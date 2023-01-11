«Барса» может продать Рафинью летом ради увеличения лимита на зарплаты, если потребуется. Клуб считает, что вернет 58 млн евро

« » считает, что при необходимости сможет отбить деньги, потраченные на Рафинью.

Минувшим летом вингер перешел в каталонский клуб из «Лидса» за 58+7 млн евро.

Как пишет Diario Sport, руководство «Барселоны» надеется, что на решающем этапе сезона бразилец проявит себя. В клубе спокойны относительно него. Тренерский штаб верит в Рафинью.

Кроме того, руководство «Барселоны» знает, что Рафинья интересен клубам . Каталонцы считают, что смогут вернуть потраченные на Рафинью деньги, если он так и не проявит себя или захочет играть более важную роль в команде. В случае с другими новичками это было бы сложно, но касательно Рафиньи сомнений нет.

Это не значит, что «Барса» хочет продать бразильца. Однако каталонцы могут прибегнуть к этой возможности, если зарплатный лимит клуба все-таки понизится на 200 млн евро летом. В таком случае «Барсе» придется совершить крупную продажу. Выбор при таком раскладе падет на игрока, который играет не самую важную роль в команде, но способен принести крупную сумму. Рафинья – один из них.

Вингер выходил в старте «Барселоны» в 7 матчах и в 3 играх Лиги чемпионов. Лишь один из них он провел целиком. В большинстве игр он уходил на скамейку в районе 60-й минуты.

Всего на счету 26-летнего футболиста 3 гола и 5 результативных передач в 21 игре за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.