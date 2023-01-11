«Барса» может продать Рафинью летом ради увеличения лимита на зарплаты, если потребуется. Клуб считает, что вернет 58 млн евро
«Барселона» считает, что при необходимости сможет отбить деньги, потраченные на Рафинью.
Минувшим летом вингер перешел в каталонский клуб из «Лидса» за 58+7 млн евро.
Как пишет Diario Sport, руководство «Барселоны» надеется, что на решающем этапе сезона бразилец проявит себя. В клубе спокойны относительно него. Тренерский штаб верит в Рафинью.
Кроме того, руководство «Барселоны» знает, что Рафинья интересен клубам АПЛ. Каталонцы считают, что смогут вернуть потраченные на Рафинью деньги, если он так и не проявит себя или захочет играть более важную роль в команде. В случае с другими новичками это было бы сложно, но касательно Рафиньи сомнений нет.
Это не значит, что «Барса» хочет продать бразильца. Однако каталонцы могут прибегнуть к этой возможности, если зарплатный лимит клуба все-таки понизится на 200 млн евро летом. В таком случае «Барсе» придется совершить крупную продажу. Выбор при таком раскладе падет на игрока, который играет не самую важную роль в команде, но способен принести крупную сумму. Рафинья – один из них.
Вингер выходил в старте «Барселоны» в 7 матчах Ла Лиги и в 3 играх Лиги чемпионов. Лишь один из них он провел целиком. В большинстве игр он уходил на скамейку в районе 60-й минуты.
Всего на счету 26-летнего футболиста 3 гола и 5 результативных передач в 21 игре за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
А Рафинья хороший
Сначала выпрашивают игроков, потом их сливают
От великого клуба не осталось ничего
Лучше уж от Дембеле избавляться
и ни один нормальный клуб за него сейчас и 30 млн не даст)