ваших головах величие одного противоречит величию другого?
Без величия одного не было бы величия другого .
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Ramil_27
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Ответ City!
Какую правду? Ты сам веришь, что в Европе не было вариантов? С сохранением зарплаты конечно, но если бы не упирался в деньги, то вариантов море
Ты в танке был или просто сектант? Все инсайдеры и новостные агентства писали, что в Европе ноль вариантов, предложение только от Аль-Насра. Бавария, Наполи, Дортмунд и так далее публично поржали, что этот фрукт им нафиг не упал.
Так же куча инфы было, что он был согласен за 80 тысяч, остальное бы выплачивал МЮ. Претендентов всё равно не нашлось
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Spiker1606
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Ответ rigobersong
А главная правда в том, что Месси Чемпион Мира!:)🇦🇷🥇 А роналду сбитый летчик и вечно второй🤣
Хахаха, ты хотел словить плюсиков, но не получилось. В жизни я тебя видел и знаю. Ты тот ещё £0sh0k и ¢hm0.
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Men77
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Ответ Гений с лысиной
Криштиану решил, что для перехода в Саудовскую Аравию ему не нужен агент И в чем он не прав? Его и без Мендеша арабы с руками и ногами забрали
А том, что агент в любом случае нужен. Или ты думаешь Криштиану лично всё обговаривал?
Просто в данном случае роль агента сыграл его друг
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Я
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Ответ Oleg
Лучшим ты можешь считать кого угодно, это личная точка зрения, но ЧМ Месси ставит на несколько ступенек выше Роналду. Это факт.
И самое главное как он был выигран! Капитан привел средненьких футболистов к победе, потому что в него поверили, а фрукт только усугубил положение в сборной своим эго поведением.
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City!
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Если твой агент, который тебя боготворил всю карьеру, говорит тебе неудобную правду, это повод задуматься. Но это точно не для Криша. В его глазах человек просто перестает быть красивым. Всё-таки Рон стал заложником своего завышенного эго, благодаря которому он добивался больших успехов.
Какую правду? Ты сам веришь, что в Европе не было вариантов? С сохранением зарплаты конечно, но если бы не упирался в деньги, то вариантов море
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Михо
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Думаю у Мендеша из за Криша серьезно испортились отношения с МЮ, как ни крути одним из самых больших клубов мира. Он устроил образцовую разводку с якобы интересом Сити, впарил им Криша на космических условиях, просто гениальная работа. А Криш взял и все сломал
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Yusuf Evloev
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Ответ Игорь Климов
Значит скоро и с Джорджиной контракт расторгнет.
и будет жить с тобой бадр
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Vinnipukh Vinni
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Ответ rigobersong
А главная правда в том, что Месси Чемпион Мира!:)🇦🇷🥇 А роналду сбитый летчик и вечно второй🤣
Не второй. Вылет в 1/4 - это совсем не второй ))
А лучший результат - 4 место в 2006 году.
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Никита Филимонов
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Если твой агент, который тебя боготворил всю карьеру, говорит тебе неудобную правду, это повод задуматься. Но это точно не для Криша. В его глазах человек просто перестает быть красивым. Всё-таки Рон стал заложником своего завышенного эго, благодаря которому он добивался больших успехов.
И о чем же Роналду должен был задуматься, но не задумался?
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Игорь Новиков
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Ну бред. Мендеш как раз говорил, что надо.
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Xm.md
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Ответ Oleg
Лучшим ты можешь считать кого угодно, это личная точка зрения, но ЧМ Месси ставит на несколько ступенек выше Роналду. Это факт.
ЧМ взятый кучей левых пенок никого никуда не ставит
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Микаил михаил
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Ответ Саламбек Алаев
Фруктовые фантазии пошли
Вот именно не смог перейти его не кто не взял даже Айнтрахт ещё тренировался в базе реала надеясь реал предложить ему контракт но этого не случилось и у него кроме Аль Насра другого варианта не осталось
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Eden Hazard
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Если твой агент, который тебя боготворил всю карьеру, говорит тебе неудобную правду, это повод задуматься. Но это точно не для Криша. В его глазах человек просто перестает быть красивым. Всё-таки Рон стал заложником своего завышенного эго, благодаря которому он добивался больших успехов.
Там агенс щас больше высказывается, с тех пор когда понял, что всю жизнь очень круто на нем наваривался, а последний переход, оооочень жирный, но "прощальные" агентские достанутся не ему, а он так попу ему вылизывал. И вот, без выходного пособия.
Там не смелости хватило, а уже на пофиг говорит что думает. 31 лям не ему ушёл.
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Oleg
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Ответ Ar41
Не понимаю, зачем вам вознося Месси макать в говно Роналду? И наоборот? Нельзя ли принять, что они оба великие игроки? Кто-то считает Роналду лучше, кто-то Месси (я разделяю эту точку зрения), но как в ваших головах величие одного противоречит величию другого?
Лучшим ты можешь считать кого угодно, это личная точка зрения, но ЧМ Месси ставит на несколько ступенек выше Роналду. Это факт.
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corazón blanco
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Ответ rigobersong
Такое ощущение, что он бот без эмоций, чисто по шаблону все строчит:)🤣
Лучше быть человеком без эмоций, чем изливаться желчью. А опускаться до Вашего уровня не могу, в силу возраста и отсутствия опыта. Вы в этой каше уже давно варитесь, задавите так сказать своими навыками.
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A K
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При чем тут смелость? Клиент спрашивает, где я буду играть? Агент может сказать только то, что есть, а именно, нигде. А башлять Мендешу за переход в Аль-Наср и правда глупо - в чем там работа агента? Туда Криштиану сам себя продал без проблем.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Этот Райола хочет денег
Мендеш, бро, с твоим профессионализмом и чутьем ты всегда будешь в топе агентов, зачем тебе этот списанный балласт!
20 лет всё-таки тащил его, практически заменил ему отца...прикипел к поедателю семян киноа, может быть, несмотря на агентскую чёрствость, а тот взял и выдал уникальные перформансы и уникальное интервью из-за того, что Мендеш решил сказать правду(так поступают только по-настоящему близкие люди, остальные лапшу вешают)🤓
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Philipp Panov
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Ответ rigobersong
А главная правда в том, что Месси Чемпион Мира!:)🇦🇷🥇 А роналду сбитый летчик и вечно второй🤣
Все так, нашли ли вы себя, сударь? И каков ваш номер?
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