«У Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Роналду не очень хорошо воспринял. Криштиану решил, что для перехода в Саудовскую Аравию ему не нужен агент». Журналист Record о конфликте
Португальский журналист рассказал о подробностях конфликта Криштиану Роналду с Жорже Мендешем.
В конце декабря форвард перешел в саудовский «Аль-Наср». Сообщалось, что трансфером занимался не агент Мендеш, а персональный менеджер и друг Криштиану – Рикарду Регуфе.
«Клубы неохотно рассматривали подписание Роналду. Доказательством этого является то, что предложение ему сделал «Аль-Наср». Не «ПСЖ», не итальянская команда, не было вариантов с возвращением в «Реал» или переходом в «Барсу» или «Баварию». Был только «Аль-Наср».
У Жорже Мендеша хватило смелости сказать правду, которую Криштиану Роналду не очень хорошо воспринял. И он решил, что для того, чтобы перейти в Саудовскую Аравию в качестве свободного агента, ему не нужен агент», – сказал журналист Record Витор Пинту.
Очевидно было что Рон своего агента Мендеша больше не слушает,он бы уж точно бы не дал Кришу так закапать себя
Не будет же юрист обсуждать ЗП игрока)
Так же куча инфы было, что он был согласен за 80 тысяч, остальное бы выплачивал МЮ. Претендентов всё равно не нашлось
Просто в данном случае роль агента сыграл его друг
А лучший результат - 4 место в 2006 году.
Там не смелости хватило, а уже на пофиг говорит что думает. 31 лям не ему ушёл.