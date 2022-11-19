Бернарду просит «Барсу» сообщить, планируют ли его подписать летом. «Сити» предлагает хавбеку улучшенный контракт
Бернарду Силва может перейти в «Барселону» следующим летом.
Полузащитник «Манчестер Сити» просит каталонский клуб сообщить ему, планируют ли они подписать его. Силва готов пойти на снижение зарплаты в «блаугране».
«Сити» предложил португальцу новое соглашение на улучшенных условиях. Если он подпишет его, то его переход в «Барсу» станет практически невозможен. Действующий контракт Бернарду с «горожанами» рассчитан до 2025 года.
В «Барселоне» знают о стремлении хавбека присоединиться к команде и занимаются финансовым планированием следующих трансферных окон, но приоритет отдают подписанию правого защитника. В клубе рассчитывают, что стоимость Бернарду снизится с 80 миллионов евро – столько «Манчестер Сити» требовал прошлым летом.
Считается, что осуществить этот трансфер будет очень сложно, но исключать его нельзя.
В 14 матчах текущего сезона АПЛ Силва забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его статистику можно найти здесь.
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