«Барса» может продать Рафинью летом ради увеличения лимита на зарплаты, если потребуется. Клуб считает, что вернет 58 млн евро

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рафинья Диас деньги Футбол

«Барселона» считает, что при необходимости сможет отбить деньги, потраченные на Рафинью.

Минувшим летом вингер перешел в каталонский клуб из «Лидса» за 58+7 млн евро.

Как пишет Diario Sport, руководство «Барселоны» надеется, что на решающем этапе сезона бразилец проявит себя. В клубе спокойны относительно него. Тренерский штаб верит в Рафинью.

Кроме того, руководство «Барселоны» знает, что Рафинья интересен клубам АПЛ. Каталонцы считают, что смогут вернуть потраченные на Рафинью деньги, если он так и не проявит себя или захочет играть более важную роль в команде. В случае с другими новичками это было бы сложно, но касательно Рафиньи сомнений нет.

Это не значит, что «Барса» хочет продать бразильца. Однако каталонцы могут прибегнуть к этой возможности, если зарплатный лимит клуба все-таки понизится на 200 млн евро летом. В таком случае «Барсе» придется совершить крупную продажу. Выбор при таком раскладе падет на игрока, который играет не самую важную роль в команде, но способен принести крупную сумму. Рафинья – один из них.

Вингер выходил в старте «Барселоны» в 7 матчах Ла Лиги и в 3 играх Лиги чемпионов. Лишь один из них он провел целиком. В большинстве игр он уходил на скамейку в районе 60-й минуты.

Всего на счету 26-летнего футболиста 3 гола и 5 результативных передач в 21 игре за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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54 комментария

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Ванильный Мишка
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Торреса и Гарсию продать, может та же сумма получится
А Рафинья хороший
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Tommy_2_0_7
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Столько сейчас бездарей в Барсе, а они решили, если что - продать одного из самых талантливых ? Вот... блин - горе селекторы. Ну...тем легче соперникам будет.
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Даниил Линков
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Клоунизм🤯
Сначала выпрашивают игроков, потом их сливают
От великого клуба не осталось ничего
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Бускетс это позиция
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Бредово, Из-за невероятной любви Хави к Дембеле, Рафе не дают шансов на родном правом краю, а потом удивляются а чего это он бесполезный
Лучше уж от Дембеле избавляться
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B@SS
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За мечтой пацан шел )
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Ramin Mamedov
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Ответ Арман Бижанов
Ну это реально глупо было бы. Рафинья только первый сезон проводит, да в некоторых матчах он выглядел не очень, но учитывая что Хави его частенько использовал не на его родной позиции, по самоотдаче он намного лучше выглядит чем наш неприкасаемый Фати. Пусть руководство вспомнит сколько лет ждали нынешнего Дембеле, так что Рафинье надо дать шанс в следующем сезоне.
то есть ты считаешь нормальным платить за игрока огромные деньги и ждать 4 года чтобы он заиграл?)
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Ramin Mamedov
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Ответ Михаил Корж
Идиотизм, лучше продайте донного Торреса. Рафинью не трожьте!
Рафинья такой же донный как и Торрес))
и ни один нормальный клуб за него сейчас и 30 млн не даст)
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Flavius
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Ответ Born is the King
Гений Лапорта в действии. Интересно только за сколько гений Лапорта продаст Камп Ноу, чтобы купить очередных феранов и рафинь
Ну почему Ферранов и Рафинь? Я уверен, что Лапорта и Холанда подпишет, когда тому стукнет 35
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El Shininho
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Вот бы мне такого оптимизма, каким располагает руководство.
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Арман Бижанов
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Ответ Муслим Атангулов
Дембеле купили когда ему было 19 лет и ждали 5 лет , по твоему Рафинью до 31 года должны ждать?
Ты читать не умеешь до конца? Я же написал надо дать еще шанс в следующем сезоне. Если следующий сезон не оправдает, то смело продавать. До конца дочитывай предложения
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Alex Legend
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Ахахахаха
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Jaxongir Shodiev
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Игрок добротный, а цена в наше время считается средней
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JamesBulger7
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Ответ Илнур Кара
Ну и какой дурак заплатит за него 58миллионов
Барса ж заплатила. Покупатель всегда найдется.
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Sweeet
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Ответ Егор Зуев ...
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Как и в подавляющем большинстве новостей здесь, и чего) нет, сейчас великовозрастный Егор придёт в комментарии, устроит истерику и все перестанут шутить про Барсу, так и будет, стопудово
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Ответ Sweeet
Мы вроде сошлись, что не в неумении читать дело) и в заголовке то же, что и в новости написано) ну ладно, видимо секрет)
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DolJun
Ответ Егор Зуев ...
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Sweeet
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Ответ Егор Зуев ...
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Мы вроде сошлись, что не в неумении читать дело) и в заголовке то же, что и в новости написано) ну ладно, видимо секрет)
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Ramal Ali
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Ответ Михаил Корж
Идиотизм, лучше продайте донного Торреса. Рафинью не трожьте!
Он хороший игрок но не влился в игру Барсу,и вообще Рафинья Торрес бесполезны ,а вот Дембеле хоть и приносит плоды но больше вредит своей игрой лучше бы продать и его на подъёме пока кто то может что то заплатить
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Ответ DolJun
поздняк, рафинья был нужен тухелю, ща он нужен только егорке зуеву, но у него из денег - только купюры из банка приколов)
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Денис Югай
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Руководство Барселоны надеется на успех Рафинью , чтобы отбить потраченное деньги
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Ответ Sweeet
А ты уже и за пользователей выводы сделал и всех под хейтеров 5 лет подписал) Егорка-Егорка, тебе сколько лет, если не секрет?
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Matek
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Ответ Михаил Корж
Идиотизм, лучше продайте донного Торреса. Рафинью не трожьте!
Наконец то соглашусь , что титул дон - подходит торесу .
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Alexander Gustafsson0709
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А вы на Бартомеу гоните
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DolJun
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Ответ MUSA17
Боули и Ко в лице Челси
поздняк, рафинья был нужен тухелю, ща он нужен только егорке зуеву, но у него из денег - только купюры из банка приколов)
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Висита Эльмурзаев
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Ответ MUSA17
Боули и Ко в лице Челси
они могли, но не станут из принципа
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